'राहुल गांधी के पास न तो जनमत है... न ही जनपथ का समर्थन', कांग्रेस में अंदरूनी उथल-पुथल पर BJP

बीजेपी ने कहा कि, इमरान मसूद ने साफ कहा कि उन्हें अब राहुल गांधी पर कोई भरोसा नहीं है.
Published : December 23, 2025 at 2:46 PM IST
नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने मंगलवार को दावा किया कि, कांग्रेस में अंदरूनी उथल-पुथल है. भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान मसूद के उस बयान का जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें राहुल गांधी पर भरोसा नहीं है और प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर सपोर्ट किया था.
उन्होंने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जनता, पार्टी सदस्यों और कांग्रेस हेडक्वार्टर से समर्थन खो दिया है. एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहजाद पूनावाला ने कहा कि, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने साफ कहा कि उन्हें अब राहुल गांधी पर कोई भरोसा नहीं है.... 'राहुल हटाओ प्रियंका गांधी लाओ'.
#WATCH | Delhi | On Congress MP Imran Masood's statement, BJP Spokesperson Shahzad Poonawalla says, " congress mp imran masood clearly said that he has no faith in rahul gandhi anymore. 'rahul hatao priyanka gandhi laao'. now he wants to work towards making priyanka gandhi the…
पूनावाला ने कहा कि, अब वह (इमरान मसूद) प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की दिशा में काम करना चाहते हैं. पूनावाला ने कहा कि, रॉबर्ट वाड्रा ने खुद इसका समर्थन किया है. इसका मतलब है कि राहुल गांधी ने न सिर्फ जनता का वोट खो दिया है. उनके (राहुल गांधी) सहयोगियों ने भी उन्हें नकार दिया है, और अब जनपथ में भी दिक्कत लग रही है.
बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि, राहुल गांधी के पास न तो 'जनमत' है, न 'संगत', और न ही 'जनपथ' से सपोर्ट है. पूनावाला ने आगे कहा कि ओडिशा कांग्रेस नेता मोहम्मद मोकिम को उनके बयान पर सस्पेंड करना दिखाता है कि राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के अंदर भरोसा खो दिया है. उन्होंने कहा, "कुछ दिन पहले, ओडिशा कांग्रेस के नेता मोहम्मद मोकिम ने भी कहा था कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को उनके लीडरशिप पदों से हटा देना चाहिए और प्रियंका गांधी को उनकी जगह लेनी चाहिए.
#WATCH | Delhi | On statements made by Congress MP Rahul Gandhi in Germany, BJP Spokesperson Shahzad Poonawalla says, " ... rahul gandhi said that one woman has voted 200 times in the haryana elections. he didn't say that her name emerged 200 times; he said she had voted 200…
बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि, इस पर उन्हें (मोहम्मद मोकिम) तुरंत पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया. इससे साफ है कि राहुल गांधी पर किसी को भरोसा नहीं है. इससे पहले दिन में, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा था कि अगर प्रियंका गांधी वाड्रा को प्रधानमंत्री बनाया जाता है, तो वह अपनी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तरह ही कड़ी प्रतिक्रिया देंगी. वह बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा पर उनकी बातों का बचाव कर रहे थे.
समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए, इमरान मसूद ने कहा ने कहा कि, प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाकर देखें कि वह इंदिरा गांधी की तरह कैसे जवाब देंगी... वह प्रियंका गांधी हैं. उनके नाम में 'गांधी' जुड़ा है... वह इंदिरा गांधी की पोती हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को इतना नुकसान पहुंचाया कि वे घाव अभी भी नहीं भरे हैं. इमरान मसूद ने कहा कि, प्रियंका को प्रधानमंत्री बनाइए और देखो कि वह कैसे जवाब देंगी.
जर्मनी में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, "राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा चुनाव में एक महिला ने 200 बार वोट दिया है. उन्होंने यह नहीं कहा कि उसका नाम 200 बार सामने आया. उन्होंने (राहुल गांधी) कहा कि उसने 200 बार वोट दिया है. उन्होंने यह भी कहा कि शकुन रानी नाम की एक महिला ने दो बार वोट दिया... मैं राहुल गांधी को चुनौती देना चाहता हूं कि वे उस महिला की डिटेल्स बताएं और बताएं कि उसने 200 बार कैसे वोट दिया..."
