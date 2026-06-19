ETV Bharat / bharat

क्या समाजवादी पार्टी और शरद पवार की NCP में होगी बड़ी टूट? प्रेम शुक्ला बोले, 'भाजपा का इसमें कोई रोल नहीं'

पश्चिम बंगाल में टीएमसी में टूट और उसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में मची हलचल पर अनामिका रत्ना की रिपोर्ट.

After the Uddhav Sena faction, is Sharad Pawar's NCP also on the verge of splitting?
अखिलेश यादव, शरद पवार, संजय रावत और प्रेम शुक्ला (ANI and ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 19, 2026 at 9:09 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: तृणमूल कांग्रेस (TMC) और महाराष्ट्र में शिवसेना (UBT) के बाद अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP- पवार गुट) और उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी (सपा) में भी बगावत और फूट की खबरें तेज हो गई हैं.

विपक्षी दल इन घटनाओं का ठीकरा भाजपा पर फोड़ रहे हैं, जबकि भाजपा इसे इन दलों की आंतरिक असंतोष, गलत विचारधारा और कट्टर परिवारवाद का नतीजा बता रही है. भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में कहा कि विपक्षी पार्टियां अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए भाजपा को बलि का बकरा बना रही हैं.

प्रेम शुक्ला ने कहा, "उद्धव ठाकरे की शिवसेना (UBT) में नेता अपने ही नेता से डिस्कनेक्ट महसूस कर रहे हैं. 10 जून को शिवसेना यूबीटी के बड़े नेता द्वारा छोटी पार्टियों को कांग्रेस में विलय करने का बयान इन बागी सांसदों के लिए आहत बन गया था.

बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला से बातचीत (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि संजय राउत और उनके आका आरोप लगा रहे हैं पैसे का, लेकिन कोई सबूत नहीं दे पा रहे हैं. ये हवा में आरोप है." उत्तर प्रदेश में सपा के कुछ नेताओं के भाजपा से गुप्त संपर्क की खबरों पर प्रेम शुक्ला ने उप-मुख्यमंत्री केशव मौर्य का हवाला देते हुए कहा कि, उन्होंने कहा है कि "यूपी में टूट-फूट संभव है, लेकिन इसमें भाजपा का कोई हाथ नहीं है. सपा के नेता अपने नेतृत्व से खुश नहीं हैं और किसी भी पार्टी में विलय के लिए तैयार हैं."

टीएमसी सांसदों और अभिषेक बनर्जी पर लगाए जा रहे आरोपों का जवाब देते हुए प्रेम शुक्ला ने कहा कि, " टीएमसी के बागी सांसदों में ममता बनर्जी को नेता मानने में कोई गुरेज नहीं था, लेकिन वे अभिषेक बनर्जी को अपना नेता स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, पार्टी में लोकतंत्र की पूरी कमी थी.

भाजपा प्रवक्ता ने साफ कहा, "जिस भी पार्टी में टूट हो रही है, वो अपनी गलत विचारधाराओं, परिवारवाद और आंतरिक असंतोष की वजह से है. भाजपा का इसमें कोई रोल नहीं है."

विपक्ष द्वारा एनडीए के बढ़ते कुनबे और डिलिमिटेशन बिल को लेकर लगाए जा रहे आरोपों पर शुक्ला ने कहा कि, "महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह कटिबद्ध है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद देश की महिलाओं से वादा कर चुके हैं. एनडीए का कुनबा बढ़ रहा है तो ये भाजपा की नीतियों और अच्छे शासन की वजह से है, न कि किसी बदले की भावना से.

विपक्षी दलों में लगातार हो रही बगावत से साफ है कि INDI गठबंधन की पार्टियां अपने आंतरिक संकट से जूझ रही हैं. भाजपा का दावा है कि ये नेता और कार्यकर्ता अब बदलाव की आशा में विकास और राष्ट्रवाद की राजनीति की ओर आकर्षित हो रहे हैं.

ये भी पढ़ें: कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए शरद पवार को समर्थन दिया

TAGGED:

MAHARASHTRA POLITICS
BJP SPOKESPERSON PREM SHUKLA
SHARAD PAWAR NCP
SAMAJWADI PARTY
BJP ON NCP AND SAMAJWADI PARTY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.