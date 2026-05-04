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'पश्चिम बंगाल विजय' के बाद धोती-कुर्ते में भाजपा मुख्यालय पहुंचे पीएम मोदी, दिखे इस खास अंदाज में

धोती-कुर्ते में भाजपा मुख्यालय पहुंचे पीएम मोदी ( PTI video Screenshot )