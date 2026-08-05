JPSC- JSSC स्टूडेंट प्रोटेस्ट: बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में धरना स्थल पहुंचे भाजपा नेता, मानसून सत्र में छात्रों की आवाज उठाने का दिया भरोसा
रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र आंदोलन को बीजेपी ने समर्थन दिया है.
Published : August 5, 2026 at 6:00 PM IST
रांची: जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी, जेएसएससी-सीजीएल परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ जारी छात्र आंदोलन को बुधवार को बीजेपी का भी खुला समर्थन मिल गया है. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में भाजपा के कई विधायक आंदोलन स्थल पहुंचे. उन्होंने आंदोलनकारी छात्रों से मुलाकात की, उनकी समस्याएं सुनीं और भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों का हालचाल जाना.
छात्र मुद्दे पर गंभीर नहीं राज्य सरकार: बाबूलाल मरांडी
धरनास्थल पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आंदोलनरत छात्रों की मांगें पूरी तरह जायज हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार इस गंभीर मुद्दे पर संवेदनशीलता नहीं दिखा रही है और 'कुंभकर्णी नींद' में सोई हुई है. उन्होंने कहा कि हजारों युवाओं के भविष्य से जुड़े इस मामले को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.
मानसून सत्र में बीजेपी उठाएगी स्टूडेंटस की समस्या
बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में भाजपा इस मुद्दे को पूरी मजबूती के साथ उठाएगी. उन्होंने कहा कि छात्र जिस मांग को लेकर पिछले कई दिनों से शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, वहीं मांग विधानसभा के भीतर भी भाजपा की प्राथमिकता होगी. उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार से जवाब मांगा जाएगा और परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की जाएगी.
सवालों के घेरे में भर्ती परीक्षा: पूर्व मंत्री
बीजेपी वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक अमर कुमार बाउरी ने भी राज्य सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में भर्ती परीक्षाओं की व्यवस्था लगातार सवालों के घेरे में है. उनका कहना था कि जेपीएससी और जेएसएससी जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में बार-बार गड़बड़ियों के आरोप सामने आ रहे हैं लेकिन सरकार इस दिशा में प्रभावी कदम उठाने में विफल रही है.
JPSC-JSSC घोटाले के खिलाफ अभ्यर्थी लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं, फिर भी मुख्यमंत्री @HemantSorenJMM बेशर्मी से आंख मूंदे बैठे हैं।#HemantMustResign pic.twitter.com/qCgCZrKgZT— BJP JHARKHAND (@BJP4Jharkhand) August 5, 2026
सरकार को सुननी चाहिए छात्रों की आवाज
अमर कुमार बाउरी ने कहा कि लगातार बारिश और प्रतिकूल मौसम के बावजूद छात्र आमरण अनशन और धरना जारी रखे हुए हैं, बावजूद इसके सरकार की ओर से उनकी मांगों पर अपेक्षित पहल नहीं दिखाई दे रही है. उन्होंने कहा कि पूरा देश झारखंड की स्थिति देख रहा है और अब सरकार को छात्रों की आवाज सुननी चाहिए.
भाजपा नेताओं ने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान इस पूरे मामले पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा और छात्रों के हित में ठोस निर्णय लेने का दबाव बनाया जाएगा.
इधर, आंदोलनकारी छात्रों ने भी बीजेपी प्रतिनिधिमंडल के सामने अपनी मांगों को दोहराते हुए कहा कि उनका आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण है और जब तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा.
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