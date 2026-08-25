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पंजाब में BJP और अकाली दल में गठबंधन नहीं होगा? बीएल संतोष के बयान से उठे सवाल

BJP महासचिव (संगठन) बीएल संतोष पटियाला में पार्टी नेताओं के साथ. ( ANI )

पटियाला: आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) और शिरोमणि अकाली दल (SAD) में गठबंधन को लेकर चल रही अटकलों के बीच पर आए नए बयान ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं.

बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बीएल संतोष ने साफ कर दिया है कि पार्टी पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी. उन्होंने दावा किया कि BJP ये चुनाव जीतेगी और राज्य में अपने दम पर अगली सरकार बनाएगी.

पंजाब में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव कराए जाने की उम्मीद है. इसको देखते हुए बीएल संतोष दो दिन के पंजाब दौरे पर हैं. सोमवार को दौरे के पहले दिन पटियाला में पहली जोनल मीटिंग को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, "पंजाब बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार है और BJP इस बदलाव को हकीकत बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है."

उनका यह दौरा पंजाब बीजेपी में अंदरूनी मतभेदों और हाल ही में हुए संगठनात्मक बदलाव को लेकर पुराने कैडर में नाराजगी की खबरों के बीच हो रहा है.

बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने पर जोर

बीएल संतोष के पंजाब दौरे का मुख्य उद्देश्य पार्टी के कामकाज की समीक्षा करना और जमीनी स्तर पर तैयारियों को मजबूत करना है. चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों और राज्य के सह-प्रभारी नरिंदर सिंह रैना ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया.

संतोष ने सोमवार को पटियाला और बठिंडा में संगठन से संबंधित बैठकें कीं. इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की नीतियों और उपलब्धियों को घर-घर तक पहुंचाना है.