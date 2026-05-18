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सूरत में BJP युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष की सरेआम हत्या, कार से खींचकर धारदार हथियारों से हमला किया

सूरत शहर में पुरानी रंजिश में BJP युवा मोर्चा के नेता की सरेआम हत्या से सनसनी फैल गई.

BJP Yuva Morcha Leader brutally murdered in Surat, Gujarat
मृतक युवक जय दलाल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 18, 2026 at 3:33 PM IST

3 Min Read
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सूरत (गुजरात): सूरत शहर में बेहद चौंकाने वाली और खूनी घटना सामने आई है. सत्ताधारी BJP के एक सक्रिय युवा पदाधिकारी की सूरत में सरेआम धारदार हथियारों से नृशंस हत्या कर दी गई, जिससे पूरे शहर में हड़कंप मच गया. इस घटना ने शहर की कानून-व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

जानकारी के अनुसार, मृतक युवक की पहचान जय दलाल के रूप में हुई है. जय दलाल महिला नेता जयश्रीबेन दलाल के बेटे थे, जो लिंबायत क्षेत्र की विधायक संगीताबेन पाटिल की बेहद करीबी हैं और उनके साथ राजनीतिक व सामाजिक गतिविधियों में लगातार सक्रिय रहती हैं. मृतक जय स्वयं भी सीधे तौर पर BJP संगठन से जुड़े हुए थे और डिंडोली वार्ड युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष के तौर पर पार्टी की जिम्मेदारियों को संभाल रहे थे. हत्या के बाद पुलिस महकमा भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गया है.

पीड़ित जय दलाल की मां जयश्रीबेन दलाल के अनुसार, जय रविवार सुबह से ही घर पर था. रात करीब 8:30 बजे, वह यह कहकर घर से निकला कि वह अपने दोस्त से मिलने जा रहा है. देर रात, करीब 12:30 बजे, परिवार को एक फोन आया कि जय पर जानलेवा हमला हुआ है और उसे गंभीर चोटें आई हैं. हमलावरों ने जय को कार से बाहर खींच लिया और धारदार हथियारों से उस पर ताबड़तोड़ वार किए. मौके से फरार हो गए. बाद में जय को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई.

सूचना मिलने के बाद मां भी तुरंत अस्पताल पहुंची. मृतक की मां ने इस हत्याकांड के पीछे का चौंकाने वाला कारण बताया और कहा, "चकली, पंकज पाटिल और 3-4 अन्य लोगों सहित कुल 7 से 8 लोग धारदार हथियारों के साथ आए और मेरे बेटे की हत्या की साजिश रची. ऐसा संदेह है कि इस हमले में कुल 14 से 15 लोग शामिल थे. इन सभी लोगों के खिलाफ पहले उधना पुलिस स्टेशन में PASA अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई थी. इन हमलावरों का मानना ​​था कि पुलिस ने जय दलाल के दबाव में ही उन्हें निशाना बनाया था. इसी पुरानी रंजिश के चलते मेरे बेकसूर बेटे की हत्या कर दी गई. मेरे बेटे को इंसाफ मिलना चाहिए और हत्यारों को मौत की सजा दी जानी चाहिए."

जैसे ही घटना की सूचना मिली, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का एक काफिला तुरंत घटनास्थल और फिर अस्पताल पहुंचा. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और चकली, पंकज पाटिल तथा उनके साथियों को पकड़ने के लिए अलग-अलग टीमें बनाकर दबिश दी जा रही है. मामला दर्ज होने के बाद से सभी आरोपी फरार हैं.

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