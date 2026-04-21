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भाजपा का एजेंडा, महिला आरक्षण लागू करने को लेकर NDA दलों के साथ बनाएगी रणनीति

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 20 अप्रैल को जयपुर में जन आक्रोश महिला पदयात्रा के दौरान बोलते हुए. ( ANI )

सूत्रों के मुताबिक भाजपा जल्द ही एनडीए की सहयोगी पार्टियों के साथ साझा रणनीति तैयार करने जा रही जिसमें केंद्र में सत्तारूढ़ गठबंधन के सभी घटक दलों के साथ महिला आरक्षण के क्रियान्वयन को लेकर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी. साथ ही भाजपा 2023 के नारी शक्ति वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण अधिनियम) को बिना देरी के लागू करने के विकल्पों पर भी अपनी सहयोगी पार्टियों से चर्चा करेगी, जिसमें परिसीमन प्रक्रिया और वैकल्पिक रास्तों पर भी बात की जाएगी.

हाल ही में 16-18 अप्रैल तक बुलाए गए संसद के विशेष सत्र में बिल पास न होने के बाद NDA ने विपक्ष पर 'महिला विरोधी' होने का आरोप लगाते हुए देशव्यापी प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं. पार्टी सूत्रों का कहना है कि इस मुद्दे को और मजबूती से आगे बढ़ाने की रूपरेखा तय होगी.

नई दिल्ली: कांग्रेस और INDIA गठबंधन के लगातार हमलों तथा संसद में महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन बिल (131वां संशोधन) के गिरने के बाद भाजपा अब बैकफुट पर जाने को तैयार नहीं. सूत्रों के अनुसार, पार्टी इस मुद्दे पर NDA के सहयोगी दलों के साथ व्यापक रणनीति तैयार करने जा रही है. पार्टी सूत्रों की मानें तो भाजपा नेतृत्व का मानना है कि महिला आरक्षण को 2029 के लोकसभा चुनाव से लागू करने के वादे को किसी भी कीमत पर पूरा किया जाएगा.

इस मुद्दे पर विपक्षी पार्टियां भी पूरे देश में विरोध प्रदर्शन कर रही हैं और इसका मुकाबला करने के लिए अब भाजपा भी साझा रणनीति तैयार कर रही है जिसके तहत कांग्रेस और INDIA ब्लॉक के आरोपों का जवाब देने के लिए साझा रणनीति बनाई जा रही है. यही नहीं अब यह मुद्दा पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनावों के अंतिम चरण में चुनावी मुद्दा भी बन चुका है.

महिला आरक्षण में संशोधन के लिए संसद में लाए गए बिल के गिरने के बाद पहला चुनाव 23 अप्रैल को तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में होगा. सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी के देश के नाम संदेश के बाद कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां भी महिला मतदाताओं को लेकर सकते में हैं, और ऐसे में 23 अप्रैल को होने वाले मतदान के दिन सभी पार्टियां ऐसी रणनीति तैयार कर रहीं कि जिसका एजेंडा चुनावी लाभ देने पर फोकस है.

पोस्टर और सोशल मीडिया वार अपने चरम पर पहले ही पहुंच चुका है जिसके तहत सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे को महिला विरोधी घोषित करने पर तुले हैं. मगर इसका विपक्षी गठबंधन का महिला आरक्षण में संशोधन का समर्थन ना करने से कहीं ना कहीं उन पार्टियों के लिए एक महिला विरोधी एजेंडा तैयार जरूर कर चुका है. ऐसे में एनडीए चाहता है कि इस परिस्थिति का पूरा-पूरा लाभ भाजपा और उसकी सहयोगी पार्टियों को मिले.

सूत्रों की मानें तो इस मुद्दे को चुनावी राज्यों बंगाल और तमिलनाडु में विपक्ष के खिलाफ भुनाने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है.

एनडीए के सहयोगी दल जगह-जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस और सभाओं में कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों पर हमला बोल रहे हैं और उन्हें देश की आधी आबादी यानी महिलाओं के खिलाफ होने की संज्ञा भी दे रहे हैं.

जेडीयू, एलजेपी (रामविलास), AIADMK सहित अन्य सहयोगी दलों के नेताओं ने भी अलग-अलग जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस और सभाओं में शामिल होकर एकजुटता दिखाने की कोशिश है. इस तरह एनडीए की सहयोगी पार्टियों ने विपक्षी एकता का जवाब देने की कोशिश की.

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