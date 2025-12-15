क्या आप नितिन नबीन की पत्नी दीपमाला श्रीवास्तव को जानते हैं? कह रही हैं- 'मेरे लिए बहुत खुशी का पल है'
नीतीन नबीन पिछले दो दिनों से देश की राजनीति में ट्रेंड कर रहे हैं. लोग उनकी पत्नी के बारे में भी जानना चाह रहे हैं.
पटना : रविवार से देश की राजनीति में एक नाम की काफी चर्चा है, वो नाम है नितिन नबीन का. जब से भारतीय जनता पार्टी ने नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है. पीएम से लेकर गृहमंत्री तक बधाई दे रहे हैं. वहीं पटना में जश्न मनाया जा रहा है.
BJP मुख्यालय में भव्य स्वागत : नितिन नबीन दिल्ली पहुंच चुके हैं, जहां गर्मजोशी से उनका भाजपा मुख्यालय में स्वागत हुआ. इधर उनकी पत्नी दीपमाला श्रीवास्तव फूले नहीं समा रही हैं. कहती हैं कि मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत खुशी की बात है और पूरे बिहार के लिए गर्व की बात है.
"बिहार से पहली बार किसी युवा व्यक्ति को भाजपा का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है. हमेशा से वे पार्टी के आम कार्यकर्ता के तौर पर अपनी भागीदारी और सहयोग करते रहे हैं. आगे भी संगठन को मजबूत करने के लिए वे काम करते रहेंगे."- दीपमाला श्रीवास्तव, नितिन नबीन की पत्नी
पत्नी दीपमाला श्रीवास्तव पर घर की जिम्मेदारी : नितिन नबीन कई बार कह चुके हैं कि वह इसलिए बिना किसी टेंशन की राजनीतिक जीवन जीते हैं, क्योंकि उनकी पत्नी पूरा परिवार संभालती हैं. तो आइये अब जरा आपको नितिन नबीन की पत्नी दीपमाला श्रीवास्तव के बारे में बताते हैं.
कौंन हैं नितिन नबीन की पत्नी? : दीपमाला श्रीवास्तव एक बैंक अधिकारी हैं. वो आमतौर पर सार्वजनिक मंचों से दूर रहती हैं. हालांकि घर की जिम्मेदारी बखूभी निभाती हैं. नितिन नबीन और दीपमाला की अरेंज मैरिज हुई थी. शादी के बाद से दीपमाला घर की जिम्मेदारी उठा रही हैं. वहीं नितिन नबीन विरासत की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं.
पढ़ाई छोड़कर राजनीति में आए : नितिन नबीन भले ही 45 साल की उम्र में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं. पर उनकी जड़ें बीजेपी से काफी पुरानी है. पिता नवीन किशोर सिन्हा जेपी आंदोलन से जुड़े थे. फिर बीजेपी के कद्दावर नेता रहे. जब उनका देहांत हुआ तब नितिन नबीन इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे.
जमीन से जुड़े नेता के रूप में पहचान : मां माला सिन्हा के कहने पर नितिन नबीन पढ़ाई छोड़कर राजनीति में आ गए. साल 2006 में पटना पश्चिम जो अब बांकीपुर विधानसभा सीट कहलाता है, उसपर हुए उपचुनाव में जीत हासिल की. इसके बाद नितिन नबीन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा.
2010, 2015, 2020 और 2025 विधानसभा चुनाव में उन्होंने लगातार जीत हासिल की. जमीनी नेतो होने के कारण पार्टी में मजबूत पकड़ हो गई. 2021 में उन्हें पहली बार नीतीश कुमार कैबिनेट में मंत्री भी बनाया गया. इस बार भी वह बिहार सरकार के मंत्री हैं.
