राघोपुर से तेजस्वी के खिलाफ सतीश यादव, जानिए बीजेपी की तीसरी लिस्ट में कौन कौन?

बीजेपी ने जारी की 18 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट : बीजेपी की 18 उम्मीदवारों की सूची में रामनगर से नंद किशोर राम, नरकटियागंज से संजय पांडेय, बगहा से राम सिंह, लौरिया से विनय बिहार, नौतन से नारायण प्रसाद, चनपटिया से उमाकांत सिंह, हरसिद्धि से कृष्णनंदन पासवान, कल्याणपुर से सचिंद्र प्रसाद सिंह, चिरैया से लालबाबू प्रसाद गुप्ता शामिल है.

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए देर रात बीजेपी ने तीसरी सूची जारी की. पार्टी ने इस लिस्ट में 18 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है. बीजेपी ने राघोपुर विधानसभा सीट से सतीश यादव को मैदान में उतारा है. इस सीट से आरजेडी उम्मीदवार तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे है.

तेजस्वी के सामने सतीश यादव लड़ेंगे चुनाव : पार्टी ने कोचाधामन से बीणा देवी, बायसी से विनोद यादव, राघोपुर से सतीश यादव, बिहपुर से कुमार शैलेन्द्र, पीरपैंती से मुरारी पासवान, रामगढ़ से अशोक कुमार सिंह, मोहनिया से संगीता कुमारी, भभुआ से भरत बिंद और गोह से रणविजय सिंह को टिकट दिया है.

बीजेपी की दूसरी लिस्ट में मैथिली: इससे पहले बुधवार की शाम बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी की थी. जिसमें पार्टी ने 12 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था. दूसरी लिस्ट में सबसे अहम नाम लोकगायिका मैथिली ठाकुर और आईपीएस आनंद मिश्रा का नाम था. बीजेपी ने मैथिली को दरभंगा की अलीनगर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है. जबकि आनंद मिश्रा को बक्सर सीट से मैदान में उतारा है.

"बहुत अच्छा लग रहा है. मेरे लिए सौभाग्य की बात है. आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है. प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से मुझे देश के लिए सेवा करने का अवसर मिल रहा है. अलीनगर के लोग मेरे लिए भगवान तुल्य हैं उनसे मिलने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूं. इस नए सफर के लिए तैयार हूं." - मैथिली ठाकुर, अलीनगर से भाजपा उम्मीदवार

पहली सूची में थे 71 नाम : वहीं बीजेपी ने अपनी पहली सूची में 71 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था. इसी के साथ बीजेपी ने अपने सभी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है. एनडीए गठबंधन में बीजेपी के हिस्से 101 सीटें आई हैं. जेडीयू भी 101 सीटों पर चुनाव लड़ कही हैं.

