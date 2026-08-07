भाजयुमो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने कांवड़िया, 26 किमी की कांवड़ यात्रा पर निकले सांसद तेजस्वी सूर्या
तेजस्वी सूर्या ने हरकी पैड़ी से उठाई कांवड़, ऋषिकेश में करेंगे जलाभिषेक, व्रत रख कांवड़ियों पर बरसाए फूल
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 7, 2026 at 12:04 PM IST
हरिद्वार: भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बेंगलुरु दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र से सांसद तेजस्वी सूर्या ने भी कांवड़ यात्रा शुरू की है. शुक्रवार सुबह हरिद्वार पहुंचकर उन्होंने हर की पौड़ी पर मां गंगा गंगा पूजन किया और गंगा में आस्था की डुबकी लगाई. विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए पवित्र गंगाजल भरा.
भाजयुमो अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या बने कांवड़िया: इसके बाद बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या कांवड़ लेकर ऋषिकेश स्थित वीरभद्र महादेव मंदिर के लिए रवाना हुए. उनके साथ भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे. इस दौरान भाजपा युवा मोर्चे के प्रदेश महामंत्री दीपेंद्र कोश्यारी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रोहन सहगल, युवा भारत साधु समाज से रविदेव शास्त्री और शिवानंद महाराज समेत कई युवाओं ने हर की पौड़ी क्षेत्र में हर हर महादेव और बोल बम के नारे लगाए और ऋषिकेश के लिए प्रस्थान किया.
हरिद्वार से कांवड़ लेकर ऋषिकेश चले तेजस्वी सूर्या: तेजस्वी सूर्या ने कहा कि कांवड़ यात्रा दुनिया की सबसे बड़ी युवा भागीदारी वाली आस्था की यात्रा है. इसमें करोड़ों श्रद्धालु बिना किसी औपचारिक आयोजन, भेदभाव, जात पात और ऊंच नीच को भुलाकर शामिल होते हैं. केवल श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के भाव से शामिल होते हैं. उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत से होने के बावजूद कई वर्षों से उनके मन में कांवड़ यात्रा का हिस्सा बनने की इच्छा थी, जो इस सावन में भगवान भोलेनाथ की कृपा से पूरी हुई.
बीजेपी सांसद भी हैं तेजस्वी सूर्या: हालांकि भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किसी भी राजनीतिक विषय पर चर्चा नहीं की. उन्होंने कहा कि वो हरिद्वार किसी राजनीतिक कार्यक्रम के लिए नहीं, बल्कि एक सामान्य शिवभक्त के रूप में कांवड़ यात्रा में सहभागी बनने आए हैं. उन्होंने देशभर के युवाओं से सनातन संस्कृति और भारतीय परंपराओं से जुड़ने का आह्वान भी किया.
तेजस्वी सूर्या ने युवाओं से किया ये आह्वान: तेजस्वी सूर्या ने कहा कि-
कांवड़ यात्रा में राजनीतिक भेदभाव भी नहीं होता है. इसलिए भाजपा युवा मार्चा ही भगवान शिव की इस पवित्र यात्रा में भागीदारी निभा रहा है. यात्रा के दौरान स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं. ऋषिकेश के स्वर्ग आश्रम में गंगा किनारे भजन कीर्तन का कार्यक्रम किया जाएगा. देश के युवा अपनी धार्मिक धरोहरों को संजोकर रखने के साथ ही दुनिया में आगे बढ़ाएं.
-तेजस्वी सूर्या, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजयुमो-
कौन हैं तेजस्वी सूर्या? तेजस्वी सूर्या का पूरा नाम लक्ष्य सूर्यनारायण तेजस्वी सूर्या है. वो एक भारतीय राजनेता हैं. RSS स्वयंसेवक तेजस्वी सूर्या वकील हैं. तेजस्वी 17वीं लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं. उन्होंने बेंगलुरु दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीता था.
35 साल से तेजस्वी सूर्या भारतीय जनता युवा मोर्चा यानी भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं. सूर्या को बीजेपी का फायर ब्रांड नेता माना जाता है. इनकी पत्नी शिवश्री स्कंदप्रसाद एक प्रसिद्ध कर्नाटक शास्त्रीय गायिका और प्रशिक्षित भरतनाट्यम नृत्यांगना हैं. शिवश्री के गाए भजन काफी प्रसिद्ध हैं.
खेल मंत्री रेखा आर्या भी उठाएंगी कांवड़: इस बार कांवड़ यात्रा में कई राजनीतिक नेता भी शिरकत कर रहे हैं. उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्या भी आगामी दस अगस्त से हरिद्वार से कांवड़ उठाएंगी.
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