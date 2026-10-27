मेरठ में दोनों सीटें बीजेपी जीती, शिक्षक सीट पर श्रीचंद शर्मा और स्नातक सीट पर दिनेश गोयल जीते
दिनेश गोयल ने 2020 में भी उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव में मेरठ खंड स्नातक सीट से जीत हासिल की थी.
Published : October 27, 2026 at 10:31 PM IST
गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश विधान परिषद के मेरठ खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की दोनों सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है. स्नातक सीट पर भाजपा प्रत्याशी दिनेश गोयल ने जीत हासिल की है. जबकि शिक्षक सीट पर भाजपा के श्रीचंद शर्मा विजय घोषित हुए हैं.
भाजपा के दोनों प्रत्याशी मतगणना की शुरुआत से ही बढ़त बनाए हुए थे. राउंड के साथ बढ़त का अंतर बढ़ता रहा. दिनेश गोयल ने 2020 में भी उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव में मेरठ खंड स्नातक सीट से जीत हासिल की थी. दिनेश गोयल पर भरोसा जताते हुए पार्टी ने दूसरी बार चुनाव मैदान में उतारा था.
मेरठ खंड स्नातक निर्वाचन लड़ने वाले 8 उम्मीदवार
मेरठ खंड स्नातक निर्वाचन लड़ने वाले 08 उम्मीदवारों में दिनेश कुमार गोयल, गाजियाबाद भाजपा, परमेंद्र सिंह भाटी एडवोकेट, गौतम बुद्ध नगर, सपा एवं निर्दलीय में डॉ अमित कुमार जैन (मुजफ्फरनगर), दुष्यंत त्यागी (बागपत), सैय्यद अकरम रजा (मेरठ), राहुल कुशवाहा (मुजफ्फरनगर), एडवोकेट विक्रांत वशिष्ठ( मेरठ), विजय कुमार त्यागी (सहारनपुर) हैं.
मेरठ खंड शिक्षक निर्वाचन लड़ने वाले 10 उम्मीदवार
मेरठ खंड शिक्षक निर्वाचन लड़ने वाले 10 उम्मीदवारों में डॉ नितिन तोमर (हापुड़, समाजवादी पार्टी), श्रीचंद शर्मा (गौतम बुद्ध नगर, भारतीय जनता पार्टी), एवं निर्दलीय में डॉ कुलदीप मलिक (गौतमबुद्ध नगर), तनुज गंभीर (गाजियाबाद), पवन शर्मा (सहारनपुर), बाकर हुसैन (मुजफ्फरनगर), सुशील चौधरी (बागपत), डॉ सुशील कुमार पुंडीर (सहारनपुर), स्वराज पाल दुहूण (बागपत), हरकेश सिंह (मुजफ्फरनगर) हैं.