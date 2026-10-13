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इस्तीफे की मांग का कोई मतलब ही नहीं: जफर इस्लाम ने CEC के खिलाफ विपक्ष के प्रदर्शन को खोखला बताया

भाजपा प्रवक्ता जफर इस्लाम ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: इंडिया गठबंधन की मंगलवार को दिल्ली में राहुल गांधी के आवास पर बैठक हुई. बाद में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्षी गठबंधन ने ऐलान किया कि उनका विरोध जारी रहेगा और वे प्रदर्शन करते रहेंगे. जंतर-मंतर बंद होने पर विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार डर गई है, इसलिए जंतर-मंतर बंद कर रही है.

इंडिया गठबंधन के इन आरोपों पर भाजपा ने तीखा पलटवार किया है. पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम ने ईटीवी भारत की वरिष्ठ संवाददाता अनामिका रत्ना से विशेष बातचीत में कहा कि राहुल गांधी जो भी कर रहे हैं, वह देश में भ्रम फैलाने, अराजकता फैलाने और दंगा करवाने के लिए है. उन्होंने दावा किया कि जनता उनके इन प्रदर्शनों और बयानों से गुमराह होने वाली नहीं है.

ईटीवी भारत की वरिष्ठ संवाददाता अनामिका रत्ना ने भाजपा प्रवक्ता जफर इस्लाम से बातचीत की (ETV Bharat) इंडिया गठबंधन के इस आरोप पर कि सरकार डर गई है इसलिए जंतर-मंतर को धरना-प्रदर्शन के लिए बंद कर दिया गया, जफर इस्लाम ने कहा कि सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था दे दी है. उन्होंने बताया कि रामलीला मैदान ज्यादा दूर नहीं है. भाजपा प्रवक्ता ने सवाल उठाया कि विपक्ष के इस खोखले और गैर-संवैधानिक प्रदर्शन के लिए आम जनता क्यों परेशान हो? उन्होंने कहा कि आम लोग ऐसे प्रदर्शनों से रोजाना परेशान हो रहे हैं, आखिर वे क्यों इसका खामियाजा भुगतें. जफर इस्लाम ने जोर देकर कहा कि देश कानून और संविधान से चलता है. संविधान में हर चीज का प्रावधान है और इंडिया गठबंधन को भी उसके अनुसार चलना चाहिए. भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को सौंपे गए ज्ञापन में कई त्रुटियां होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन में खामियां ही खामियां हैं. उनका कुछ भी न्यायसंगत और संविधान के अनुकूल नहीं है. सरकार के लगातार सीजेपी और विपक्ष के सवालों से घिरकर बैकफुट पर नजर आने के आरोप पर जफर इस्लाम ने साफ तौर पर कहा कि सरकार न तो बैकफुट पर रहती है और न फ्रंटफुट पर. वह जनता की सेवा करती है और जनता के लिए काम करती है.