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GMC चुनाव में कांग्रेस की बड़ी हार, अमित शाह ने राहुल से पूछा- क्या यह भी 'SIR' का नतीजा है?

गांधीनगर नगर निगम. ( ETV Bharat )

गांधीनगर: एक तरफ जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी चुनाव आयोग की 'SIR' (विशेष गहन पुनरीक्षण) प्रक्रिया के खिलाफ दिल्ली की सड़कों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बड़ा आंदोलन चला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चुनावी मैदान से कांग्रेस के लिए एक और करारा झटका देने वाली खबर आई है. गांधीनगर नगर निगम (GMC) चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 44 में से 38 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता बरकरार रखी है.

इस करारी हार के तुरंत बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आंदोलन कर रहे राहुल गांधी पर सीधा हमला बोला. तंज कसते हुए पूछा कि क्या गुजरात में पिछले 41 सालों से मिल रही लगातार हार भी 'SIR' का ही नतीजा है?