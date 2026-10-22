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बंगालः दशमी की रात घर में घुसकर BJP नेता को हंसुआ से काटा, फिर मारी गोली; ममता की पार्टी के नेता पर लगा आरोप

समीर घोष. (फाइल फोटो) ( ETV Bharat )

मालदा (पश्चिम बंगाल): भारत-बांग्लादेश सीमा के पास स्थित रामकेली गांव में दशमी की रात बुधवार 21 अक्टूबर को भाजपा कार्यकर्ता की हत्या कर दी गयी. आरोपों के मुताबिक, कल देर रात हमलावर उस युवक के घर में घुस गए और धारदार हथियारों से उस पर वार किया फिर गोली मार दी. जानकारी मिलने पर इंग्लिश बाजार थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, शव को अपने कब्जे में लिया और उसे मालदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भेज दिया.

मृतक की पहचान 27 वर्षीय समीर घोष के रूप में हुई है. घर में पत्नी के अलावा दो बच्चे हैं. उनका सबसे छोटा बच्चा महज 17 दिन का है. परिवार का आरोप है कि ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता शत्रु घोष के साथ उनकी लंबे समय से राजनीतिक दुश्मनी चल रही थी. यह भी आरोप है कि तृणमूल के कार्यकाल के दौरान उनके दबदबे के कारण कई भाजपा कार्यकर्ताओं को अपने घर छोड़कर भागना पड़ा था. इस बीच, भाजपा के सत्ता में आने के बाद समीर का प्रभाव भी इलाके में बढ़ गया था.