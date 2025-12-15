ETV Bharat / bharat

बंगाल की पिच पर पारी खेलेंगे नितिन नबीन! जानिए BJP का 'मिशन भद्रलोक' का पूरा प्लान

बिहार से सटे पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में नितिन नबीन की ताजपोशी को मिशन बंगाल की तौर पर देखा जा रहा है.

BJP Working President Nitin Nabin
BJP का 'मिशन भद्रलोक' (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 15, 2025 at 8:14 PM IST

Updated : December 15, 2025 at 8:23 PM IST

पटना: नितिन नबीन को बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 की चर्चा तेज हो गयी है. राजनीतिक विशेषज्ञ डॉक्टर संजय कुमार ईटीवी भारत से बातचीत में कहते हैं कि 'बीजेपी बिहार के तर्ज पर बंगाल को भी जीतना चाहती है. पश्चिम बंगाल में कायस्थ वोटर को साधने के लिए बीजेपी ने यह फैसला लिया है. नितिन नबीन भी कायस्थ समुदाय से आते हैं'

"पश्चिम बंगाल में कायस्थों की आबादी अच्छी खासी है. दो कायस्थ जाति के नेता मुख्यमंत्री रह चुके हैं. भाजपा नितिन नबीन के जरिए पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश को साधने की तैयारी कर चुकी है." -डॉक्टर संजय कुमार, राजनीतिक विशेषज्ञ

देखें ईटीवी भारत की रिपोर्ट (ETV Bharat)

कायस्थ वोटर निशाना: पश्चिम बंगाल में कायस्थ समुदाय की अच्छी खासी आबादी है. 2011 के जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल की कुल आबादी 91 करोड़ 3 लाख 47 हजार 736 के आसपास है. इसमें 27 से 50 लाख के बीच कायस्थों की आबादी है. कुल आबादी के 15-20% ब्राह्मण, वैद्य और कायस्थ हैं. 27 प्रतिशत अनुसूचित जातियां और मुसलमान, वहीं 2.14 करोड़ के आसपास दलित की भागीदारी है.

'निर्णायक की भूमिका में भद्रलोक': राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि इस आंकड़ों के अनुसार पश्चिम बंगाल चुनाव में ब्राह्मण, वैद्य और कायस्थ जाति के वोटर निर्णायक की भूमिका में होते हैं. इन्हें भद्रलोक भी कहा जाता है. भद्रलोक यानि बंगाल का एक विशिष्ट, शिक्षित और अभिजात्य समाज, जो ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में उभरे. इन्होंने प्रशासन, साहित्य और संस्कृति में प्रभुत्व स्थापित किया.

ईटीवी भारत GFX
ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

37 साल तक राज रहा: इसका उदाहरण तब देखने को मिलता है जब, 37 साल तक बंगाल में कायस्थ समुदाय से आने वाले मुख्यमंत्री की सरकार रही. बिधान चंद्र राय भी कायस्थ समुदाय से आते हैं. कांग्रेस की सरकार में 23 जनवरी 1948-1 जुलाई 1962 तक पश्चिम बंगाल दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में काम किया. कुल 14 वर्ष तक पद पर बने रहें.

ज्योति बसु का कार्यकाल सबसे लंबा: दूसरे कायस्थ समुदाय से आने वाले सीसीआई नेता ज्योति बसु थे, जो सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहे. ज्योति बसु पश्चिम बंगाल के पहले डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं. 25 फरवरी 1969-16 मार्च 1970 तक इन्होंने डिप्टी सीएम के रूप में काम किया. इसके बाद राज्य के छठे सीएम 21 जून 1977-5 नवंबर 2000 तक सत्ता में बने रहे.

भद्रलोक में पैठ बनाना जरूरी: कुल मिलाकर 37 साल तक बंगाल में भद्रलोक ने सत्ता चलायी. सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद जैसे हस्ती भी कायस्थ समुदाय से आते थे. ऐसे में राजनीतिक विशेषज्ञ डॉक्टर संजय कुमार का मानना है कि बंगाल में अगर सत्ता में आना है तो भद्रलोक में पैठ बनानी होगी.

ईटीवी भारत GFX
ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

ब्राह्मण वोटर भी निर्णायक: मंगल पांडे पहले से ही बंगाल प्रभारी के रूप में कार्यरत हैं. इनके नेतृत्व में एक विधानसभा और एक लोकसभा चुनाव हो चुके हैं. दोनों ही चुनाव में भाजपा ने बेहतर प्रदर्शन किया है, हालांकि सरकार बनाने की स्थिति में नहीं आई है. मंगल पांडे ब्राह्मण जाति से आते हैं और पश्चिम बंगाल में ब्राह्मण आबादी भी अच्छी खासी है. वर्तमान में 5% के आसपास है. अब मंगल पांडे नितिन नबीन के साथ मिलकर मिशन बंगाल पर काम करेंगे.

"पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है. उनकी नियुक्ति का असर दोनों राज्यों के चुनाव पर भी पड़ेगा. पार्टी की नजर पश्चिम बंगाल पर है. पश्चिम बंगाल को हम नितिन नबीन के जरिए साधने की कोशिश करेंगे. सभी जाति धर्म और संप्रदाय का समर्थन पश्चिम बंगाल में हमें हासिल है." -विनोद शर्मा, भाजपा प्रवक्ता

BJP Working President Nitin Nabin
भाजपा प्रवक्ता विनोद शर्मा (ETV Bharat)

युवाओं पर भी निशाना: बीजेपी पश्चिम बंगाल में युवाओं पर भी पकड़ बनाने की कोशिश की है. नितिन नबीन सबसे कम 45 साल की उम्र में बीजेपी के शीर्ष पद पहुंचे हैं. ऐसे में डॉक्टर संजय कुमार ये भी मानते हैं कि भाजपा पश्चिम बंगाल के युवाओं को यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि उनका भविष्य भाजपा में उज्ज्वल होने वाला है. युवा बीजेपी से जुड़े तो उन्हें संगठन सरकार और रोजगार के अवसर मिलेंगे.

इस बात को बिहार के बीजेपी विधायक रत्नेश कुशवाहा भी मानते हैं. रत्नेश कहते हैं कि 'हम लोग पश्चिम बंगाल चुनाव में जाते रहते हैं. नबीन जी भी वहां चुनाव के दौरान सक्रिय रहे हैं. राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के बाद युवाओं के अंदर ऊर्जा का संचार हुआ है.'

"पश्चिम बंगाल के युवा भी नितिन नबीन की ओर देख रहे हैं. हम बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में भी चुनाव जीतने में कामयाब होंगे." -रत्नेश कुशवाहा, बीजेपी विधायक, पटना साहिब

युवा वोटर भी निर्णायक: पश्चिम बंगाल में युवाओं की भूमिका की बात करें तो 21.5 प्रतिशत के आसपास 18 से 29 वर्ष आयु के लोग हैं. जनगणना 2011 के अनुसार इनकी जनसंख्या 2 करोड़ के आसपास है. ऐसे में 2026 के चुनाव में बीजेपी के लिए युवा वोटर भी निर्णायक की भूमिका में हो सकते हैं.

बीजेपी का मिशन बंगाल: बीजेपी का बिहार के बाद अब 'मिशन बंगाल'. पश्चिम बंगाल चुनाव 2021 कुल 294 सीटों में बीजेपी ने 77 सीटों पर जुनाव जीती थी. वहीं 213 सीटों पर टीएमसी के प्रत्याशी चुनाव जीते थे. भाजपा प्रवक्ता विनोद शर्मा का कहना कि इसबार मिशन 200 है. बिहार में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी बंगाल चुनाव की तैयारी में जुट गयी हैं. वहां भी जीत कायम करेंगे. 2026 में अहम भूमिका नितिन नबीन की होने वाली है.

ईटीवी भारत GFX
ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

कौन हैं नितिन नबीन: BJP ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने वाले नितिन नबीन बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री हैं. बिहार चुनाव 2025 में 5वीं बर विधायक बनकर सदन पहुंचे हैं. पिता नवीन किशोर सिन्हा BJP के वरिष्ठ नेता थे. पटना पश्चिम से विधायक भी रहे थे.

ईटीवी भारत GFX
ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

पिता के निधन के बाद राजनीतिक में सक्रिय: पिता के निधन के बाद नितिन नबीन राजनीति में सक्रिय हैं. पटना पश्चिम सीट से ही पहली बार 2006 के उपचुनाव में विधायक बने थे. इसके बाद 2006 के बाद 2010, 2015, 2020 और 2025 में नितिन नबीन विधायक बने. इन्हें 98,299 वोट मिले थे. आरजेडी उम्मीदवार रेखा कुमारी को 51,936 वोटों से हराया था.

