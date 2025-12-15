ETV Bharat / bharat

क्या आप नितिन नबीन की पत्नी दीपमाला श्रीवास्तव को जानते हैं? कह रही हैं- 'मेरे लिए बहुत खुशी का पल है'

नितिन नबीन ( ETV Bharat )

पटना : रविवार से देश की राजनीति में एक नाम की काफी चर्चा है, वो नाम है नितिन नबीन का. जब से भारतीय जनता पार्टी ने नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है. पीएम से लेकर गृहमंत्री तक बधाई दे रहे हैं. वहीं पटना में जश्न मनाया जा रहा है. BJP मुख्यालय में भव्य स्वागत : नितिन नबीन दिल्ली पहुंच चुके हैं, जहां गर्मजोशी से उनका भाजपा मुख्यालय में स्वागत हुआ. इधर उनकी पत्नी दीपमाला श्रीवास्तव फूले नहीं समा रही हैं. कहती हैं कि मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत खुशी की बात है और पूरे बिहार के लिए गर्व की बात है. "बिहार से पहली बार किसी युवा व्यक्ति को भाजपा का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है. हमेशा से वे पार्टी के आम कार्यकर्ता के तौर पर अपनी भागीदारी और सहयोग करते रहे हैं. आगे भी संगठन को मजबूत करने के लिए वे काम करते रहेंगे."- दीपमाला श्रीवास्तव, नितिन नबीन की पत्नी पत्नी दीपमाला श्रीवास्तव पर घर की जिम्मेदारी : नितिन नबीन कई बार कह चुके हैं कि वह इसलिए बिना किसी टेंशन की राजनीतिक जीवन जीते हैं, क्योंकि उनकी पत्नी पूरा परिवार संभालती हैं. तो आइये अब जरा आपको नितिन नबीन की पत्नी दीपमाला श्रीवास्तव के बारे में बताते हैं.