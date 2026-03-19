ETV Bharat / bharat

मोदी-शाह का 'मिशन 2026': असम में वर्चस्व, बंगाल में 'बदला' और दक्षिण में 'ब्रेकथ्रू' की तैयारी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार, 18 मार्च, 2026 को नई दिल्ली में BJP हेडक्वार्टर में BJP सेंट्रल इलेक्शन कमिटी की मीटिंग की अध्यक्षता की. ( IANS )

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने गुरुवार, 19 मार्च, 2026 को गुवाहाटी में पार्टी हेडक्वार्टर में राज्य में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए असम BJP अध्यक्ष दिलीप सैकिया से चुनाव फॉर्म A और B लिए. (IANS)

इसके अलावा पार्टी की हुई बैठक में बूथ-लेवल सुरक्षा, AI-आधारित सोशल मीडिया कैंपेन और मोदी-शाह के चेहरे को प्रमुखता देने पर भी चर्चा हुई है.

सूत्रों की मानें तो बीजेपी TMC पर भ्रष्टाचार, परिवारवाद, हिंसा, 'लक्ष्मीर भंडार' जांच, हिंदुत्व को बंगाली संस्कृति से जोड़कर हिंदू वोट ध्रुवीकरण और मुस्लिम-बहुल क्षेत्रों में रणनीतिक टिकट इन मुद्दों और योजनाओं पर अटैक करने की तैयारी कर रही है. साथ ही पार्टी के जो अभियान चल रहे उसमें 'परिवर्तन यात्रा'को मुख्य तरजीह देगी.

2021 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 77 सीटों पर जीत मिली थी. इस बार पार्टी बड़ी जीत चाहती है. यही वजह है कि रणनीतियों में कुछ बदलाव भी किया जा रहा है. 144 उम्मीदवारों की पहली और 111 की दूसरी सूची के जरिए पार्टी ने साफ कर दिया है कि वह टीएमसी के खिलाफ एक निर्णायक और द्विध्रुवीय लड़ाई चाहती है.

पश्चिम बंगाल में भाजपा ने सबसे बड़ा धमाका सुवेंदु अधिकारी को नंदीग्राम और भवानीपुर (ममता बनर्जी की सीट) दोनों जगहों से मैदान में उतारकर किया है. अन्य प्रमुख नाम में दिलीप घोष (खड़गपुर सदर), स्वपन दासगुप्ता (राशबिहारी), अग्निमित्रा पॉल (आसनसोल दक्षिण), और कई महिला/युवा उम्मीदवारपर भी फोकस किया गया है.

भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र से BJP के उम्मीदवार सुवेंदु अधिकारी गुरुवार, 19 मार्च, 2026 को कोलकाता में एक चुनावी कार्यक्रम के दौरान प्रचार करते हुए. (IANS)

असम में सत्ता बचाने की चुनौती हो, बंगाल में ममता बनर्जी के दुर्ग को ढहाना हो या केरल में दक्षिण विस्तार का सपना- भाजपा की रणनीति इस बार 'सत्ता संरक्षण, बंगाल विजय और दक्षिण विस्तार' के तीन मजबूत स्तंभों पर टिकी है.

नई दिल्लीः चुनाव आयोग द्वारा पांच राज्यों में चुनावी बिगुल फूंकते ही भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी मशीनरी को 24×7 मोड में डाल दिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में हुई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद जारी उम्मीदवारों की सूचियों ने साफ कर दिया है कि भाजपा इस बार कोई 'कच्चा दांव' खेलने के मूड में नहीं है.

असम में भाजपा तीसरी बार सरकार बनाने के लिए 'सत्ता बचाने के नए फॉर्मूले' पर काम कर रही है. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने खुद संकेत दिया है कि जहां भी 'सत्ता विरोधी लहर' (Anti-incumbency) है, वहां पुराने चेहरों को बदलकर नए और युवा उम्मीदवारों को मौका दिया जाएगा. सूत्रों के मुताबिक पार्टी का फोकस अवैध घुसपैठ विरोध (NRC/CAA), विकास कार्य और हिंदुत्व है.

यहां भाजपा खुद 89 सीटों पर लड़ रही है, जबकि सहयोगी दल AGP (26) और BPF (11) के साथ मजबूती से खड़ी है. पहली सूची में 88 नामों की घोषणा की जा चुकी है जिसमें मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा (जलुकबारी), पूर्व कांग्रेस सांसद प्रद्युत बोरदोलोई (दिसपुर) और कई युवा, महिला और आदिवासी उम्मीदवारों का भी नाम है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार, 18 मार्च, 2026 को नई दिल्ली में BJP हेडक्वार्टर में BJP सेंट्रल इलेक्शन कमिटी की मीटिंग की अध्यक्षता की. (IANS)

दक्षिण के दुर्ग में 'ब्रेकथ्रू' की बड़ी कोशिश

केरल में भाजपा ने अब तक की सबसे आक्रामक घेराबंदी की है. 171 (47+124) उम्मीदवारों की घोषणा के साथ पार्टी का फोकस शहरी क्षेत्रों और ईसाई-बहुल सीटों पर है.

इस चुनाव में केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर, वी. मुरलीधरन और के. सुरेंद्रन जैसे बड़े नामों को उतारकर भाजपा ने संदेश दिया है कि वह केवल वोट शेयर बढ़ाने नहीं, बल्कि सीटें जीतने के लिए लड़ रही है.

बीजेपी, एलडीएफ (LDF) और यूडीएफ (UDF) के पारंपरिक गठबंधन से ऊब चुके मतदाताओं को 'तीसरे विकल्प' के रूप में विकास और केंद्रीय योजनाओं (आयुष्मान भारत, उज्ज्वला) की ओर खींचना चाहती है.

बेजीपे के कैंपेन की पर्दे के पीछे की तैयारी

भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और संगठन महासचिव बी.एल. संतोष की निगरानी में पार्टी इस बार AI-आधारित सोशल मीडिया कैंपेन और हाइपर-लोकल रणनीति अपना रही है. हर सीट के लिए विपक्षी दल के खिलाफ अलग 'चार्जशीट' जारी की जा रही है. बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की सीधी पकड़ और मोदी-शाह की ताबड़तोड़ रैलियों का प्लान तैयार है.

भाजपा के लिए 'लिटमस टेस्ट'

पार्टी के एक राष्ट्रीय प्रवक्ता के अनुसार, 2026 का यह चुनाव भाजपा के लिए एक 'लिटमस टेस्ट' है. यह चुनाव तय करेगा कि भाजपा की अगली राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं कितनी मजबूत हैं. सत्ता बचाने से लेकर नए क्षेत्रों में विस्तार तक, 4 मई को आने वाले नतीजे देश की भविष्य की राजनीति की दिशा तय करेंगे.

BJP उम्मीदवार दिलीप कुमार घोष गुरुवार, 19 मार्च, 2026 को बीरभूम जिले के बोलपुर में आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपने कैंपेन के दौरान वोट मांगते हुए एक सब्जी वाले से बात करते हुए. (IANS)

कब है चुनाव

चुनाव आयोग ने 4 राज्यों असम, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव की तारीखों का एलान कर दिया है. 126 सीटों वाले असम, 140 सीटों वाले केरल और 33 सीटों वाले पुडुचेरी में 9 अप्रैल को एक ही चरण में वोटिंग होगी. 294 सीटों वाले पश्चिम बंगाल में दो चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को मतदान होगा.

234 सीटों वाले तमिलनाडु में भी एक ही चरण में 23 अप्रैल को वोटिंग होगी. इसके अलावा, गोवा, कर्नाक, नागालैंड, त्रिपुरा में 9 अप्रैल, गुजरात और महाराष्ट्र में 23 अप्रैल को उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी. इन सभी चुनावों के लिए 4 मई को मतों की गिनती कराई जाएगी.

इसे भी पढ़ेंः