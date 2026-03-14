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मोगा रैली में बोले अमित शाह, पंजाब में 2027 में बनेगी BJP की सरकार

केजरीवाल का ATM बने भगवंत मान अमित शाह ने यह भी कहा कि "पंजाब को ऐसे मुख्यमंत्री की जरूरत नहीं है जो कॉमेडी करता हो, बल्कि ऐसे मुख्यमंत्री की ज़रूरत है जो काम करता हो. शाह ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को आप के मुखिया अरविंद केजरीवाल का एटीएम बताया. उन्होंने कहा कि अगर बंटवारे के समय भाजपा की सरकार होती, तो करतारपुर साहिब पाकिस्तान में नहीं, बल्कि भारत में होता."

उन्होंने कहा, "जब भी हम आए, हम आपके सामने छोटे भाई बनकर आए. हमारी सरकार कभी बनने वाली नहीं थी, लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि भाजपा 2027 के चुनावों में अपनी खुद की सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ेगी."

गठबंधन को लेकर दिया गया बयान रैली को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि "भाजपा पंजाब में अपनी खुद की सरकार बनाएगी. गृह मंत्री शाह के इस बयान ने शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन की अटकलों पर विराम लगा दिया है. गृह मंत्री ने वादा किया कि अगर पंजाब में भाजपा की सरकार बनती है, तो दो साल के अंदर नशे को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा."

चंडीगढ़: हर पार्टी ने आने वाले पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए अपनी चुनावी रणनीति बनाना शुरू कर दिया है. जहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने कल इस संबंध में एक बड़ी रैली की, वहीं शिरोमणि अकाली दल भी बड़े पैमाने पर लोगों को जुटाने में लगा हुआ है. इसी बीच, भाजपा ने शनिवार को मोगा में चुनावी बिगुल बजा दिया है. इसके बाद, देश के गृह मंत्री अमित शाह भी भाजपा की इस 'बदलाव रैली' में शामिल हुए. इस दौरान, वे केसरिया रंग की पगड़ी पहनकर मंच पर पहुंचे.

बलिदानों से मिली पगड़ी

इससे पहले, मोगा रैली के दौरान, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नानकशाही कैलेंडर के अनुसार नए साल की शुभकामनाएं देकर अपने भाषण की शुरुआत की. अमित शाह ने कहा कि सिर पर बांधी जाने वाली पगड़ी का बहुत महत्व है. यह पगड़ी बलिदानों के बाद हासिल हुई है. अगर श्री गुरु तेग बहादुर जी न होते, तो आज कोई हिंदू न होता. हम 2027 के चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं. मैं आज पंजाब की जनता का आशीर्वाद लेने आया हूं.

भाजपा नशे को खत्म करेगी

अमित शाह ने कहा कि इस समय पंजाब में गुंडागर्दी का बोलबाला है. हम इसे जड़ से खत्म कर देंगे. पंजाब से नशे को केवल भाजपा ही खत्म कर सकती है. हमने जम्मू संभाग से अनुच्छेद 370 हटा दिया. हमने नक्सलवाद को खत्म कर दिया है. आपने अकाली, कांग्रेस और आप को मौका दिया, अब भाजपा को मौका दीजिए, हम पंजाब को बदल देंगे. अमित शाह ने कहा, आज मैं पूरे पंजाब के लोगों, माताओं, बहनों और बुज़ुर्गों से आशीर्वाद लेने आया हूं. आप हमें आशीर्वाद दें, हमारी ताकत बढ़ाएं... अगर कोई पंजाब को नशे से मुक्त करा सकता है, तो वह सिर्फ नरेंद्र मोदी और भाजपा ही कर सकते हैं.

उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में, हमें 19 प्रतिशत वोट मिले. जहां 19 प्रतिशत वोट मिलते हैं, वहां अगली सरकार भाजपा की ही बनती है. ऐसा कई राज्यों में हो चुका है. अब पंजाब की बारी है.

आप की टूटे वादों वाली सरकार

अमित शाह ने कहा, "मुझे एक पत्रकार का फोन आया, जिसने कहा कि आप पंजाब में सरकार बदल रहे हैं. मैंने जवाब दिया कि पंजाब में कोई सरकार है ही नहीं, हम तो अपनी सरकार ला रहे हैं. पंजाब के मुख्यमंत्री ने कई वादे किए थे, मुझे बताइए, क्या उनमें से कोई भी पूरा हुआ है? यह आप पार्टी की सरकार टूटे वादों वाली सरकार है. यह पंजाब का भला नहीं कर सकती. यह एक भ्रष्ट सरकार है. मुख्यमंत्री भगवंत मान को शर्म आनी चाहिए कि दिल्ली से 4 लोग आकर पंजाब में बैठे हैं और पंजाब का पैसा लूट रहे हैं. पंजाब में कई घोटाले हुए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. पंजाब सरकार ने अपना चेहरा दिखाने के लिए विज्ञापनों पर 800 करोड़ रुपये खर्च किए हैं. वे पंजाब का भला नहीं कर सकते. पूरा पंजाब नशे की समस्या से जूझ रहा है. पंजाब में हर रोज हत्याएं हो रही हैं. पुलिस चौकियों में पुलिस अधिकारियों की हत्याएं हो रही हैं."

धर्मांतरण का मुद्दा उठाया

इसके साथ ही, अमित शाह ने पंजाब में हो रहे धर्मांतरण का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि "आज पंजाब में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हो रहा है. अगर हमारी सरकार बनती है, तो सबसे पहला काम हम धर्मांतरण को रोकने का काम करेंगे. आपऔर कांग्रेस की सरकारें वोटों के लालच में ऐसा कर रही हैं. अगर बंटवारे के समय भाजपा सत्ता में होती, तो हम करतारपुर साहिब को पाकिस्तान में नहीं जाने देते। कांग्रेस सिख धर्म के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती."

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