पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी वर्ष के मौके पर BJP का दीपोत्सव

दीप प्रज्वलन के माध्यम से अटल बिहारी के जीवन, उनकी दूरदर्शी नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण में योगदान को याद किया गया.

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी वर्ष की पूर्व संध्या BJP का दीपोत्सव (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 24, 2025 at 8:20 PM IST

नई दिल्ली: भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी वर्ष की पूर्व संध्या पर भारतीय जनता पार्टी ने दीपोत्सव का आयोजन किया. इस दौरान पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में दीपोत्सव का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया .

इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के अलावा पूर्व अध्यक्ष और देश के पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी मुख्य रूप से उपस्थित रहे. इसके अलावा पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी, नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओ ने भी इस दीपोत्सव में भाग लेकर अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की.

राष्ट्र निर्माण में योगदान को याद किया
दीप प्रज्वलन के माध्यम से अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन, उनकी दूरदर्शी नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण में योगदान को याद किया गया. अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था और इस वर्ष उनकी जन्म शताब्दी मनाई जा रही है.इस संदर्भ में भाजपा पूरे देश में विभिन्न स्तरों पर अटल स्मृति वर्ष के तहत कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जिसमें दीपोत्सव, स्मृति सभाएं और श्रद्धांजलि आयोजन शामिल हैं.

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी वर्ष की पूर्व संध्या BJP का दीपोत्सव (ETV Bharat)

बड़ी संख्या पार्टी वर्कर हुए शामिल
इस संबंध में पार्टी का कहना है कि यह कार्यक्रम पूर्व प्रधानमंत्री के आदर्शों – सुशासन, राष्ट्रीय एकता और विकास को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के माध्यम से किया जा रहा है . पार्टी कार्यकर्ताओं खासतौर पर पार्टी के युवा मोर्चा के सदस्य बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में शरीक हुए.

देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन
भाजपा वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में भी मनाती रही है और कल 25 दिसंबर को देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है, जिसमें सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह वाजपेयी की समाधि सदैव अटल पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे. साथ ही दिल्ली की सभी 70 विधानसभाओं समेत देशभर में कार्यक्रम और सेवा कार्यक्रम रक्तदान जैसे कार्यक आयोजित किए जाएंगे.

