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बंगाल में अगले 100 साल तक सत्ता में रहेगी बीजेपी, नंदीग्राम में बोले शुभेंदु अधिकारी

कोलकाता: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद के लिए संभावित उम्मीदवार माने जा रहे हैं. चुनाव नतीजे घोषित होने के बाद से ही वह काफी सक्रिय दिख रहे हैं. बुधवार को, शुभेंदु अधिकारी अपने पारंपरिक निर्वाचन क्षेत्र नंदीग्राम में थे. यहां उन्होंने कहा कि बीजेपी राज्य में ऐसे बदलाव लाने वाले काम करेगी कि 'कमल' (बीजेपी का चुनाव चिन्ह) अगले 100 वर्षों तक यहां खिला रहेगा. साथ ही, उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील की.

उन्होंने कड़ी चेतावनी दी, "गुंडों और चोरों को मेरे पास छोड़ दो. मैं कानूनी तरीकों से सब कुछ करूंगा. आप में से कोई भी खुद से कोई एक्शन न ले; कोई भी कानून अपने हाथ में न ले."

शुभेंदु अधिकारी 2016 से नंदीग्राम से चुनाव जीत रहे हैं. इस बार भी , नंदीग्राम की जनता ने अपना विधायक चुना है. 2026 के चुनावों में, शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम से 9,000 से ज्यादा मतों के अंतर से जीत हासिल की. हालांकि, शुभेंदु ने इस बार नंदीग्राम के अलावा भवानीपुर से भी चुनाव लड़ा. वहां भी, उन्होंने ममता बनर्जी को 15,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया. चुनावी नियमों के अनुसार—उन्हें एक सीट छोड़नी होगी. ऐसे में, क्या शुभेंदु नंदीग्राम सीट छोड़ेंगे? ऐसी अटकलों के बीच, उन्होंने आज इस मामले पर शुरुआती संकेत दिए.

इस मुद्दे पर बात करते हुए, शुभेंदु ने कहा: "मैं नंदीग्राम का अपना कर्ज जरूर चुकाऊंगा. मुझे 10 दिनों के अंदर एक सीट खाली करनी है. पार्टी केंद्रीय नेतृत्व जो भी फैसला लेगा, मुझे उसका पालन करना होगा; कोई भी ऐसा फैसला अकेले नहीं ले सकता. मैं पार्टी का एक अनुशासित सदस्य हूं; पार्टी जो भी कहेगी, मैं उसका पालन करूंगा."

इस मामले में, शुभेंदु ने फिरोजा बीबी से जुड़े 2011 के चुनाव की भी तुलना की. उन्होंने कहा: "आपने मेरी बात मानकर फिरोजा बीबी को चुना. लेकिन असल में नतीजे किसने दिए? मैं इस बार आपको फिर से बताता हूं: मैं हल्दिया और नंदीग्राम को जोड़ने वाला एक पुल बनाऊंगा; मैं सोनाचुरा में एक ITI (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान) बनाऊंगा; और मैं अस्पतालों को इतना बेहतर बनाऊंगा कि किसी भी मरीज को फिर कभी कहीं और रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यह ममता ही थीं जिन्होंने पहले पानी की पाइपलाइन बिछाने में रुकावट डाली थी; छह महीने के अंदर, हर घर में पानी का कनेक्शन पहुंच जाएगा."