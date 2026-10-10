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'अराजकतावादियों का फ्लॉप शो', दिल्ली में प्रदर्शन को लेकर BJP ने राहुल गांधी पर निशाना साधा

दिल्ली के कनॉट प्लेस में CJP के प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए. ( ANI )

नई दिल्ली: भाजपा ने शनिवार को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के दिल्ली विरोध प्रदर्शन को लेकर दो प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्ष और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला. पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रदर्शन को "अराजकतावादियों का फ्लॉप शो" करार देते हुए कहा कि लोकतंत्र ने भीड़तंत्र पर जीत हासिल कर ली है. उन्होंने राहुल गांधी को "नालायक नेता" कहते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सड़क की राजनीति में घसीटने की कोशिश की और यह लड़ाई "मोदी बनाम मीर जाफर" की है.

इसी तरह भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद भी राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन की पार्टियों पर जमकर बरसे. भाजपा मुख्यालय पर लेफ्ट पार्टी के नेताओं ने धरना प्रदर्शन भी किया जिसके बाद भाजपा मुख्यालय के चारों ओर सुरक्षाकर्मियों का घेरा तैनात कर दिया गया. पूरे दिन दिल्ली की जनता बैरिकेडिंग और सड़कें बंद होने की वजह से त्राहिमाम करती रही.

भाजपा मुख्यालय से जानकारी देतीं ईटीवी भारत की वरिष्ठ संवाददाता अनामिका रत्ना (ETV Bharat) शुक्रवार को राहुल गांधी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन देने के बाद प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि उनसे सबूत मांगे गए. इस मुद्दे पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भाजपा मुख्यालय पर कहा कि कल कुछ नेता राष्ट्रपति भवन गए थे और बाहर आकर राहुल गांधी का बयान एक नालायक नेता जैसा था. उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी विदेशी ताकतों के साथ मिलकर दिल्ली और देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं. पात्रा ने कहा, "ये ऐसे लोग हैं जो सत्ता के लिए देश को भी गिरवी रख सकते हैं. याद रखिए, सड़क पर अराजकता फैलाने की जो कोशिश की जा रही है, वह फ्लॉप हो गई." शनिवार को नई दिल्ली के कनॉट प्लेस में CJP के प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करती हुई. (ANI) वहीं, भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि देश संसद से चलेगा, सड़क से नहीं. उन्होंने राहुल गांधी पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा कि राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद दिए गए उनके बयान गलत हैं. प्रसाद ने CJP को आम आदमी पार्टी की "शैडो बॉक्सिंग" बताया और कहा कि अराजकता को प्रोत्साहित करने की कोशिश को भारत के लोकतंत्र ने ध्वस्त कर दिया है. वहीं विपक्षी दलों और CJP का विरोध प्रदर्शन भारी सुरक्षा के बीच कई जगहों पर तितर-बितर कर दिया गया. सुरक्षा बलों ने जंतर-मंतर को पूरी तरह सील कर दिया था, इसलिए प्रदर्शनकारी कनॉट प्लेस, आईएनए, मंडी हाउस, सफदरजंग फ्लाईओवर और भाजपा मुख्यालय के आसपास की सड़कों पर इकट्ठा हुए.