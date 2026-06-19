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क्या समाजवादी पार्टी और शरद पवार की NCP में होगी बड़ी टूट? प्रेम शुक्ला बोले, 'भाजपा का इसमें कोई रोल नहीं'

अखिलेश यादव, शरद पवार, संजय रावत और प्रेम शुक्ला ( ANI and ETV Bharat )

नई दिल्ली: तृणमूल कांग्रेस (TMC) और महाराष्ट्र में शिवसेना (UBT) के बाद अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP- पवार गुट) और उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी (सपा) में भी बगावत और फूट की खबरें तेज हो गई हैं. विपक्षी दल इन घटनाओं का ठीकरा भाजपा पर फोड़ रहे हैं, जबकि भाजपा इसे इन दलों की आंतरिक असंतोष, गलत विचारधारा और कट्टर परिवारवाद का नतीजा बता रही है. भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में कहा कि विपक्षी पार्टियां अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए भाजपा को बलि का बकरा बना रही हैं. प्रेम शुक्ला ने कहा, "उद्धव ठाकरे की शिवसेना (UBT) में नेता अपने ही नेता से डिस्कनेक्ट महसूस कर रहे हैं. 10 जून को शिवसेना यूबीटी के बड़े नेता द्वारा छोटी पार्टियों को कांग्रेस में विलय करने का बयान इन बागी सांसदों के लिए आहत बन गया था. बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला से बातचीत (ETV Bharat) उन्होंने कहा कि संजय राउत और उनके आका आरोप लगा रहे हैं पैसे का, लेकिन कोई सबूत नहीं दे पा रहे हैं. ये हवा में आरोप है." उत्तर प्रदेश में सपा के कुछ नेताओं के भाजपा से गुप्त संपर्क की खबरों पर प्रेम शुक्ला ने उप-मुख्यमंत्री केशव मौर्य का हवाला देते हुए कहा कि, उन्होंने कहा है कि "यूपी में टूट-फूट संभव है, लेकिन इसमें भाजपा का कोई हाथ नहीं है. सपा के नेता अपने नेतृत्व से खुश नहीं हैं और किसी भी पार्टी में विलय के लिए तैयार हैं."