बंगालः दशमी की रात घर में घुसकर BJP नेता को हंसुआ से काटा, फिर मारी गोली; ममता की पार्टी के नेता पर लगा आरोप
पश्चिम बंगाल के मालदा में दशमी की रात एक भाजपा कार्यकर्ता की घर में घुसकर बेरहमी से हत्या कर दी गई. पढ़ें पूरी रिपोर्ट
Published : October 22, 2026 at 4:09 PM IST
मालदा (पश्चिम बंगाल): भारत-बांग्लादेश सीमा के पास स्थित रामकेली गांव में दशमी की रात बुधवार 21 अक्टूबर को भाजपा कार्यकर्ता की हत्या कर दी गयी. आरोपों के मुताबिक, कल देर रात हमलावर उस युवक के घर में घुस गए और धारदार हथियारों से उस पर वार किया फिर गोली मार दी. जानकारी मिलने पर इंग्लिश बाजार थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, शव को अपने कब्जे में लिया और उसे मालदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भेज दिया.
मृतक की पहचान 27 वर्षीय समीर घोष के रूप में हुई है. घर में पत्नी के अलावा दो बच्चे हैं. उनका सबसे छोटा बच्चा महज 17 दिन का है. परिवार का आरोप है कि ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता शत्रु घोष के साथ उनकी लंबे समय से राजनीतिक दुश्मनी चल रही थी. यह भी आरोप है कि तृणमूल के कार्यकाल के दौरान उनके दबदबे के कारण कई भाजपा कार्यकर्ताओं को अपने घर छोड़कर भागना पड़ा था. इस बीच, भाजपा के सत्ता में आने के बाद समीर का प्रभाव भी इलाके में बढ़ गया था.
स्थानीय निवासियों के अनुसार, इसी दुश्मनी की वजह से कल दोपहर दोनों पक्षों के बीच बहस हो गई थी. रामकेली चौकी की पुलिस ने बीच-बचाव किया था. दोनों पक्षों में समझौता कराया, जिसके बाद दोनों पक्ष वहां से चले गए.
मृतक समीर के भाई विवेक घोष ने बताया, "जिन लोगों ने उसकी (भाई) हत्या की है, वे ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के हैं. उनके और मेरे भाई के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था. इसी वजह से वह कभी घर से अकेला नहीं निकलता था. आज वह संयोग से घर पर अकेला ही था. यह पता चला कि 10-11 लोगों का एक समूह घर में घुस आया और हंसुआ से काटकर और गोली मारकर उसकी हत्या कर दी. मैं उनमें से दो के नाम जानता हूं. शत्रु घोष और उसका बेटा उकिल घोष. शत्रु के भतीजे भी इसमें शामिल थे. उन्होंने राजनीतिक कारणों से मेरे भाई की हत्या की है."
गुरुवार को जिले के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, "मृतक के परिवार ने इंग्लिश बाजार पुलिस स्टेशन में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई है. घटना की जांच शुरू कर दी गई है. हालांकि, आरोपी फिलहाल फरार हैं और उनकी तलाश के लिए छापेमारी की जा रही है."
समीर की हत्या को लेकर इंग्लिश बाजार क्षेत्र से भाजपा विधायक अमलान भादुड़ी ने कहा, "मुझे इस घटना की जानकारी मिली है और मैंने पुलिस से भी इस बारे में बात की है. समीर हमारी पार्टी के एक सक्रिय सदस्य थे. तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने उनके घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी. मैंने SP से कहा है कि वे यह सुनिश्चित करें कि इसमें शामिल लोग भागने न पाएं. ऐसा लगता है कि उस इलाके में आतंक का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है."
दूसरी ओर, ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नेता बिस्वजीत घोष ने कहा "मैंने सुना है कि दोनों पक्षों के बीच जमीन को लेकर लंबे समय से पारिवारिक दुश्मनी चल रही थी. अब इस घटना को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है, जो कि अनुचित है. किसी भी व्यक्ति की मृत्यु दुखद होती है. हम चाहते हैं कि पुलिस इसकी गहन जांच करे और जो भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे. हम इस मामले पर कोई राजनीति नहीं चाहते हैं."
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