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'भगवंत मान पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं', पंजाब धमाकों के आरोप पर BJP ने मुख्यमंत्री को मानहानि का नोटिस भेजा

पंजाब सीएम भगवंत मान और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ (डिजाइन इमेज) ( ANI )

अमृतसर: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने गुरुवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान को जालंधर और अमृतसर में हुए दोहरे बम धमाकों के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराने वाली उनकी टिप्पणी के लिए मानहानि का कानूनी नोटिस भेजा है. इस बयान के लिए भाजपा ने भगवंत मान को अपने पद से इस्तीफा देने को कहा है. तरुण चुघ ने कहा कि, बिना सबूत के ऐसे आरोप लगाना न केवल गैर-जिम्मेदाराना है, बल्कि इससे पंजाब में भ्रम भी पैदा होता है. उन्होंने कहा कि, "जो भाषा पाकिस्तान की सेना बोल रही है, वही भाषा भगवंत मान बोल रहे हैं." भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने कहा कि, भगवंत मान ने मुख्यमंत्री पद की गरिमा को नजरअंदाज किया है और भाजपा जैसी राष्ट्रवादी पार्टी को बम धमाकों से जोड़ने की कोशिश की है. उन्होंने कहा, "आज पूरा देश दुखी है कि भगवंत मान ने एक ऐसी राष्ट्रवादी पार्टी पर आरोप लगाए हैं, जिसने 'जीरो टॉलरेंस' (शून्य सहनशीलता) की नीति अपनाकर आतंकवाद को पूरी तरह खत्म करने का काम किया है. तरुण चुघ ने कहा, "भाजपा ने नक्सलवाद को खत्म किया है, जहां भारी संख्या में सीआरपीएफ जवान शहीद हो जाते थे, उस जमीन को आतंकवाद से मुक्त कराया है, और भगवंत मान 'ऑपरेशन सिंदूर' के पवित्र दिनों के दौरान ऐसे आरोप लगा रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि, एक तरफ देश उन वीर शहीद जवानों की बहादुरी को नमन कर रहा है, वहीं आप (भगवंत मान) पाकिस्तान का एजेंडा चला रहे हैं. उन्होंने कहा कि, जो भाषा पाकिस्तान की आईएसआई बोल रही है और जो भाषा पाकिस्तान की सेना बोल रही है, वही भाषा भगवंत मान बोल रहे हैं." बीजेपी नेता तरुण चुघ ने कहा कि, देश भगवंत मान को कभी माफ नहीं करेगा. वे इस तरह की भाषा बोलकर चरमपंथी और राष्ट्र-विरोधी ताकतों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं.