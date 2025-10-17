ETV Bharat / bharat

राहुल का 'दलित न्याय' अभियान, मात्र 'फोटो-ऑप': आर पी सिंह

आर पी सिंह ( ETV Bharat )

अनामिका रत्ना नई दिल्ली: विपक्ष के नेता राहुल गांधी के उत्तर प्रदेश के फतेहपुर दौरे ने एक बार फिर दलित उत्पीड़न के मुद्दे को गरमा दिया है. राहुल ने रायबरेली में लिंचिंग का शिकार हुए दलित युवक हरिओम वाल्मीकि के परिवार से मुलाकात की, तो भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने इसे 'ट्रेजडी का राजनीतिकरण' बताकर जोरदार हमला बोला. इसको लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आर पी सिंह ने कहा कि राहुल गांधी 'फोटो खिंचवाने' की राजनीति कर रहे हैं. इसी बीच बिहार में एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सीएम चेहरा घोषित करने की कवायद तेज हो गई है. पूर्व जेडीयू नेता आरसीपी सिंह के बयान ने इस मुद्दे को और तूल दे दी है. उन्होंने कहा कि राहुल उनकी चिंता ना करें सरकार उन्हें न्याय दिलाएगी. इस सवाल पर पहले हाल में सुसाइड करने वाले IPS के घर और अब उत्तर प्रदेश पहुंचकर राहुल कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे है. इस पर बोलते हुए बीजेपी प्रवक्ता आर पी सिंह का कहना है कि राहुल फोटो खिंचवाने जा रहे और इसपर सियासत कर रहे हैं. उनकी नजर दलित वोटबैंक पर है, लेकिन बिहार में NDA सरकार ने जनता के लिए जितना काम किया है, उससे वहां की जनता एनडीए का ही साथ देगी राहुल अपनी राजनीतिक रोटी ना सेकें. हरिओम के घर पहुंचे राहुल गांधी

राहुल की पहले हरियाणा में सुसाइड करने वाले दलित आईपीएस के घर जाना और अब मॉब लांचिंग के शिकार हरिओम के घर पर पहुंचकर सांत्वना देने को भाजपा चुनाव से जोड़कर देख रही. भाजपा का आरोप है कि बिहार चुनाव को देखते हुए कांग्रेस दलित वोट बैंक पर सियासत का खेल खेल रही है. आर पी सिंह का कहना है कि राहुल का 'दलित न्याय' अभियान ,मात्र 'फोटो-ऑप' है. उन्होंने कहा कि पहले हरिओम के परिजनों ने उनसे मिलने मन कर दिया था मगर राहुल वहां गए और सियासत की. ईटीवी भारत से बात करते आर पी सिंह (ETV Bharat) 14 लोग गिरफ्तार

बता दें कि रायबरेली के जामुनापुर गांव में 2 अक्टूबर को चोरी के शक में पीट-पीटकर मार दिए गए दलित युवक हरिओम वाल्मीकि की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था. पुलिस ने मामले में 14 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें मुख्य आरोपी भी शामिल है. हालांकि, विपक्ष का आरोप है कि योगी सरकार दलितों पर अत्याचार रोकने में नाकाम रही है.