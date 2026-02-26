बंगाल में भाजपा का 'पीपुल्स मेनिफेस्टो', जनता की राय से बनाया जाएगा घोषणापत्र...इन समस्याओं पर फोकस

ETV Bharat / bharat

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा एक एक कदम फूंक-फूंक कर रख रही है.

Published : February 26, 2026 at 8:51 PM IST

अनामिका रत्ना

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र या चुनावी घोषणापत्र तैयार करने में तेजी से जुट गई है. भाजपा संकल्प पत्र को पूरी तरह से 'जनता के द्वारा ,और जनता के लिए' के रूप में डेडिकेट करना चाहती है और यही वजह है कि इस संबंध में प्रक्रिया की शुरुआत जनता की राय पर आधारित की गई है.

साथ ही सूत्रों की माने तो केंद्रीय नेतृत्व के भी स्पष्ट निर्देश हैं कि, संकल्प पत्र में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों की विशिष्ट समस्याओं पर फोकस किया जाए. फरवरी के मध्य तक पार्टी को 2.5 लाख से ज्यादा सुझाव मिल चुके हैं, और फरवरी अंत तक यह संख्या 5 लाख से अधिक होने की उम्मीद है.

बंगाल चुनाव को लेकर भाजपा एक एक कदम फूंक-फूंक कर रख रही है. इस मामले में अंदरखाने केंद्रीय नेतृत्व लगातार नजर बनाए हुए है. पार्टी संकल्प पत्र को लेकर जनता से सुझाव संग्रह अभियान चला रही है. इस तरह के अभियान पार्टी बंगाल की जनता के नब्ज टटोलने को लेकर ही चला रही.

इसके लिए पार्टी ने फरवरी के पहले हफ्ते में ही "विकसित पश्चिम बंगा संकल्प पत्र, परामर्श संग्रह अभियान" शुरू किया था. जिसके तहत राज्य भर में लगभग 1,000 स्थानों पर ड्रॉप बॉक्स लगाए गए हैं. इसके अलावा टोल-फ्री नंबर (9727294294), ईमेल (sankalp.wb2026@bjpbengal.org), ऑनलाइन फॉर्म, टाउन-हॉल मीटिंग्स और QR कोड के जरिए सुझाव भी लिए जा रहे हैं.

फरवरी के मध्य तक पार्टी को 2.5 लाख से ज्यादा सुझाव मिल चुके हैं, और फरवरी अंत तक यह संख्या 5 लाख से अधिक होने की उम्मीद है. सूत्रों की माने तो इस बार BJP छोटे छोटे मुद्दे और समस्याओं पर भी ध्यान दे रही है. खासकर नॉर्थ बंगाल जिसके तहत सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग जैसे क्षेत्र जो भाजपा के गढ़ भी माने जाते रहे हैं, पार्टी को मालूम है कि यह क्षेत्र भाजपा के लिए कितनी महत्वपूर्ण है. यही वजह है कि वहां अलग मिनी-मैनिफेस्टो या विशेष घोषणापत्र लाने की भी योजना है.

साथ ही सूत्रों की माने तो उत्तर बंगाल के 8 जिलों इनमें कूचबिहार, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और मालदा की स्थानीय समस्याओं जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, क्षेत्रीय उपेक्षा आदि पर भी संकल्प पत्र में विशेष फोकस रह सकता है. सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग में सांसद राजू बिस्ता, स्वपन दासगुप्ता जैसे नेताओं के साथ भी केंद्रीय नेतृत्व लगातार संपर्क में हैं.

पार्टी सूत्रों के मुताबिक संकल्प पत्र अभी ड्राफ्ट स्टेज में है, लेकिन पार्टी सर्कल्स में बेरोजगार युवाओं के लिए 25,000 रुपये तक मासिक "प्रोत्साहन भत्ता" जैसी व्यवस्था को भी शामिल करने पर अंदरखाने चर्चा की जा रही है. जिसे जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग से भी जोड़ने की बात है. यह योजना टीएमसी की "बांग्ला युवा साथी" योजना के जवाब में माना जा रहा है.

इसके अलावा 20 लाख नई नौकरियां, महिलाओं की सुरक्षा, और भ्रष्टाचार को खत्म करने पर विशेष जोर दिया जाएगा और कानून व्यवस्था में सुधार और कट मनी जैसे भ्रष्टाचार को खत्म करने पर भी विशेष जोर दिया जा सकता है. इसके अलावा केंद्रीय योजनाओं के विस्तार और मेट्रो और रेलवे सुविधाओं में विस्तार पर भी विशेष ध्यान देने की योजना को भी संकल्प पत्र में शामिल किया जा सकता है.

राज्य संकल्प पत्र समिति इसी माह एक दो दिन के अंदर सुझाव संग्रह केंद्र को दे सकती है और इसके बाद सूत्रों की माने तो संकल्प पत्र पार्टी मार्च तक ला सकती है. बीजेपी टीएमसी शासन के तहत बेरोजगारी, क्षेत्रीय उपेक्षा और शासन की कमियों को उजागर करते हुए खुद को जन-केंद्रित विकल्प के रूप में जनता के सामने रखेगी जिस पर अन्य राज्यों की तरह यदि वहां सरकार बनती है तो उसे अमल में लाया जाएगा इस बात की गारंटी दी जाएगी.

संकल्प पत्र जारी होने से पहले उसके ड्राफ्ट पर केंद्रीय नेतृत्व की मुहर लगने के बाद ही उसे वापिस राज्य में भेजा जाएगा और केंद्र के बड़े नेताओं जिसे जारी करते समय सूत्रों की माने तो गृह मंत्री भी अन्य केंद्रीय नेताओं के साथ शामिल हो सकते हैं.

