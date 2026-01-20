ETV Bharat / bharat

नितिन नबीन के नेतृत्व में भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव जीतेगी, पार्टी नेताओं ने जताया भरोसा

भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन के लिए आगामी विधानसभा चुनाव पहली परीक्षा होंगे. भाजपा नेताओं ने कहा कि पार्टी के सामने कोई चुनौती नहीं है.

BJP will win upcoming assembly elections under leadership of Nitin Nabin BJP leaders reactions
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में नए भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन ने पद भार संभाला (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 20, 2026 at 4:55 PM IST

अनामिका रत्ना

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने मंगलवार को औपचारिक रूप से पदभार संभाल लिया. वह भाजपा के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और 45 वर्ष की उम्र में बीजेपी के सबसे युवा अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त किया. इससे पहले जगत प्रकाश नड्डा इस पद पर थे.

नितिन नबीन के 'ताजपोशी' कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता शामिल हुए. इस मौके पर पीएम मोदी ने नए भाजपा अध्यक्ष का स्वागत करते हुए कहा कि "नितिन नबीन मेरे बॉस हैं, मैं एक कार्यकर्ता हूं." उन्होंने कहा कि नितिन नबीन की युवा ऊर्जा, संगठन के प्रति समर्पण पार्टी को मजबूती देगी.

ईटीवी भारत की वरिष्ठ संवाददाता अनामिका रत्ना की रिपोर्ट (ETV Bharat)

पार्टी की ऐतिहासिक मजबूती का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बीजेपी आज दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है- 240 लोकसभा सीटों और कई राज्यों में सरकारों के साथ. प्रधानमंत्री मोदी ने नितिन नबीन को "नई पीढ़ी का प्रतिनिधि" बताया और कहा कि नए अध्यक्ष, पार्टी को और मजबूत बनाएंगे.

पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष अपने पतन की जिम्मेदारी खुद ले, जबकि बीजेपी विकास और सेवा के रास्ते पर अडिग है. इस मौके पर पीएम ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि नितिन नबीन के नेतृत्व में संगठन को और विस्तार दें, खासकर आगामी चुनावों के लिए.

केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल से बातचीत (ETV Bharat)

आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन प्रक्रिया 19 जनवरी को पूरी हुई, जिसमें केवल नितिन नबीन का ही नाम प्रस्तावित हुआ. कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं था, इसलिए उन्हें निर्विरोध चुना गया. मंगलवार 20 जनवरी को दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में एक समारोह में नितिन नबीन को अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित घोषित किया गया. पार्टी के राष्ट्रीय रिटर्निंग अधिकारी डॉ. के. लक्ष्मण ने चुनाव परिणाम घोषित किए और प्रमाण-पत्र सौंपा.

इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पूर्व भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, नितिन गडकरी सहित कई केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता मौजूद थे. पीएम मोदी ने नितिन नबीन को माला पहनाकर स्वागत किया.

इस मौके पर ईटीवी भारत से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि हमारी पार्टी नित्य नई-नई ऊंचाइयों को छू रही है और नए अध्यक्ष युवा हैं ऊर्जावान हैं और उनकी अध्यक्षता में पार्टी और नई ऊंचाइयों को छुएगी. उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए किसी भी राज्य में चुनौती नहीं है और आने वाले दिनों में जिन राज्यों में चुनाव हैं, वहां पार्टी नए अध्यक्ष के नेतृत्व में चुनाव जीतेगी.

गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से बातचीत (ETV Bharat)

कार्यक्रम में मौजूद गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बताया कि उन्होंने नए भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन के साथ युवा मोर्चा में काम किया है और कश्मीर तक पार्टी के लिए मार्च निकाला था जिसमें वो लगातार उनके साथ थे. ईवीटी भारत से बातचीत में उन्होंने कहा कि नितिन नबीन बहुत ही सुलझे हुए और जमीनी नेता हैं.

केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल से बातचीत (ETV Bharat)

इस मौके पर, केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि उनकी पार्टी के लिए अब कोई भी चुनाव चुनौती नहीं है. उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के पोस्टर लगाते हुए उन्हें अगले चुनाव में कप्तान के रूप में दिखा रही है, इस सवाल पर बघेल ने कहा कि अखिलेश यादव किस जहाज के कप्तान हैं- अपनी पानी के जहाज के या फिर कागज की. उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों चाहे वो पश्चिम बंगाल का चुनाव हो या फिर पंजाब या उत्तर प्रदेश का, भाजपा ही सत्ता में आएगी अन्य पार्टियां भले ही दावे करती रहें.

