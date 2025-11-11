ETV Bharat / bharat

BJP का एक ऐसा गढ़ जहां 1980 से लगातार मिल रही जीत...सारे समीकरण हो जाते फेल

1980 में भारतीय जनता पार्टी के गठन के बाद से, केरल के इस स्थानीय निकाय से लगातार बीजेपी के उम्मीदवार ही चुनाव जीतते रहे हैं.

Kerala Panchayat Elections
सांकेतिक तस्वीर. (PTI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 11, 2025 at 3:08 PM IST

3 Min Read
कासरगोड (केरल): केरल की 'मधुर' ग्राम पंचायत इतिहास रचने की कगार पर है. 1980 में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के गठन के बाद से, इस स्थानीय निकाय से लगातार बीजेपी के उम्मीदवार ही चुनाव जीतते रहे हैं. 45 वर्षों से यह सिलसिला जारी है. अगर भाजपा आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में सफलतापूर्वक सत्ता बरकरार रखती है, तो 'मधुर' देश की एकमात्र ऐसी पंचायत बन जाएगी जिसने रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की है.

केरल में आमतौर पर वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (LDF) और संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (UDF) का दबदबा रहा है. लेकिन, मधुर पंचायत में बीजेपी का बोलबाला रहा है. हालांकि पार्टी को अन्य जगहों पर चुनावी असफलताओं का सामना करना पड़ा है. प्रतिद्वंद्वी मोर्चे इस वर्ष पंचायत को एक प्रमुख लक्ष्य मान रहे हैं, स्थानीय जनता आम तौर पर यहां भाजपा को हटाना एक "असंभव मिशन" मानती है.

Kerala Panchayat Elections
मधुर पंचायत. (ETV Bharat)

आंतरिक कलहः

पिछले स्थानीय निकाय चुनावों में, भाजपा ने 20 सदस्यीय पंचायत में 13 सीटें हासिल की थीं. जबकि एलडीएफ को चार और यूडीएफ को तीन सीटें मिली थीं. इस बार, चुनावी परिदृश्य बदल गया है. वार्डों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है. यूडीएफ और एलडीएफ, दोनों ही भाजपा के आंतरिक कलह और एंटी इंकम्बेंसी का फायदा उठाते हुए सत्ताधारी पार्टी को सत्ता से बेदखल करने की उम्मीद कर रहे हैं.

भाजपा जहां अपने विकास के ट्रैक रिकॉर्ड पर चुनाव प्रचार की तैयारी कर रही है, वहीं ये दोहरे संकट एक गंभीर चुनौती पेश कर रहे हैं. विपक्षी मोर्चे उम्मीद कर रहे हैं कि जल वितरण और प्लास्टिक कचरा प्रबंधन से लेकर मतदाता सूची की छपाई तक, कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे आखिरकार प्रशासन में बदलाव का रास्ता खोलेंगे.

क्या कहते हैं नेताः

पूर्व पंचायत अध्यक्ष और वरिष्ठ भाजपा नेता माधवन मास्टर कहते हैं, "इस बार भी जनता हमारे साथ है." उन्होंने विकास कार्यों के प्रति जनता की जागरूकता का हवाला देते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि भाजपा उम्मीदवार पिछले चुनावों से भी ज़्यादा अंतर से जीतेंगे. सीपीआई(एम) नेता और वार्ड सदस्य अब्दुल जलील इस विचार का विरोध करते हैं. वे कहते हैं "समय बदल गया है. इस बार मधुर वामपंथियों के साथ होंगे. लोग हमारा समर्थन करेंगे."

मधुर पंचायत को जानेंः

यह पंचायत 26.04 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली है. जिसमें मधुर, पाटला, शिरीबागिलु, पूरे और कुडलू गांव का कुछ हिस्सा शामिल है. पिछले चुनाव में मतदाताओं की संख्या 41,463 थी. जो घटकर वर्तमान में 34,777 रह गई है. जिनमें 16,618 पुरुष और 18,158 महिलाएं हैं.

सांस्कृतिक महत्व:

मधुर में प्रसिद्ध श्री मदनंतेश्वर-सिद्धि विनायक मंदिर है. मंदिर के अधिष्ठाता देवता, भगवान गणेश, एक लोकप्रिय किंवदंती का विषय हैं. भक्तों का मानना ​​है कि मूर्ति लगातार बढ़ती रहती है. स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, मूर्ति की ऊंचाई पहले बढ़ती थी, लेकिन बाद में एक भक्त ने इसकी चौड़ाई बढ़ाने के लिए प्रार्थना की.

ऐसा माना जाता है कि तब से यह बढ़ती ही जा रही है. यह मंदिर एक महत्वपूर्ण हिंदू पूजा स्थल है, जहां भगवान शिव पूर्व की ओर और भगवान गणेश दक्षिण की ओर मुख करके विघ्नहर्ता का प्रतीक हैं.

