GMC चुनाव में कांग्रेस की बड़ी हार, अमित शाह ने राहुल से पूछा- क्या यह भी 'SIR' का नतीजा है?
गांधीनगर नगर निगम चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी के 'SIR' आंदोलन पर कसा तीखा तंज.
Published : October 13, 2026 at 10:54 PM IST
गांधीनगर: एक तरफ जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी चुनाव आयोग की 'SIR' (विशेष गहन पुनरीक्षण) प्रक्रिया के खिलाफ दिल्ली की सड़कों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बड़ा आंदोलन चला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चुनावी मैदान से कांग्रेस के लिए एक और करारा झटका देने वाली खबर आई है. गांधीनगर नगर निगम (GMC) चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 44 में से 38 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता बरकरार रखी है.
इस करारी हार के तुरंत बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आंदोलन कर रहे राहुल गांधी पर सीधा हमला बोला. तंज कसते हुए पूछा कि क्या गुजरात में पिछले 41 सालों से मिल रही लगातार हार भी 'SIR' का ही नतीजा है?
(GMC) चुनाव 2026 के नतीजे घोषित हो चुके हैं. भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने 44 में से 38 सीटें जीतकर एक बार फिर सत्ता पर अपना कब्जा बरकरार रखा है. हालांकि, बीजेपी ने अपने पिछले कार्यकाल की 41 सीटों के मुकाबले इस बार 3 सीटें गंवाई हैं. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अनुसार, पार्टी ने इस चुनाव में अपने वोट शेयर में 10% की बढ़ोतरी दर्ज की है.
वहीं, कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत हासिल कर पिछले चुनाव में 2 सीटें के मुकाबले अपनी स्थिति में सुधार किया है. अब उसे नगर निगम में 'विपक्ष के नेता' का पद मिलना तय हो गया है. इसके अलावा 1 सीट निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में गई है.
यह जीत बीजेपी के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनाव से पहले शहर के विभिन्न हिस्सों में बुनियादी सुविधाओं जैसे- सड़कों और जल निकासी व्यवस्था को लेकर नागरिकों में असंतोष देखा जा रहा था. विश्लेषकों का अनुमान था कि सत्ता विरोधी लहर (एंटी-इंकंबेंसी) के कारण बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है.
Delhi: Union Home Minister Amit Shah says, "Today in Gujarat, elections were held for three municipalities and municipal corporations. Out of a total of 104 seats across two municipalities and one municipal corporation, the Bharatiya Janata Party achieved a resounding victory on 90 seats. In the Gandhinagar Municipal Corporation, which falls under my constituency, the Bharatiya Janata Party won 38 out of 44 seats... This massive victory in Gujarat reflects the mood of the voters in Gujarat, showing that the voters of Gujarat and India stand rock-solid with PM Narendra Modi even today. In the Gandhinagar Municipal Corporation, the Bharatiya Janata Party increased its vote share by 10% compared to the previous election..."— IANS (@ians_india) October 13, 2026
अमित शाह का राहुल गांधी पर हमला
इस ऐतिहासिक जीत पर खुशी जताते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष, खासकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला. अपने लोकसभा क्षेत्र के नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए शाह ने कहा, "गुजरात की तीन नगर पालिकाओं और नगर निगमों की कुल 104 सीटों में से बीजेपी ने 90 सीटें जीती हैं. यह बड़ी जीत साफ तौर पर देश और गुजरात के मतदाताओं का मूड दिखाती है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मजबूती से खड़े हैं."
राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए गृह मंत्री ने आगे कहा, "मैं राहुल जी को बताना चाहता हूं कि कांग्रेस गुजरात में पिछले 41 सालों में एक भी चुनाव नहीं जीत पाई है. उन्होंने आखिरी बार 1985 में चुनाव जीता था. मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या यह भी 'SIR' का नतीजा है? आप अक्सर बीजेपी और मोदी जी की लोकप्रियता को 'SIR' का नतीजा बताकर नकार देते हैं. कांग्रेस को इस बात पर गंभीरता से आत्म-मंथन करना चाहिए कि जिस राज्य में कभी उनकी सत्ता थी, वहां वे 41 साल से लगातार हार क्यों रहे हैं."
वार्ड नंबर 11 में कांग्रेस का विरोध
नतीजों के दौरान वार्ड नंबर 11 में उस वक्त विवाद खड़ा हो गया जब कांग्रेस उम्मीदवारों ने मतगणना के नियमों को लेकर चुनाव अधिकारियों के सामने अपनी आपत्ति दर्ज कराई. कांग्रेस का तर्क था कि यदि आरक्षित सीट का कोई उम्मीदवार सबसे अधिक वोट हासिल करता है, तो नियमों के तहत उसे सामान्य (General) सीट का विजेता माना जाना चाहिए और उसके बाद वाले उम्मीदवार को आरक्षित सीट पर विजयी घोषित किया जाना चाहिए.
हालांकि, कांग्रेस का यह विरोध ज्यादा देर नहीं चला और चुनाव अधिकारियों ने नियमों का हवाला देते हुए बीजेपी के सभी चार उम्मीदवारों को विजेता घोषित कर दिया.
आम आदमी पार्टी का सूपड़ा साफ
साल 2021 के नगर निगम चुनावों में धमाकेदार प्रदर्शन करने वाली आम आदमी पार्टी (AAP) का ग्राफ इस बार पूरी तरह गिर गया. पिछले चुनाव में कई वार्डों में दूसरे स्थान पर रहकर कांग्रेस को तीसरे नंबर पर धकेलने वाली 'आप' इस बार कोई कमाल नहीं दिखा सकी. 2026 के इन नतीजों में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को बेहद कम वोट मिले. उनके कई प्रत्याशियों की जमानत तक जब्त हो गई.
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