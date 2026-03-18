कांग्रेस ने किया राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों के नाम का खुलासा, बीके हरिप्रसाद बोले- 'जल्द होगी कार्रवाई'
हरियाणा राज्यसभा चुनाव में जिन कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी. कांग्रेस ने उनके नामों को उजागर कर दिया है.
Published : March 18, 2026 at 12:58 PM IST
नई दिल्ली/चंडीगढ़: हरियाणा कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने कहा कि "क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों के नामों का पता चल गया है. नारायणगढ़ से विधायक शैली चौधरी, पुन्हाना से विधायक मोहम्मद इलियास, हथीन से विधायक मोहम्मद इसराइल और साढ़ौरा से विधायक रेनू बाला ने क्रॉस वोटिंग की है. पहले इनकी बात सुनी जाएगी और फिर इन पर कार्रवाई की जाएगी."
क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों के नाम का खुलासा: बीके हरिप्रसाद ने कहा कि "पार्टी की डिसिप्लिनरी कमेटी के अध्यक्ष धर्मपाल मलिक को इसकी जानकारी दे दी है. आज इन सभी विधायकों को कारण बताओ नोटिस भेजा जाएगा. जिसके बाद इन पर कार्रवाई की जाएगी." हालांकि जब राज्यसभा चुनाव के नतीजे आए थे. तब खबर थी कि कांग्रेस के पांच विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, लेकिन कांग्रेस ने चार ही विधायकों के नाम बताए हैं.
शैली चौधरी के पति दे चुके पार्टी और पद से इस्तीफा: बता दें कि कांग्रेस विधायक शैली चौधरी और रेनू बाला सिरसा से सांसद कुमारी सैलजा की करीबी मानी जाती हैं. एक दिन पहले ही शैली चौधरी के पति रामकिशन गुर्जर ने कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष के पद और पार्टी से इस्तीफा दिया था. बताया जा रहा है कि क्रॉस वोटिंग की गाज शैली चौधरी के पति पर गिरी है.
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