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राहुल गांधी के प्रयास देश विरोधी! उनकी समझ में बचपन से कमी, BJYM राष्ट्रीय अध्यक्ष का विवादास्पद बयान

BJYM के राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमांग जोशी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना ( Etv Bharat )

जबलपुर : भारतीय जनता युवा मोर्चा (BJYM) के राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमांग जोशी ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बालाघाट दौरे को लेकर जमकर निशाना साधा. जोशी ने जबलपुर में आरोप लगाया है कि राहुल गांधी विदेशी साजिशों का हथकंडा बन गए हैं और उनका उद्देश्य भारत के विकास को रोकना है. जोशी ने कहा, '' वे संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं. उनकी जिम्मेदारी सरकार से जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाने और जनता की समस्याओं को संसद में रखने की है, लेकिन इसकी बजाय वे केवल देश के विरोध में चीजें कर रहे हैं.''