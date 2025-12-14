ETV Bharat / bharat

'नरेंद्र मोदी और अमित शाह वोट चोरी से जीत रहे हैं चुनाव': 'वोट चोर गद्दी छोड़' रैली में बोले, राहुल गांधी

'वोट चोर गद्दी छोड़' रैली में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी. ( PTI )

विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री पर हमला बोलते हुए गांधी ने कहा, "नरेंद्र मोदी का चेहरा देखिए, आपको एहसास होगा कि उन्होंने अपना आत्मविश्वास खो दिया है. वह जानते हैं कि उनकी वोट चोरी पकड़ी गई है. आप सभी ने देखा होगा कि अमित शाह का हाथ सदन में कांप रहा था. वह तभी तक बहादुर हैं जब तक उनके पास सत्ता है. जिस दिन सत्ता चली जाएगी, उसी दिन उनकी बहादुरी भी गायब हो जाएगी."

कांग्रेस की विचारधारा का हवाला देते हुए, राहुल गांधी ने कहा, "हमारी विचारधारा सत्य है और भाजपा की विचारधारा शक्ति है. शक्ति उनके हाथों से फिसल रही है, इसलिए वे घबरा रहे हैं. सत्य के साथ खड़े होकर, हम उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और सत्ता से बाहर कर देंगे."

उन्होंने कहा, "एक तरफ, हमारा धर्म कहता है कि सत्य सबसे आवश्यक है. दूसरी ओर, मोहन भागवत कहते हैं कि सत्य का कोई अर्थ नहीं है, शक्ति आवश्यक है. आज देश में सत्य और असत्य के बीच लड़ाई चल रही है."

राहुल गांधी ने भाजपा और आरएसएस पर हमला बोलते हुए कहा, "गांधीजी कहते थे कि सच्चाई सबसे आवश्यक चीज है. हमारा धर्म भी 'सत्यम शिवम सुंदरम' और 'सत्यमेव जयते' की बात करता है, लेकिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कहते हैं, दुनिया ताकत को देखती है, सच्चाई को नहीं. जिसके पास ताकत है, उसी का सम्मान होता है. यह आरएसएस और मोहन भागवत की सोच है."

राहुल गांधी रविवार 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में कथित वोट चोरी के खिलाफ आयोजित 'वोट चोर गद्दी छोड़ रैली' को संबोधित कर रहे थे. कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस संसदीय दल (सीपीपी) की अध्यक्ष सोनिया गांधी भी उपस्थिति थीं. विपक्ष के नेता ने चुनाव पैनल के शीर्ष अधिकारियों पर भी सत्तारूढ़ दल के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया.

नई दिल्ली: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला किया. उन्होंने आरोप लगाया कि वे भारत के चुनाव आयोग (ECI) के साथ मिलीभगत करके 'वोट चोरी' में शामिल हैं और हरियाणा सहित विभिन्न राज्यों में चुनाव जीत रहे हैं. उन्होंने कहा कि सच्चाई के साथ खड़े होकर, कांग्रेस पार्टी केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा को बाहर कर देगी.

राहुल गांधी ने कहा, "देश के लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह वोट चोरी के जरिए चुनाव जीतते हैं. हमने हरियाणा और महाराष्ट्र में देखा था. यह वोट चोरी केवल वोट चोरी नहीं है, यह बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान पर हमला है. हम सच्चाई के साथ खड़े होकर नरेंद्र मोदी, अमित शाह को सत्ता से बाहर कर देंगे."

'वोट चोर गद्दी छोड़' रैली में राहुल गांधी. (PTI)

लोकसभा में विपक्ष के नेता ने चुनाव आयोग (ECI) के तीन शीर्ष अधिकारियों- मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, (चुनाव आयुक्त) सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी का जिक्र करते हुए कहा, "सत्य और झूठ की इस लड़ाई में, ये तीनों भाजपा के साथ मिलकर काम कर रहे हैं."

उन्होंने आरोप लगाया, "नरेंद्र मोदी ने उन्हें बचाने के लिए कानून बदल दिया है, जिसके तहत वे चाहे कुछ भी करें, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती. लेकिन याद रखें, हम उन्हें बचाने वाले कानून को पूर्वव्यापी प्रभाव से बदल देंगे और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे."

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, "BJP वोट चोरी करके देश के साथ गद्दारी कर रही है. हमें इन गद्दारों को सत्ता से हटाना होगा." उन्होंने कहा कि सिर्फ़ कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी ही देश को बचा सकती है. उन्होंने कहा कि BJP-RSS के लोग संविधान को खत्म करने की कोशिशों में लगे हुए हैं.

खड़गे ने आगे कहा, "BJP-RSS वोट चोरी और गद्दारी करके सत्ता में आए हैं. हमारी लड़ाई इन गद्दारों के खिलाफ है. उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया, और पिछले 11 सालों में BJP-RSS ने देश के हर संवैधानिक इंस्टीट्यूशन को कमज़ोर करने का ही काम किया है."

'वोट चोर गद्दी छोड़' रैली में प्रियंका गांधी. (PTI)

कांग्रेस MP प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने भाषण में आरोप लगाया कि सत्ताधारी BJP के राज में ECI समेत सभी संस्थाओं पर हमला हो रहा है. BJP और ECI पर हमला करते हुए उन्होंने कहा, "BJP को इलेक्शन कमीशन की ज़रूरत है क्योंकि इसके बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकते. हमें इलेक्शन कमीशन के तीन अधिकारियों के नाम नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ये लोग डेमोक्रेसी पर हमला कर रहे हैं."

उन्होंने आरोप लगाया कि ECI ने चुनाव प्रोसेस के हर कदम को शक वाला बना दिया है. बैलेट पेपर से चुनाव कराने की वकालत करते हुए वाड्रा ने कहा, "मैं BJP को एक बार बैलेट पेपर पर फेयर चुनाव लड़ने का चैलेंज देती हूं. वे कभी नहीं जीतेंगे, और BJP यह जानती है."

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अपने भाषण में कथित वोट चोरी का ज़िक्र करते हुए कहा, "यह कांग्रेस पार्टी का मुद्दा नहीं है. यह मुद्दा दलित, माइनॉरिटीज़ और आदिवासियों का है. राहुल गांधी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं. इसलिए, सभी को उनका साथ देना चाहिए."

सीनियर कांग्रेस लीडर सचिन पायलट ने भी "वोट चोरी" पर कथित तौर पर कार्रवाई न करने के लिए पोल पैनल पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, "इलेक्शन कमीशन को जवाब देना होगा. हम वोट चोरी नहीं होने देंगे." ETV भारत से बात करते हुए, सीनियर कांग्रेस लीडर किरण वालिया ने कहा, "राहुल ने एक ऐसा मुद्दा उठाया है जो डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है. हमें डेमोक्रेसी बचानी है."

