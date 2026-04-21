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बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के छह महीने के अंदर हल करेंगे गोरखा मुद्दा, दार्जिलिंग में अमित शाह का वादा

पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में चुनावी रैली में अमित शाह ने कहा कि बीजेपी गोरखाओं की शर्तों पर समझौते की दिशा में काम करेगी.

BJP to resolve Gorkha issue within 6 months of forming govt in Bengal Amit Shah in Darjeeling rally
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 21, 2026 at 1:07 PM IST

2 Min Read
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कुर्सियांग (पश्चिम बंगाल): केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि अगर पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनती है तो दशकों पुराना गोरखा मुद्दा छह महीने के अंदर हल हो जाएगा. उन्होंने कहा कि बीजेपी के अलावा कोई भी पार्टी गोरखाओं को मंजूर समाधान नहीं ढूंढ सकती.

दार्जिलिंग जिले के कुर्सियांग में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि बीजेपी गोरखाओं की चिंताओं और उम्मीदों को समझती है और उनकी शर्तों पर समझौते की दिशा में काम करेगी. उन्होंने कहा, "पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के छह महीने के अंदर हर गोरखा के चेहरे पर मुस्कान होगी. हम गोरखा मुद्दे का ऐसा समाधान निकालेंगे कि गोरखा शांति से रह सकें."

गृह मंत्री शाह ने कहा कि यह समस्या दशकों से बनी हुई है क्योंकि एक के बाद एक सरकारें दार्जिलिंग पहाड़ियों के लोगों की उम्मीदों को ईमानदारी से पूरा करने में नाकाम रही हैं. शाह ने आरोप लगाया, "कांग्रेस और टीएमसी ने न केवल दार्जिलिंग के साथ बल्कि हमारे देशभक्त गोरखा भाइयों के साथ भी अन्याय किया है."

अमित शाह ने दावा किया कि बीजेपी ने इस मुद्दे को सुलझाने की बार-बार कोशिश की है. शाह ने कहा कि उन्होंने इस मामले पर तीन मीटिंग बुलाईं, लेकिन ममता बनर्जी सरकार ने राज्य का कोई प्रतिनिधि नहीं भेजा. उन्होंने कहा, "मैंने गोरखा मुद्दे को सुलझाने के लिए तीन बैठकें बुलाई थीं, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने कोई प्रतिनिधि नहीं भेजा, इसलिए एक वार्ताकार नियुक्त करना पड़ा."

शाह ने दोहराया कि राज्य में बीजेपी सरकार गोरखाओं की इच्छा के अनुसार इस मुद्दे का समाधान निकालने के लिए छह महीने के अंदर कदम उठाएगी. उन्होंने कहा, "मैं आज आपसे वादा करके जा रहा हूं कि जैसे ही बीजेपी सरकार बनेगी, दशकों पुराने गोरखा मुद्दे को गोरखाओं की शर्तों के अनुसार हल किया जाएगा."

वोटर लिस्ट में फिर से शामिल किए जाएंगे गोरखा
बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभ्यास के दौरान वोटर लिस्ट से कुछ गोरखाओं के नाम हटाने का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा, "SIR के दौरान कुछ गोरखाओं के नाम हटा दिए गए थे. पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने पर ऐसे सभी नाम फिर से वोटर लिस्ट में शामिल कर लिए जाएंगे."

बता दे, उत्तर बंगाल के पहाड़ी जिलों में रहने वाले बहुसंख्यक गोरखा दशकों से राज्य की मांग कर रहे हैं.

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AMIT SHAH ON GORKHA ISSUE
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