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बीजेपी ने मांजलपुर विधानसभा उपचुनाव जीता, सतीश पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखाभाई रबारी को भारी अंतर से हराया

वडोदरा: भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सतीश पटेल ने वडोदरा के मंजलपुर में 30 हजार से ज्यादा वोटों के बड़े अंतर से जीत हासिल की है. बीजेपी ने मांजलपुर विधानसभा उपचुनाव जीत लिया है. सतीश पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखाभाई रबारी को 28,448 वोटों के भारी अंतर से हराया.

बीजेपी के सतेन्द्र (सतीश) पटेल को विजेता घोषित किया गया है. ईवीएम की गिनती के बाद, सतीश पटेल को 55,084 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के भीखाभाई रबारी को 24,585 वोट मिले. गौरतलब है कि बीजेपी नेता योगेश पटेल के निधन के बाद यह सीट खाली हुई थी.

विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत हासिल

वोटों की गिनती पूरी होने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखा गया, जबकि चुनाव नतीजों ने मंजलपुर सीट पर बीजेपी का दबदबा बनाए रखा है. वोटों की गिनती कड़ी सुरक्षा के बीच उम्मीदवारों, उनके चुनाव एजेंटों, केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक और जिला चुनाव अधिकारियों की मौजूदगी में की गई. नियमों के अनुसार, सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की गई। पोस्टल बैलेट में बीजेपी उम्मीदवार सतेन्द्र पटेल को 160 वोट, कांग्रेस उम्मीदवार भीखाभाई रबारी को 92 वोट और नोटा (NOTA) को 8 वोट मिले.

इसके बाद, ईवीएम (EVM) के सभी राउंड की गिनती पूरी होने के बाद अंतिम नतीजे घोषित किए गए. अंतिम नतीजों के अनुसार, बीजेपी उम्मीदवार सतेन्द्र (सतीश) पटेल को कुल 49,631 वोट मिले. वहीं कांग्रेस उम्मीदवार भीखाभाई रबारी को कुल 21,183 वोट मिले. नोटा को 1,998 वोट मिले। पूरी गिनती के दौरान कुल 72,812 वोटों की गिनती की गई.