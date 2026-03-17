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असम के नाराज कांग्रेसी सांसद को BJP ने दिया खुला ऑफर, 89 सीटों पर चुनाव लड़ेगी भाजपा

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा रविवार, 15 मार्च को गुवाहाटी में ‘युवा शक्ति समारोह’ के दौरान बोलते हुए. ( IANS/X/@himantabiswa )

बता दें कि असम में 9 अप्रैल को चुनाव होना है. बीजेपी इस बार असम विधानसभा चुनाव में दो क्षेत्रीय दलों, AGP और BPF के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है. बीजेपी की कोर कमेटी की यह बैठक पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हुई.

हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, "असम गण परिषद 26 सीटों पर, बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट 11 सीटों पर और बाकी सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी. आज हमने उम्मीदवारों की सूची को लेकर शुरुआती चर्चा की है. कल हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है. मुझे लगता है कि उम्मीदवारों की सूची कल देर शाम या फिर अगली सुबह तक जारी कर दी जाएगी."

नई दिल्ली: असम विधानसभा चुनाव में बीजेपी कुल 126 सीटों में से 89 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार को बताया कि बीजेपी के सहयोगी दलों में असम गण परिषद (AGP) 26 सीटों पर और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (BPF) 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. सरमा ने यह बात राष्ट्रीय राजधानी में असम चुनाव को लेकर बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में शामिल होने के बाद कही.

जब उनसे पूछा गया कि इस बार उम्मीदवारों की सूची में नए चेहरों को जगह मिलेगी या नहीं, तो सरमा ने कहा कि इस बार ज्यादा नए चेहरे देखने को मिलेंगे. साथ ही महिला उम्मीदवारों, सभी जनजातियों और समुदायों के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, और युवाओं को भी अच्छी संख्या में मौका मिलेगा.

उन्होंने कहा, "एक-दो मौजूदा विधायकों को इस बार टिकट नहीं मिल सकता है. इस बार ज्यादा नए चेहरे होंगे, महिला उम्मीदवारों को मौका मिलेगा, सभी जनजातियों और समुदायों का प्रतिनिधित्व होगा और युवाओं को भी पर्याप्त जगह दी जाएगी." उन्होंने यह भी बताया कि परिसीमन प्रक्रिया के कारण कुछ विधायकों को इस बार टिकट मिलने की संभावना कम है.

नगांव लोकसभा सीट से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मौजूदा सांसद प्रद्युत बोरदोलोई के बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर सरमा ने कहा कि उनका हमेशा स्वागत है. उन्होंने कहा, "जैसे हमने भूपेन बोरा का स्वागत किया, वैसे ही हम आपका (प्रद्युत बोरदोलोई) भी स्वागत करेंगे. उन्हें बस हमारी पार्टी में शामिल होना होगा." सरमा ने यह भी कहा कि बीजेपी बोरदोलोई के लिए विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए एक सीट छोड़ सकती है.

हालांकि, सरमा ने स्पष्ट किया कि फिलहाल प्रद्युत बोरदोलोई के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है. उन्होंने कहा, "राजनीति हमेशा संभावनाओं पर आधारित होती है, इसलिए यह संभावना बनी हुई है कि हम प्रद्युत बोरदोलोई के साथ तालमेल बना सकते हैं." गौरतलब है कि नगांव के सांसद प्रद्युत बोरदोलोई ने रविवार को कहा था कि अगर कांग्रेस लाहोरीघाट विधानसभा सीट मौजूदा विधायक डॉ. आसिफ नज़र को देती है, तो वह पार्टी छोड़ सकते हैं.

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