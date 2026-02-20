ETV Bharat / bharat

राहुल गांधी के आवास पर भाजपा का जोरदार प्रदर्शन, कई लिए गए हिरासत में

इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के टॉपलेस प्रदर्शन पर सियासत तेज. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रदर्शनकारियों को लिया हिरासत में.

एआई समिट में हंगामे पर राहुल गांधी के आवास पर भाजपा का प्रदर्शन
एआई समिट में हंगामे पर राहुल गांधी के आवास पर भाजपा का प्रदर्शन (ANI)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 20, 2026 at 9:27 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली : राजधानी के वीवीआईपी क्षेत्र में शुक्रवार को उस वक्त सियासी पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया, जब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आवास के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया. भारत मंडपम में चल रहे 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट' के दौरान यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से किए गए 'टॉपलेस' प्रदर्शन के विरोध में भाजपा ने यह मोर्चा खोला.

प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि जब पूरा विश्व भारत की तकनीकी शक्ति और एआई क्षेत्र में बढ़ते नेतृत्व को देख रहा है, तब कांग्रेस ने देश को वैश्विक मंच पर शर्मिंदा करने का प्रयास किया है. भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, यह प्रदर्शन महज संयोग नहीं, बल्कि एक प्रयोग है. इसकी स्क्रिप्ट राहुल गांधी के घर पर लिखी गई थी, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा को धूमिल किया जा सके.

ये लोकतंत्र नहीं, ये अराजकता है-बांसुरी स्वराज (ETV Bharat)

पुलिस के साथ हुई धक्का-मुक्की: शुक्रवार शाम के वक्त जब भाजपा कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए राहुल गांधी के आवास की ओर बढ़े तो दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश की. इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच तीखी झड़प और धक्का-मुक्की भी देखने को मिली. सुरक्षा को देखते हुए इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है. कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर मंदिर मार्ग थाने ले जाया गया.

क्यों भड़का विवाद: दरअसल, शुक्रवार दोपहर में भारत मंडपम में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता सुरक्षा घेरा तोड़कर भीतर घुस गए थे और बेरोजगारी के मुद्दे पर शर्ट उतारकर प्रदर्शन करने लगे थे. भाजपा का दावा है कि यह पूरी घटना पूर्व-नियोजित थी और विपक्ष भारत की आर्थिक व तकनीकी प्रगति को पचा नहीं पा रहा है.

सांसद बांसुरी स्वराज ने दी प्रतिक्रिया: इस घटना पर भाजपा की नई दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा, आज एआई इम्पैक्ट समिट में जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जाकर अभद्र प्रदर्शन करा है, ये कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक हताशा को दर्शाता है. लेकिन ये कांग्रेस की पुरानी रणनीति रही है. जब भी भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर या इस प्रकार के अंतरराष्ट्रीय लेवल के इवेंट्स में देश अपना परचम लहरा रहा होता है, वहां पर जाकर कांग्रेस पार्टी अपना राजनीतिक स्वार्थ साधने के लिए देश को शर्मसार करने की पूरी-पूरी कोशिश करती है. लेकिन आज कालिख केवल और केवल कांग्रेस पार्टी के मुख पर ही लिपी है.

ये लोकतंत्र नहीं, ये अराजकता है-बांसुरी स्वराज: उन्होंने कहा कि इस देश के देवतुल्य मतदाता ने कांग्रेस के देश विरोधी रवैये के कारण ही उन्हें 95 चुनावों में मुंह की खानी पड़ी है. लेकिन लगता है कि कांग्रेस पार्टी बाज नहीं आएगी और सेंचुरी मार कर ही मानेगी. आज जो उन्होंने करा, ये लोकतंत्र नहीं, ये अराजकता है. भारत एआई की दुनिया में, टेक्नोलॉजी की दुनिया में, अपने पथ पर अग्रसर रहेगा और अपना परचम लहराता रहेगा. भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता और हर भारतीय कांग्रेस पार्टी के इस रवैये की कड़ी निंदा करता है.

संपादक की पसंद

