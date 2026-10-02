राहुल गांधी के प्रयास देश विरोधी! उनकी समझ में बचपन से कमी, BJYM राष्ट्रीय अध्यक्ष का विवादास्पद बयान
भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमांग जोशी ने राहुल गांधी पर दिया विवादास्पद बयान, नेता प्रतिपक्ष के कार्यों को बताया देश विरोधी. विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 2, 2026 at 12:05 PM IST|
Updated : October 2, 2026 at 12:10 PM IST
जबलपुर : भारतीय जनता युवा मोर्चा (BJYM) के राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमांग जोशी ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बालाघाट दौरे को लेकर जमकर निशाना साधा. जोशी ने जबलपुर में आरोप लगाया है कि राहुल गांधी विदेशी साजिशों का हथकंडा बन गए हैं और उनका उद्देश्य भारत के विकास को रोकना है. जोशी ने कहा, '' वे संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं. उनकी जिम्मेदारी सरकार से जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाने और जनता की समस्याओं को संसद में रखने की है, लेकिन इसकी बजाय वे केवल देश के विरोध में चीजें कर रहे हैं.''
युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मीडिया के सवाल पर राहुल गांधी का बिना नाम लिए कहा, '' उनको बचपन से ही समझ की समस्या रही है और उन्हें नेता प्रतिपक्ष की भूमिका का सही अर्थ समझना चाहिए.'' जोशी ने कहा कि विपक्ष में रहते हुए नेताओं को सरकार की नीतियों का विरोध करना चाहिए लेकिन राहुल गांधी का विरोध का तरीका देश विरोध होता जा रहा है, उन्हें देश के विकास से समस्या है.
बालाघाट पहुंचे थे राहुल गांधी
दरअसल, राहुल गांधी गुरुवार को मध्य प्रदेश के बालाघाट पहुंचे. उन्होंने बिरसा ब्लॉक के जगला गांव में बैगा आदिवासी परिवारों से मुलाकात की और बीमारी से बच्चों की मौत के मामले में प्रभावित परिवारों से बातचीत की. राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि आदिवासी इलाकों में स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं की स्थिति ठीक नहीं है. उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को लोकसभा में उठाया जाएगा. राहुल गांधी ने यह भी कहा कि आदिवासियों को उनके अधिकार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए. कांग्रेस की ओर से इस दौरे को प्रभावित आदिवासी परिवारों के साथ खड़े होने और उनकी समस्याओं को संसद में उठाने की पहल बताया गया है.
यह भी पढ़ें-
- नक्सलवाद-आतंकवाद के लिए कांग्रेस जिम्मेदार, अब बालाघाट क्यों आ रहे राहुल गांधी, डिप्टी सीएम का नेता प्रतिपक्ष पर निशाना
- बच्चों की मौत की मिस्ट्री अनसुलझी! पीने को पानी नहीं, राहुल गांधी जानेंगे बालाघाट की जमीनी हकीकत
- 3 अक्टूबर को अमित शाह का भोपाल दौरा, मध्य प्रदेश को देंगे कई सौगातें
राहुल गांधी के दौरे पर दिया विवादास्पद बयान
राहुल गांधी के इसी दौरे को लेकर BJYM राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमांग जोशी ने उन्हें देश विरोधी बता दिया. राहुल गांधी के बयानों पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा, '' देश का विकास और देश की तरक्की कैसे रूके इसके लिए विदेश साजिशों का हथकंडा बनना ही उनका (राहुल गांधी) काम है. संवैधानिक संस्थाओं और देश की व्यवस्था पर सवाल उठाने के बजाय विपक्ष को रचनात्मक भूमिका निभानी चाहिए.'' वहीं, गुरुवार को जबलपुर पहुंचे भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमांग जोशी का पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया.