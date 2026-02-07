ETV Bharat / bharat

बीजेपी सबरीमाला मुद्दे पर न्याय के लिए लड़ेगी: नितिन नबीन

उन्होंने कहा, 'हमने केरल के लोगों की सुरक्षा और विकास की कामना के लिए प्रार्थना की. हम केरल के लोगों के साथ पूरी तरह से खड़े हैं.' नबीन ने कहा कि बीजेपी केरल के विकास को लेकर वहां के लोगों की चिंताओं को समझती है और केरल को विकसित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है.

कोच्चि: बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन ने शनिवार को कहा कि पार्टी सबरीमाला मुद्दे पर न्याय के लिए लड़ेगी. उन्होंने यहां कलाडी में श्री आदि शंकरा जन्मभूमि मंदिर में पूजा करने और श्री श्रृंगेरी मठ का दौरा करने के बाद पत्रकारों से बात की.

उन्होंने आरोप लगाया कि सबरीमाला मुद्दे पर सत्ताधारी गठबंधन और विपक्ष दोनों ही खेल खेल रहे हैं. उन्होंने कहा, 'हम सबरीमाला मुद्दे पर पूरी ताकत से लड़ेंगे. हम न्याय दिलाएंगे.' शुक्रवार को पार्टी नेताओं को संबोधित करते हुए, नबीन ने आरोप लगाया कि यूडीएफ और एलडीएफ 'नूरा कुश्ती' (दिखावटी लड़ाई) कर रहे हैं, जिससे सबरीमाला सोने के नुकसान मामले में आरोपियों को जमानत मिल सके.

उन्होंने शुक्रवार को कोच्चि में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के संबंध में बीजेपी और एनडीए नेताओं के साथ बैठकें की. नबीन आगामी विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी के कैंपेन के काम की समीक्षा करने और उसे शुरू करने के लिए दो दिन के केरल दौरे पर हैं. वह शनिवार को अपना दौरा खत्म करने से पहले त्रिशूर में औपचारिक रूप से चुनाव अभियान का उद्घाटन करेंगे.