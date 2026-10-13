इस्तीफे की मांग का कोई मतलब ही नहीं: जफर इस्लाम ने CEC के खिलाफ विपक्ष के प्रदर्शन को खोखला बताया
जफर इस्लाम ने कहा कि सरकार न तो बैकफुट पर रहती है, न फ्रंटफुट पर. वह जनता की सेवा करती है. अनामिका रत्ना की रिपोर्ट.
Published : October 13, 2026 at 8:52 PM IST
नई दिल्ली: इंडिया गठबंधन की मंगलवार को दिल्ली में राहुल गांधी के आवास पर बैठक हुई. बाद में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्षी गठबंधन ने ऐलान किया कि उनका विरोध जारी रहेगा और वे प्रदर्शन करते रहेंगे. जंतर-मंतर बंद होने पर विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार डर गई है, इसलिए जंतर-मंतर बंद कर रही है.
इंडिया गठबंधन के इन आरोपों पर भाजपा ने तीखा पलटवार किया है. पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम ने ईटीवी भारत की वरिष्ठ संवाददाता अनामिका रत्ना से विशेष बातचीत में कहा कि राहुल गांधी जो भी कर रहे हैं, वह देश में भ्रम फैलाने, अराजकता फैलाने और दंगा करवाने के लिए है. उन्होंने दावा किया कि जनता उनके इन प्रदर्शनों और बयानों से गुमराह होने वाली नहीं है.
इंडिया गठबंधन के इस आरोप पर कि सरकार डर गई है इसलिए जंतर-मंतर को धरना-प्रदर्शन के लिए बंद कर दिया गया, जफर इस्लाम ने कहा कि सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था दे दी है. उन्होंने बताया कि रामलीला मैदान ज्यादा दूर नहीं है. भाजपा प्रवक्ता ने सवाल उठाया कि विपक्ष के इस खोखले और गैर-संवैधानिक प्रदर्शन के लिए आम जनता क्यों परेशान हो? उन्होंने कहा कि आम लोग ऐसे प्रदर्शनों से रोजाना परेशान हो रहे हैं, आखिर वे क्यों इसका खामियाजा भुगतें.
जफर इस्लाम ने जोर देकर कहा कि देश कानून और संविधान से चलता है. संविधान में हर चीज का प्रावधान है और इंडिया गठबंधन को भी उसके अनुसार चलना चाहिए. भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को सौंपे गए ज्ञापन में कई त्रुटियां होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन में खामियां ही खामियां हैं. उनका कुछ भी न्यायसंगत और संविधान के अनुकूल नहीं है.
सरकार के लगातार सीजेपी और विपक्ष के सवालों से घिरकर बैकफुट पर नजर आने के आरोप पर जफर इस्लाम ने साफ तौर पर कहा कि सरकार न तो बैकफुट पर रहती है और न फ्रंटफुट पर. वह जनता की सेवा करती है और जनता के लिए काम करती है.
सर्वदलीय बैठक बुलाने की गुंजाइश पर उन्होंने कहा कि यह कोई संवैधानिक मांग ही नहीं है. कुछ भी संविधान के अनुकूल नहीं है, जिस पर कोई कार्रवाई हो. इस्तीफे की मांग का तो कोई मतलब ही नहीं है.
आपको बाता दें कि इंडिया गठबंधन ने मंगलवार को राहुल गांधी के नेतृत्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई जारी रखने का संकल्प जताया. विपक्षी गठबंधन ने जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाने को विपक्ष के डर का संकेत बताया और वोट चोरी तथा SIR के मुद्दे पर केंद्र सरकार तथा चुनाव आयोग पर हमला बोला.
भाजपा इसे मुद्दाविहीन होने और जनाधार खोने के बाद की हताशा बता रही है. एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर विवाद और विपक्षी आंदोलन के बीच यह बयानबाजी और तेज होती जा रही है. दोनों पक्ष अपने-अपने आरोपों पर अड़े हुए हैं.
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