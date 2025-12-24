ETV Bharat / bharat

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी वर्ष के मौके पर BJP का दीपोत्सव

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी वर्ष की पूर्व संध्या BJP का दीपोत्सव ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी वर्ष की पूर्व संध्या पर भारतीय जनता पार्टी ने दीपोत्सव का आयोजन किया. इस दौरान पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में दीपोत्सव का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया . इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के अलावा पूर्व अध्यक्ष और देश के पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी मुख्य रूप से उपस्थित रहे. इसके अलावा पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी, नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओ ने भी इस दीपोत्सव में भाग लेकर अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की. राष्ट्र निर्माण में योगदान को याद किया

दीप प्रज्वलन के माध्यम से अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन, उनकी दूरदर्शी नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण में योगदान को याद किया गया. अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था और इस वर्ष उनकी जन्म शताब्दी मनाई जा रही है.इस संदर्भ में भाजपा पूरे देश में विभिन्न स्तरों पर अटल स्मृति वर्ष के तहत कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जिसमें दीपोत्सव, स्मृति सभाएं और श्रद्धांजलि आयोजन शामिल हैं.