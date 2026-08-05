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JPSC- JSSC स्टूडेंट प्रोटेस्ट: बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में धरना स्थल पहुंचे भाजपा नेता, मानसून सत्र में छात्रों की आवाज उठाने का दिया भरोसा

आंदोलनरत छात्रों से मिले बाबूलाल मरांडी ( Etv Bharat )