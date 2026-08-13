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झारखंड छात्र आंदोलन से संसद परिसर गरमाया, BJP सांसदों ने कहा- सीट बेचवा सरकार नाय चलतो, राहुल गांधी पर भी हमला

झारखंड में छात्रों पर लाठीचार्ज और भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर भाजपा ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा है.

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संसद के बाहर बीजेपी सांसदों का प्रदर्शन (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 13, 2026 at 1:13 PM IST

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रांची/नई दिल्ली: झारखंड में छात्रों पर कथित लाठीचार्ज और भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के मुद्दे को लेकर भाजपा ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है. संसद भवन परिसर के मकर द्वार पर भाजपा सांसदों के प्रदर्शन के दौरान गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी को निशाने पर लिया. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी में अगर हिम्मत है तो झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार से कांग्रेस को समर्थन वापस लेना चाहिए.

हेमंत सरकार से समर्थन वापस ले कांग्रेस- निशिकांत

निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि झारखंड में पिछले सात साल से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है. उन्होंने कहा कि राज्य से पैसा लूटकर कांग्रेस पार्टी को चलाया जा रहा है. साथ ही उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के पास इतनी हिम्मत और हैसियत नहीं है कि वह हेमंत सरकार से अपना समर्थन वापस ले.

झारखंड आंदोलन पर राहुल गांधी क्यों हैं चुप

राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए निशिकांत दुबे ने कहा कि राहुल गांधी के माथे में जिन्ना की आत्मा घुसी हुई है, वे देश को तोड़ना चाहते हैं.‌ उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी देश तोड़ने वाली ताकतों के साथ मिलकर प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने पहुंच जाते हैं, लेकिन झारखंड में छात्रों के साथ हो रही कार्रवाई पर चुप हैं.

सीबीआई जांच होने तक जारी रहेगा आंदोलन

निशिकांत दुबे ने साफ कहा कि जब तक पूरे मामले की CBI जांच नहीं होती, तब तक भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के नेतृत्व में आंदोलन जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि भाजपा झारखंड के छात्रों के साथ तन-मन-धन से खड़ी है. संसद परिसर में प्रदर्शन के दौरान भाजपा सांसदों ने हाथों में स्लोगन लिखी तख्तियां थाम रखी थी. जिस पर लिखा था कि "जेपीएससी-जेएसएससी सीजीएल की सीट बेचवा सरकार नाय चलतो". झारखंडी छात्रों से कांग्रेस माफी मांगो. छात्रों पर लाठी-गोली चलाने वाली हेमंत सरकार इस्तीफा दो.

20 दिनों से छात्रों का जारी है आंदोलन

दरअसल, झारखंड में JPSC-JSSC Reform Manch के बैनर तले छात्र पिछले 20 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं. छात्रों की मांग है कि TDPL एजेंसी द्वारा कराई गई सभी परीक्षाओं को रद्द किया जाए और पूरे मामले की CBI जांच कराई जाए. छात्रों और सरकार के बीच 9 अगस्त को पिछली बातचीत हुई थी. इसके बाद से सरकार और आंदोलनरत छात्रों के बीच संवाद ठप है.

इसी मुद्दे को लेकर भाजपा सांसद लगातार संसद परिसर में प्रदर्शन कर रहे हैं. भाजपा का आरोप है कि रांची में विधानसभा घेराव के दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी ने इस मामले पर चुप्पी साध रखी है. निशिकांत दुबे ने इसी चुप्पी को लेकर कांग्रेस पर दोहरे चरित्र का आरोप लगाया और राहुल गांधी से झारखंड सरकार के प्रति कांग्रेस के समर्थन पर जवाब मांगा.

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