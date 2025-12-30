नगर निगम चुनाव: BJP दफ्तर में कार्यकर्ताओं का हंगामा, पीछे के दरवाजे से भागे नेता
महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव के लिए 15 जनवरी को वोटिंग होगी. छत्रपति संभाजीनगर में शिवसेना और भाजपा अलग-अलग चुनाव लड़ेंगे.
Published : December 30, 2025 at 7:35 PM IST
छत्रपति संभाजीनगर (महाराष्ट्र): छत्रपति संभाजीनगर में शिवसेना और भाजपा ने नगर निगम चुनाव में बिना गठबंधन के उतरने का ऐलान किया है. महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति में शामिल दोनों दलों ने अपने उम्मीदवार खड़े करने शुरू कर दिए. अब टिकट न मिलने से असंतुष्ट नेता और कार्यकर्ता हंगामा भी काट रहे हैं.
मंगलवार को महिला कार्यकर्ताओं ने भाजपा दफ्तर में खूब हंगामा किया, जो टिकट नहीं मिलने से नाराज थीं. इस दौरान एक कार्यकर्ता ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश भी की.
रिपोर्ट के अनुसार, जब भाजपा नेता और मंत्री अतुल सावे और डॉ. भागवत कराड उम्मीदवारों से बात कर रहे थे, तब उनके ऑफिस के बाहर हंगामा हो रहा था. गुस्साए कार्यकर्ताओं ने उनके ऑफिस के बाहर हंगामा किया, इसलिए दोनों नेता पिछले दरवाजे से निकल गए. मौके पर तैनात पुलिस ने हंगामा कर रहे कार्यकर्ताओं को शांत कराने की कोशिश की, तभी एक महिला कार्यकर्ता बेहोश होकर गिर पड़ी. उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया. हालांकि स्थिति काबू में है.
बताया गया है कि मंगलवार सुबह करीब 10 बजे शिवसेना और BJP पार्टियों ने गठबंधन टूटने का ऐलान किया. फिर, जब भाजपा नेता पार्टी कैंपेन ऑफिस में बैठे थे, तो दो महिला कार्यकर्ता दिव्या मराठे और सुवर्णा मटाडे ने अचानक पार्टी नेता अतुल सावे और भागवत कराड से सवाल करने की कोशिश की. हालांकि, जब दोनों नेता अपने कमरे में गए और दरवाजे बंद कर लिए, तो दोनों महिलाओं ने हंगामा करना शुरू कर दिया. उन्होंने इस बात पर गुस्सा जताया कि पार्टी में कई वर्षों से काम करने के बावजूद उन्हें नजरअंदाज करके नए कार्यकर्ताओं को मौका दिया जा रहा है.
कुछ देर बाद, कुछ पुरुष उम्मीदवार भी वहां पहुंच गए और हंगामा करने लगे और जिस हॉल में डॉ. कराड बैठे थे, उसका दरवाजा गिर गया. इस वजह से पुलिस ने बीच-बचाव किया और कार्यकर्ताओं को शांत करने की कोशिश की.
जब पुलिस हंगामा कर रहे कार्यकर्ताओं को हटा रही थी, तो पुलिस से उनकी हाथापाई हो गई. इस दौरान, एक कार्यकर्ता अन्ना भंडारी ने खुद को आग लगाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने स्थिति को काबू में कर लिया. इस अवसर पर, लंबे समय से पार्टी से जुड़ीं महिला कार्यकर्ता संध्या कापसे और पूर्व मेयर लता दलाल इमोशनल हो गईं. अपना पीड़ा जाहिर करते हुए वे फूट-फूट कर रो पड़ीं.
वहीं, पार्टी के नेता पिछले दरवाजे से निकल गए, लेकिन अंदर हंगामा जारी रहा. इस हंगामे में सुवर्णा माताडे नाम की एक महिला की तबीयत भी बिगड़ गई.
