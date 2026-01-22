ETV Bharat / bharat

'अखिलेश की सरकार ने लाठियां बरसाईं...' बोले BJP के प्रेम शुक्ला; स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को लेकर सियासत गर्म

बीजेपी का कहना है कि, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर पहले अखिलेश यादव की सरकार लाठियां तक चलवा चुकी है, वे इसे राजनीतिक विषय बना रहे हैं.

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बारे में क्या बोले बीजेपी के प्रेम शुक्ला (ANI and ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 22, 2026 at 11:05 PM IST

अनामिका रत्ना

नई दिल्ली: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को लेकर उत्तर प्रदेश के साथ-साथ देश की सियासत भी गरमा गई है. वहीं, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि, उन पर प्रशासन ने हाथ तक नहीं लगाया है.वहां सिर्फ व्यवस्था को सुचारू करने के लिए उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था कोशिश कर रही थी मगर विपक्षी पार्टियों इसे राजनीतिक रंग देने में लगी हुईं हैं.

इस विषय पर ईटीवी भारत ने भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला से बातचीत की. बता दें कि, 18 जनवरी 2026 को मौनी अमावस्या पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपने शिष्यों के साथ पालकी बग्घी पर सवार होकर त्रिवेणी संगम स्नान के लिए गए. इस दौरान प्रशासन ने उन्हें रोका, आरोप लगाया कि उन्होंने भीड़भाड़ वाले रिजर्व पोंटून ब्रिज पर बैरिकेड तोड़े, जिससे भगदड़ का खतरा पैदा हो सकता था.

प्रेम शुक्ला, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता से खास बातचीत (ETV Bharat)

उनके शिष्यों और पुलिस के बीच झड़प हुई, स्वामी ने इसे अपमान बताया और धरना दिया. उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि उन्हें स्नान से रोका गया और शंकराचार्य का अपमान किया गया. इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश में सियासत गर्म गई और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने इसे राजनीतिक तूल दे दिया.

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला का कहना है कि अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और इसे देखते हुए इस मामले को तूल दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि माघ मेला का स्नान धार्मिक विषय है, मगर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने इसे विशुद्ध राजनीतिक मुद्दा बना दिया है.

उन्होंने कहा कि तमाम पीठ के शंकराचार्य और साधु संत ये कह चुके हैं कि माघ मेले का स्नान कोई शाही स्नान नहीं और वहां वो जाकर पूजा पाठ करते हैं और लौटकर आ जाते हैं. मगर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जो पहले बिहार में चुनाव भी लड़ा चुके हैं इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं.

इस सवाल पर की समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उत्तर प्रदेश की सरकार पर संत के अपमान का आरोप लगा रही और एक संत के मुख्यमंत्री होने के बावजूद संतो के अपमान की बात कह रही है. इस पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता का कहना है कि चूंकि साधु संतों के सम्मान वाली सरकार और संत ही कुर्सी पर बैठे हैं और पीएम नरेंद्र मोदी भी धार्मिक स्थलों का पुनर्निर्माण करनेवाले प्रधानमंत्री हैं. इसलिए संत विरोधी पार्टियां आज संतों की बात करने लगीं हैं.

उन्होंने कहा कि गौ हत्या पर योगी सरकार ने ही प्रतिबंध लगाया है जबकि अखिलेश सरकार के समय चौराहों पर गौ हत्या की जा रही थी. उन्होंने कहा कि गौ हत्या के विरुद्ध आंदोलन करने वाले अविमुक्तेश्वरानंद पर अखिलेश की सरकार ने ही लाठियां बरसाईं थीं. उन्होंने कहा कि, ये कोई भूलने वाली बात नहीं है और आज ये संत उन्हीं पार्टियों की बात कर रहे है. उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार सदैव साधु संतों का सम्मान करती आई है. भाजपा उनके अधिकार और सुरक्षा की बात करती है.

प्रेम शुक्ला ने कहा कि भाजपा की सरकार कभी भी संतों का अपमान नहीं करती है. जहां तक मामला अविमुक्तेश्वरानंद का है तो ये मामला कोर्ट में लंबित है. उन्होंने कहा कि, शंकराचार्य की पदवी पर उनके लिए रोक अदालत ने लगाई है सरकार ने नहीं. बावजूद इस पर राजनीति की जा रही है.

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कुछ किया ही नहीं वहां मौजूद प्रशासन व्यवस्था और भगदड़ ना मचे इस बात की एहतियात बरत रहा था. इस सवाल पर कि विपक्ष और सोशल मीडिया में ये सवाल उठाए जा रहे कि योगी सरकार के इस कदम से केंद्र नाखुश है. इस पर बोलते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने कहा कि ना तो योगी सरकार ने इस पर कुछ कहा या किया और ना ही केंद्र सरकार ने. ये तो स्थानीय प्रशासन वहां की स्थिति और भगदड़ को रोकने की व्यवस्था मात्र कर रहा है. उन्होंने कहा कि किसी भी संत पर कोई लाठियां नहीं बरसाईं गईं.

इस सवाल पर कि क्या भाजपा के हिंदुत्व एजेंडे पर फर्क नहीं पड़ता. उन्होंने कहा कि देश की और उत्तर प्रदेश की भी जनता जानती है कि भाजपा ही वो पार्टी है जो साधु संतों का हमेशा सम्मान करती है और उनकी सुरक्षा की बात करती है ऐसे में इस मुद्दे से जनता पूरी तरह वाकिफ है कि इस मामले का राजनीतीकरण किया जा रहा है. इसलिए इससे उन पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है.

हालांकि, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पहले से ही केंद्र सरकार और पीएम मोदी की आलोचना करते रहे हैं, जैसे गौ हत्या पर सख्त कानून न बनाना, राम मंदिर प्राण-प्रतिष्ठा पर टिप्पणी आदि. लेकिन केंद्र ने इस विवाद में चुप्पी साध रखी है. विपक्ष मुख्य तौर पर कांग्रेस,और सपा ने इसे भाजपा के हिंदू विरोधी चेहरे के रूप में पेश करने की कोशिश में है. कुल मिलाकर यह मुख्यतः राज्य सरकार बनाम स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का मामला है, जिसमें राजनीतिक रंग जुड़ गया है.

वहीं इस मुद्दे पर संत समाज बंटा हुआ है. एक तरफ अखाड़ा परिषद के कई बड़े संत और योगी सरकार समर्थक संत अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ हैं. वे शंकराचार्य पद पर सवाल उठा रहे और उन पर अव्यवस्था का आरोप लगा रहे हैं. वहीं, दूसरी तरफ कुछ पीठाधीश्वर और क्षेत्रीय संत उनके साथ खड़े हैं. इसे संत अपमान, धार्मिक अधिकार का मुद्दा बता रहे हैं. यह विवाद मुख्यतः शंकराचार्य पद की वैधता को लेकर बना हुआ है.

