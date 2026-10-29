ETV Bharat / bharat

भाजपा SIR पर अभियान की समीक्षा के लिए बैठक करेगी, जानें क्या है पूरी तैयारी

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने नई दिल्ली में एक बैठक की अध्यक्षता की ( ANI )

By ANI 4 Min Read

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (BJP) गुरुवार को दोपहर 3 बजे नई दिल्ली में अपने मुख्यालय में एक बैठक करेगी. इस बैठक में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और विपक्षी पार्टियों के विरोध से जुड़े अपने कैंपेन की तैयारियों की समीक्षा और प्रगति का अंदाजा लगाया जाएगा.

बैठक में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और अश्विनी वैष्णव के साथ-साथ कैंपेन से जुड़े दूसरे सीनियर नेताओं के भी शामिल होने की उम्मीद है. इस बैठक में कैंपेन की प्रगति की समीक्षा करने, संगठनात्मक तैयारियों का अंदाजा लगाने और SIR पर विपक्ष के विरोध का मुकाबला करने के लिए पार्टी की रणनीति पर चर्चा करने पर फोकस रहने की उम्मीद है.

भाजपा, मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया पर अपनी बात रखने की कोशिश कर रही है, जबकि विपक्षी पार्टियों ने इस प्रक्रिया पर एतराज जताया है और इसका विरोध किया है. इस बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने गुरुवार को नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के साथ एक बैठक में हिस्सा लिया. बैठक में मौजूद लोगों में उत्तर प्रदेश की भाजपा प्रभारी महासचिव स्मृति ईरानी, ​​पार्टी के मध्य प्रदेश राज्य प्रभारी बिप्लब कुमार देब और पार्टी के गुजरात राज्य प्रभारी और केंद्रीय कार्यालय प्रभारी तरुण चुघ शामिल थे. बुधवार को नितिन नबीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का बचाव करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लोकतंत्र सुरक्षित है. साथ ही उन्होंने संविधान पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणी की आलोचना की. राष्ट्रीय राजधानी के चांदनी चौक में ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ पदयात्रा को संबोधित करते हुए, नबीन ने कहा, "लोकतंत्र सुरक्षित हाथों में है. जनता में लोकतंत्र का भरोसा पीएम मोदी पर है. अगर लोकतंत्र पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों में है, तो लोकतंत्र बिल्कुल सुरक्षित है. देश के लोग जानते हैं कि देश के 140 करोड़ लोग देश की धरती के बेटे पीएम नरेंद्र मोदी का परिवार हैं." राहुल गांधी की आलोचना करते हुए नबीन ने कहा, "लोकतंत्र की बात करने वाले तथाकथित लोग, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संविधान की कॉपी लेकर घूमते हैं. असल में उन्हें संविधान की कोई परवाह नहीं है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो कहते हैं उस पर भरोसा करके कांग्रेस और नीचे गिरती जा रही है. अगर वे राहुल गांधी पर विश्वास करते रहे तो कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाएगी.