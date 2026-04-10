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चुनावी समर के बीच मोदी सरकार का बड़ा दांव! 11 अप्रैल से सड़कों पर उतरेगी BJP की 'महिला ब्रिगेड', कांग्रेस ने दी चेतावनी!

TTAADC चुनाव से पहले अगरतला में शुक्रवार, 10 अप्रैल, 2026 त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा और BJP उम्मीदवार रवींद्र रियांग की चुनावी रैली के दौरान समर्थक. ( PTI )

इतना ही नहीं, 15 और 16 अप्रैल को देश के हर लोकसभा क्षेत्र में 'नारी शक्ति पदयात्रा' निकाली जाएगी, जिसमें स्थानीय महिला कार्यकर्ताओं के साथ-साथ स्वयं सहायता समूहों (SHGs) की महिलाएं भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लेंगी. भाजपा शासित राज्यों में खुद मुख्यमंत्री इन विशाल कार्यक्रमों की कमान संभालेंगे.

भाजपा के इस अभियान का नेतृत्व पार्टी की 'महिला ब्रिगेड' करेगी. 11 से 13 अप्रैल तक देश के 100 प्रमुख शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएंगी, जिनमें केंद्रीय मंत्री, सांसद और महिला मोर्चा की दिग्गज नेत्री शामिल होंगी. इसके अलावा 15 प्रमुख शहरों में 'टाउन हॉल' कार्यक्रम होंगे, जहां महिलाओं से सीधा संवाद स्थापित किया जाएगा.

नई दिल्लीः केंद्रीय कैबिनेट द्वारा महिला आरक्षण अधिनियम (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) में संशोधन को मंजूरी दिए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने देशव्यापी माहौल बनाने की आक्रामक रणनीति तैयार की है. पार्टी का लक्ष्य 2029 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में महिलाओं के लिए एक-तिहाई (33%) आरक्षण को हर हाल में सुनिश्चित करना है. बीजेपी, महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर पूरे देश में व्यापक जन-जागरण अभियान छेड़ने जा रही है.

सिर्फ चुनावी मुद्दा नहीं, पैठ मजबूत करने की कोशिश

पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और राष्ट्रीय महासचिवों की बैठकों में यह साफ कर दिया गया है कि यह अभियान केवल सूचनाओं के प्रचार-प्रसार तक सीमित नहीं रहेगा. इसे महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के एक नए स्वर्णिम युग के रूप में मनाया जाएगा. इस दौरान पूरे देश में साइकिल यात्राएं, नुक्कड़ नाटक, जनसभाएं और एक व्यापक डिजिटल कैंपेन चलाया जाएगा.

कांग्रेस बोली- "यह आचार संहिता का उल्लंघन"

16 से 18 अप्रैल तक संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसमें महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पर चर्चा और पास करने की योजना है. भाजपा इसे मोदी सरकार की ऐतिहासिक उपलब्धि बता रही है. जबकि विपक्षी दल इसके समय और इसे लागू करने के तरीके को लेकर सवाल उठा रहे हैं.

कांग्रेस ने इस मुद्दे पर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तीखा हमला बोला है. कांग्रेस के दिग्गज नेता जयराम रमेश और पार्टी के अन्य शीर्ष नेताओं ने आरोप लगाया है कि चुनावों के ठीक बीच में इस तरह का विशेष संसद सत्र बुलाना पूरी तरह से आदर्श आचार संहिता का घोर उल्लंघन है. कांग्रेस इसे सत्ता पक्ष द्वारा चुनावी लाभ लेने की कोशिश बता रही है, जबकि भाजपा इसे 'मोदी की गारंटी' के रूप में जनता के बीच जोरदार तरीके से प्रचारित कर रही है.

25 अप्रैल तक महानगरों में मचेगी धूम

पार्टी ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे बड़े भाजपा शासित राज्यों में मुख्यमंत्रियों के स्तर पर विशेष आयोजनों की रूपरेखा तय की है. इसके अलावा दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे बड़े महानगरों में 'टाउन हॉल' के भव्य कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसमें केंद्र सरकार के कद्दावर मंत्री सीधे जनता से रूबरू होंगे. यह पूरा अभियान 25 अप्रैल तक अनवरत चलेगा. जिसके बाद संसद सत्र के नतीजों के आधार पर पार्टी अपने अगले चरण की रणनीति की घोषणा करेगी.

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