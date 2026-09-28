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भाजपा देगी यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को धार, मथुरा में दो दिवसीय महामंथन

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ( File/ ANI )

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 अभी दूर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने चुनावी तैयारी अभी से तेज कर दी है. पार्टी 3 और 4 अक्टूबर को मथुरा में दो दिवसीय उच्च-स्तरीय चिंतन बैठक आयोजित करने जा रही है. यह बैठक चुनावी रणनीति, संगठन प्रबंधन और जमीनी तैयारियों का महामंथन मानी जा रही है. भाजपा का लक्ष्य है कि चुनाव से पहले संगठन को पूरी तरह चुनावी मोड में लाया जाए और हर स्तर पर जिम्मेदारी तय हो. बैठक में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन भी शामिल होंगे.

मिशन उत्तर प्रदेश की तैयारी में होने वाली इस बड़ी बैठक की अध्यक्षता नितिन नबीन करेंगे, जिसमें पार्टी अध्यक्ष के अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तर प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े तथा प्रदेश के अन्य वरिष्ठ नेता, मंत्री, विधायक, संगठन के पदाधिकारी और ब्रज क्षेत्र के प्रमुख चेहरे भी मौजूद रहेंगे. एक कार्यक्रम में भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन और सीएम योगी आदित्यनाथ (File/ ANI) पार्टी सूत्रों की मानें तो यह बैठक सामान्य संगठनात्मक चर्चा के लिए नहीं बल्कि इसी के साथ आगामी उत्तर प्रदेश चुनाव की तैयारियों का आगाज होगा. सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में चुनाव प्रबंधन की विस्तृत रूपरेखा भी तय की जाएगी. पार्टी के भीतर यह माना जा रहा है कि 2027 का चुनाव केवल भाषणों या बड़े रैलियों से नहीं लड़ा जाएगा. बूथ प्रबंधन, शक्ति केंद्रों की सक्रियता, लाभार्थी संपर्क, कार्यकर्ताओं की नियमित निगरानी और क्षेत्रवार रणनीति इस बार चुनाव प्रबंधन के केंद्र में रहेगी. मथुरा में होने वाली बैठक में इन्हीं बिंदुओं पर विस्तार से मंथन होने की संभावना है. दिल्ली से जानकारी देतीं ईटीवी भारत की वरिष्ठ संवाददाता अनामिका रत्ना. (ETV Bharat) सूत्रों की मानें तो पार्टी नेतृत्व यह भी देखेगा कि संगठन के कार्यक्रम जिला, मंडल और बूथ स्तर तक कितनी तेजी से पहुंच रहे हैं. बैठक में संगठन की वर्तमान स्थिति की समीक्षा प्रमुख एजेंडा रहेगी. किन क्षेत्रों में संगठन मजबूत है, किन सीटों पर अतिरिक्त ध्यान देने की जरूरत है और किन वर्गों तक पार्टी का संदेश अभी अधूरा है, इन सवालों पर भी चर्चा हो सकती है.