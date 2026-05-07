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'भगवंत मान पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं', पंजाब धमाकों के आरोप पर BJP ने मुख्यमंत्री को मानहानि का नोटिस भेजा

तरुण चुघ ने कहा कि, भगवंत मान पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं. पंजाब सीएम के हालिया बयान से राजनीतिक माहौल गरमा गया है.

BJP Tarun Chugh sends defamation notice against Chief Minister Bhagwant Mann
पंजाब सीएम भगवंत मान और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ (डिजाइन इमेज) (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 7, 2026 at 6:37 PM IST

4 Min Read
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अमृतसर: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने गुरुवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान को जालंधर और अमृतसर में हुए दोहरे बम धमाकों के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराने वाली उनकी टिप्पणी के लिए मानहानि का कानूनी नोटिस भेजा है. इस बयान के लिए भाजपा ने भगवंत मान को अपने पद से इस्तीफा देने को कहा है.

तरुण चुघ ने कहा कि, बिना सबूत के ऐसे आरोप लगाना न केवल गैर-जिम्मेदाराना है, बल्कि इससे पंजाब में भ्रम भी पैदा होता है. उन्होंने कहा कि, "जो भाषा पाकिस्तान की सेना बोल रही है, वही भाषा भगवंत मान बोल रहे हैं."

भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने कहा कि, भगवंत मान ने मुख्यमंत्री पद की गरिमा को नजरअंदाज किया है और भाजपा जैसी राष्ट्रवादी पार्टी को बम धमाकों से जोड़ने की कोशिश की है. उन्होंने कहा, "आज पूरा देश दुखी है कि भगवंत मान ने एक ऐसी राष्ट्रवादी पार्टी पर आरोप लगाए हैं, जिसने 'जीरो टॉलरेंस' (शून्य सहनशीलता) की नीति अपनाकर आतंकवाद को पूरी तरह खत्म करने का काम किया है.

तरुण चुघ ने कहा, "भाजपा ने नक्सलवाद को खत्म किया है, जहां भारी संख्या में सीआरपीएफ जवान शहीद हो जाते थे, उस जमीन को आतंकवाद से मुक्त कराया है, और भगवंत मान 'ऑपरेशन सिंदूर' के पवित्र दिनों के दौरान ऐसे आरोप लगा रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि, एक तरफ देश उन वीर शहीद जवानों की बहादुरी को नमन कर रहा है, वहीं आप (भगवंत मान) पाकिस्तान का एजेंडा चला रहे हैं. उन्होंने कहा कि, जो भाषा पाकिस्तान की आईएसआई बोल रही है और जो भाषा पाकिस्तान की सेना बोल रही है, वही भाषा भगवंत मान बोल रहे हैं."

बीजेपी नेता तरुण चुघ ने कहा कि, देश भगवंत मान को कभी माफ नहीं करेगा. वे इस तरह की भाषा बोलकर चरमपंथी और राष्ट्र-विरोधी ताकतों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं.

उन्होंने मान का इस तरह के आरोप आईएसआई की विचारधारा को राजनीतिक संरक्षण देने की कोशिश है, जो बहुत दुखद है. भाजपा महासचिव ने कहा कि, भगवंत मान को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए. तरुण चुघ ने कहा कि, बीजेपी पर पंजाब धमाकों का आरोप लगाकर भगवंत मान ने अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है, जिसने करोड़ों भारतीयों के दिलों को छलनी कर दिया है. भाजपा नेता ने कहा कि, भगवंत मान ने झूठे आरोपों के जरिए एक राष्ट्रीय पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की है. ऐसे में देश उन्हें कभी माफ नहीं करेगा.

तरुण चुघ ने कहा, " अगर हम अपराधी हैं, अगर हमने बम फेंके हैं, तो भगवंत मान हमें बताइए कि हमें किस जेल में जाना है. हम आने के लिए तैयार हैं... आप बिना किसी सबूत के राष्ट्रवादी लोगों पर आरोप लगा रहे हैं." उन्होंने पंजाब सीएम से कहा कि, भारतीय जनता पार्टी उनकी गिद्ध-जैसी धमकियों से डरने वाली नहीं है.

तरुण चुघ ने कहा कि, पंजाब पुलिस के डीजीपी साफ तौर पर कह रहे हैं कि यह आईएसआई द्वारा रची गई घटना है." इसके पीछे पाकिस्तान का एक मॉड्यूल है और भगवंत मान इसे भारतीय जनता पार्टी से जोड़ रहे हैं. उन्होंने भगवंत मान को सीएम पद से इस्तीफा देने को कहा है.

बता दें कि, पंजाब में सुरक्षा प्रतिष्ठानों के पास मंगलवार रात सिलसिलेवार हुए दो विस्फोट ने पूरे राज्य को दहला दिया था. पुलिस ने बताया कि पहला विस्फोट जालंधर में रात करीब आठ बजे सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के पंजाब फ्रंटियर के मुख्यालय के बाहर हुआ, जबकि दूसरा धमाका रात करीब 11 बजे अमृतसर में सैन्य छावनी के पास हुआ.

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