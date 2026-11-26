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दिल्ली में भाजपा राष्ट्रीय पदाधिकारियों की दो दिवसीय बैठक, आगामी चुनावों और संगठन की मजबूती पर फोकस

पीएम मोदी और भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन (फाइल फोटो) ( ANI )

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की दो दिवसीय बैठक 27 और 28 नवंबर 2026 को नई दिल्ली स्थित पूसा परिसर में आयोजित करने जा रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता इस बैठक में शामिल होंगे.

बैठक का मुख्य उद्देश्य संगठन को और मजबूती प्रदान करना, आने वाली राजनीतिक चुनौतियों का आकलन करना तथा भविष्य की चुनावी रणनीति पर विस्तार से विचार-विमर्श करना है.

बैठक का आगाज 27 नवंबर को दोपहर 2 बजे होगा. इसकी शुरुआत राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन करेंगे. दो दिनों तक चलने वाली इस बैठक में पहले दिन एक सत्र होगा, जबकि 28 नवंबर को चार अलग-अलग सत्र आयोजित किए जाएंगे. बैठक के समापन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे और आगे की दिशा देंगे. सूत्रों के अनुसार बैठक में शामिल होने वाले सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी पहले पार्टी मुख्यालय पहुंचेंगे, जहां से वे सामूहिक रूप से पूसा परिसर के लिए रवाना होंगे. पार्टी सूत्रों की माने तो चर्चा के दौरान पार्टी के संगठनात्मक कामकाज की समीक्षा की जाएगी. इसमें विभिन्न राज्यों में संगठन की वर्तमान स्थिति, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा पर भी विचार होगा. बैठक का एक अहम एजेंडा आगामी पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों की तैयारियां भी रहेगा.