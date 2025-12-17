ETV Bharat / bharat

'राजनीति में सबसे भ्रष्ट गांधी परिवार है': नेशनल हेराल्ड केस पर भाजपा का पलटवार

भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा इस मामले में अभी भी जमानत पर बाहर हैं.

Gaurav Bhatia
गौरव भाटिया. (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 17, 2025 at 2:04 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्लीः नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली की एक अदालत द्वारा प्रवर्तन निदेशालय (ED) की शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार करने के बाद सियासत गरमा गई है. कांग्रेस द्वारा इस फैसले को गांधी परिवार की नैतिक जीत बताने पर भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने पलटवार किया है. गांधी परिवार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए. कहा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा इस मामले में अभी भी जमानत पर बाहर हैं.

भाटिया ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हाल ही में नेशनल हेराल्ड मामले पर मीडिया से बात की थी, जो सोनिया और राहुल गांधी से जुड़ा है, उस पर चर्चा करने से पहले कल आए अदालत के फैसले पर गौर करना जरूरी है." उन्होंने कहा-"अगर पॉलिटिक्स में कोई सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है, तो वह गांधी परिवार है. सोनिया, राहुल और रॉबर्ट वाड्रा 420 केस में बेल पर बाहर हैं."

गौरव भाटिया ने कहा कि 12 जून, 2016 समेत कई मौकों पर अदालत का दरवाजा खटखटाने के बावजूद राहुल गांधी और सोनिया गांधी को कोई राहत नहीं मिली. भाटिया ने कहा, कि "मल्लिकार्जुन खड़गे और मनु सिंघवी झूठ बोल रहे हैं."

कानूनी पहलुओं पर बात करते हुए भाटिया ने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों को देखता है. उन्होंने बताया कि अदालत ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि यह मामला बिना किसी FIR के एक निजी शिकायत से जुड़ा है, इसलिए इस पर उस तरह से कार्रवाई नहीं हो रही है. उन्होंने यह भी जोड़ा कि शिक्षा विभाग अपनी जांच जारी रख सकता है, क्योंकि इसे खारिज नहीं किया गया है.

इससे पहले, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार "राजनीतिक प्रतिशोध" की भावना से नेशनल हेराल्ड मामले को आगे बढ़ा रही है. उन्होंने दावा किया था कि इस मामले का एकमात्र उद्देश्य गांधी परिवार को परेशान करना है.

दिल्ली की एक अदालत द्वारा मंगलवार को नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार करने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इन आरोपों का कोई आधार नहीं है और इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है. खड़गे ने कहा, "हम इस मामले में आए अदालती फैसले का स्वागत करते हैं."

क्या कहा था अदालत नेः

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था. कोर्ट ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कार्यवाही अनुसूचित (प्रेडिकेट) अपराध के लिए एफआईआर के अभाव में चलने योग्य नहीं है.

अदालत ने स्पष्ट किया कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, यंग इंडियन, डॉटैक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ ईडी की शिकायत भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर एक निजी शिकायत और उस पर 2014 में पारित समन आदेश पर आधारित थी, न कि किसी एफआईआर पर. अदालत ने कहा कि ऐसी शिकायत पीएमएलए ढांचे के तहत एफआईआर की वैधानिक आवश्यकता को प्रतिस्थापित नहीं कर सकती.

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

GAURAV BHATIA ATTACKS CONGRESS
BJP NATIONAL HERALD CASE
नेशनल हेराल्ड केस
गौरव भाटिया
NATIONAL HERALD CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.