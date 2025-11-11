ETV Bharat / bharat

BJP का एक ऐसा गढ़ जहां 1980 से लगातार मिल रही जीत...सारे समीकरण हो जाते फेल

कासरगोड (केरल): केरल की 'मधुर' ग्राम पंचायत इतिहास रचने की कगार पर है. 1980 में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के गठन के बाद से, इस स्थानीय निकाय से लगातार बीजेपी के उम्मीदवार ही चुनाव जीतते रहे हैं. 45 वर्षों से यह सिलसिला जारी है. अगर भाजपा आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में सफलतापूर्वक सत्ता बरकरार रखती है, तो 'मधुर' देश की एकमात्र ऐसी पंचायत बन जाएगी जिसने रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की है.

केरल में आमतौर पर वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (LDF) और संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (UDF) का दबदबा रहा है. लेकिन, मधुर पंचायत में बीजेपी का बोलबाला रहा है. हालांकि पार्टी को अन्य जगहों पर चुनावी असफलताओं का सामना करना पड़ा है. प्रतिद्वंद्वी मोर्चे इस वर्ष पंचायत को एक प्रमुख लक्ष्य मान रहे हैं, स्थानीय जनता आम तौर पर यहां भाजपा को हटाना एक "असंभव मिशन" मानती है.

मधुर पंचायत. (ETV Bharat)

आंतरिक कलहः

पिछले स्थानीय निकाय चुनावों में, भाजपा ने 20 सदस्यीय पंचायत में 13 सीटें हासिल की थीं. जबकि एलडीएफ को चार और यूडीएफ को तीन सीटें मिली थीं. इस बार, चुनावी परिदृश्य बदल गया है. वार्डों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है. यूडीएफ और एलडीएफ, दोनों ही भाजपा के आंतरिक कलह और एंटी इंकम्बेंसी का फायदा उठाते हुए सत्ताधारी पार्टी को सत्ता से बेदखल करने की उम्मीद कर रहे हैं.

भाजपा जहां अपने विकास के ट्रैक रिकॉर्ड पर चुनाव प्रचार की तैयारी कर रही है, वहीं ये दोहरे संकट एक गंभीर चुनौती पेश कर रहे हैं. विपक्षी मोर्चे उम्मीद कर रहे हैं कि जल वितरण और प्लास्टिक कचरा प्रबंधन से लेकर मतदाता सूची की छपाई तक, कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे आखिरकार प्रशासन में बदलाव का रास्ता खोलेंगे.

क्या कहते हैं नेताः