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भाजपा ने उत्तर प्रदेश के लिए बनाई व्यापक रणनीति, शीर्ष नेता अगले महीने से राज्य केा करेंगे सघन दौरा

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पीएम मोदी भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन,संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (फाइल फोटो) ( ANI )

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक विस्तृत चुनावी रणनीति तैयार कर ली है. पार्टी के शीर्ष नेतृत्व अगले महीने से प्रदेश का सघन दौरा शुरू करने जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन इस अभियान का नेतृत्व करेंगे. शीर्ष नेताओं के कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है.

2027 के यूपी चुनाव से पहले भाजपा का पूरा जोर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और उनमें नया उत्साह भरने पर है. इस दिशा में बूथ स्तर पर पार्टी की तरफ से सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे, ताकि जमीनी कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद हो सके.

इसके अलावा पार्टी शक्ति केंद्रों के सम्मेलन भी बुलाएंगी जिन्हें गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे. प्रदेश के सभी छह क्षेत्रों में जन आशीर्वाद यात्राएं निकाली जाएंगी. इन यात्राओं की कमान राज्य के वरिष्ठ नेता संभालेंगे और ये अगले महीने से शुरू होंगी. पार्टी की सभी यात्राओं का समापन लखनऊ में एक विशाल रैली के रूप में होगा, जिसे प्रधानमंत्री मोदी संबोधित कर सकते हैं. राज्य सरकार के सभी मंत्रियों को अलग-अलग जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है. वे अपने-अपने जिलों में भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, उनकी बात सुनेंगे और उनका सम्मान करेंगे.