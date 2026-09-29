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भाजपा अध्यक्ष नबीन की पार्टी प्रभारियों के साथ बैठक, पंजाब के लिए रणनीति पर भी हुई चर्चा

भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन ने मंगलवार को नई दिल्ली में पार्टी हेडक्वार्टर में पार्टी के प्रभारियों और सह-प्रभारियों के साथ बैठक के दौरान श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि दी. ( Photo Credit - X / @NitinNabin )

नई दिल्ली: पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 करीब आते ही भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने आम आदमी पार्टी (AAP) और मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार पर दोहरा हमला तेज कर दिया है. एक तरफ मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर आरोप-प्रत्यारोप चल रहे हैं, दूसरी तरफ नशा मुक्त पंजाब यात्रा के जरिये ड्रग्स मुद्दे को चुनावी हथियार बनाया जा रहा है. साथ ही दिल्ली में 'थप्पड़ कांड' और पंजाब में वायरल वीडियो विवाद ने विपक्ष को नया मौका दे दिया है. कुछ विपक्षी नेता भी बीजेपी के संपर्क में बताए जा रहे हैं.

पार्टी सूत्रों की मानें तो मंगलवार को हुई पार्टी के राज्य प्रभारियों और सह-प्रभारियों की बैठक में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने पदाधिकारियों को साफ निर्देश दिया कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसे पूरी तरह निभाएं और अनावश्यक रूप से बार-बार दिल्ली आने से बचें.

कई अन्य राज्यों की तरह ही दिल्ली में भी SIR की कवायद के तहत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से लाखों नाम गायब होने के मुद्दे पर जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी आवाज उठा रहे हैं, वहीं अब आम आदमी पार्टी भी इस मुद्दे को लेकर भाजपा के खिलाफ हमलावर है. जिसपर बीजेपी लगातार मंथन कर रही है.

हालांकि SIR पर चौतरफा हमले झेल रही बीजेपी का जवाब अभी भी वही है कि यह नियमित प्रक्रिया है और राज्य सरकार के कर्मचारी ही इसे अंजाम दे रहे हैं.

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पहले ही अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा है कि बीजेपी इस प्रक्रिया के जरिये AAP समर्थकों के वोट हटाने की कोशिश कर सकती है. उन्होंने इसे बीजेपी का 'स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर' बताया. अब दिल्ली में भी AAP नेताओं का कहना है कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है और चुनाव आयोग का इस्तेमाल सत्ताधारी दल के पक्ष में किया जा रहा है. कांग्रेस भी SIR की टाइमिंग पर सवाल उठा रही है.

SIR के मुद्दे पर कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी भी केंद्र सरकार पर हमलावर है, और एसआईआर को वोट काटने की साजिश बता रही है. यही नहीं जिस तरह SIR के मुद्दे पर कांग्रेस मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग कर रही है, इसी तरह अब आम आदमी पार्टी ने भी पंजाब में 25 जून से शुरू हुए SIR अभियान को लेकर चेतावनी देना शुरू कर दिया है.

सूत्रों के मुताबिक, भाजपा अध्यक्ष नबीन ने कई पदाधिकारियों के बार-बार दिल्ली आने पर नाराजगी जताई. मुख्य तौर पर चुनावी राज्यों के पदाधिकारियों को विशेष हिदायत दी गई कि वो लगातार अपने राज्यों में बने रहें और जनता और कार्यकर्ता के साथ ज्यादा से ज्यादा संपर्क बढ़ाएं.

वहीं, इस बैठक में, पार्टी सूत्रों की माने तो पंजाब की नशा मुक्ति यात्रा पर भी चर्चा हुई, करीब 4,000 किलोमीटर लंबी इस यात्रा में सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया जाएगा. पार्टी का दावा है कि AAP सरकार नशे पर काबू पाने में नाकाम रही है और अगर बीजेपी सत्ता में आई तो दो साल में पंजाब को नशा मुक्त कर देगी. सूत्रों के मुताबिक पार्टी अध्यक्ष ने इस यात्रा की सफलता के लिए राज्य के प्रभारियों से भी बातचीत की. इस यात्रा की समाप्ति केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर सकते है.

उधर, AAP सरकार ये दलील दे रही है कि 'युद्ध नशे के विरुद्ध' अभियान के तहत मार्च 2025 से हजारों मामले दर्ज हुए, बड़ी मात्रा में हेरोइन और अन्य नशीले पदार्थ जब्त किए गए. मुख्यमंत्री मान का आरोप है कि बीजेपी शासित राज्यों के बंदरगाहों से नशा आ रहा है और पंजाब को बदनाम किया जा रहा है. विपक्ष संयुक्त रूप से भी इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहा है.

वहीं, दिल्ली के तिलक नगर में सड़क निर्माण विवाद में बीजेपी नेता परवेश वर्मा से जुड़े 'थप्पड़ कांड' ने भी बीजेपी-आप के बीच तकरार बढ़ा दी है. अरविंद केजरीवाल और बीजेपी नेताओं के बीच आरोप-प्रत्यारोप लगातार जारी हैं. पंजाब में मुख्यमंत्री मान के वायरल वीडियो विवाद (जिसमें सिख गुरुओं की तस्वीरों के सामने आपत्तिजनक हरकत का आरोप है) ने अकाल तख्त के फैसले के बाद नया मोड़ ले लिया है. बीजेपी इसपर भी चुनावी अभियान के लिए विशेष वीडियो तैयार कर रही जिसमें मान पर बेकद्री के आरोप लगाए जाएंगे.

भाजपा के कुछ नेताओं का दावा है कि 2027 के चुनाव को देखते हुए कुछ और नेता बीजेपी के संपर्क में हैं. क्योंकि पहले ही राघव चड्ढा समेत कई राज्यसभा सांसदों ने AAP छोड़कर बीजेपी का रुख किया. यही नहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान के एक रिश्तेदार भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं.

इस बीच बीजेपी पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में है और अकाली दल के साथ गठबंधन से भी इनकार कर रही है. कांग्रेस और अकाली दल भी AAP सरकार पर हमला बोल रहे हैं, लेकिन तीनों दलों के बीच पूरी एकजुटता नहीं दिखती. AAP का कहना है कि विपक्ष शासन के कामकाज पर सवाल नहीं उठा पा रहा इसलिए धार्मिक और अन्य विवाद पैदा कर रहा है.

बीजेपी का दावा है कि पंजाब में बदलाव की हवा चल रही है. चुनाव अभी कुछ महीने दूर हैं, लेकिन SIR, नशा, धार्मिक संवेदनशीलता और व्यक्तिगत विवादों ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है. जनता का फैसला 2027 में होगा कि ये हमले कितने असरदार साबित होते हैं.

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