'अपरिपक्व और राष्ट्रविरोधी', अमेरिका में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दावों पर भड़की बीजेपी
अमेरिका में कांग्रेस नेता के दावों पर बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी हताशा में देश को बदनाम कर रहे हैं. अनामिका रत्ना की रिपोर्ट.
Published : November 19, 2026 at 6:54 PM IST
नई दिल्ली: कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हालिया अमेरिकी दौरे के दौरान दिए बयानों पर भाजपा ने जोरदार प्रतिक्रिया दी है. कोलंबिया विश्वविद्यालय में दिए भाषण में राहुल गांधी ने भारत की अर्थव्यवस्था को आर्थिक आपदा बताया और वोट चोरी के आरोप दोहराए.
भाजपा ने इन्हें एक बार फिर विदेशी धरती पर भारत की छवि खराब करने वाला भारत विरोधी प्रचार करार दिया. आपको बता दें कि राहुल गांधी 16 से 19 नवंबर के पास अमेरिका में थे. कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क में न्यूयॉर्क टाइम्स की पत्रकार लिडिया पोलग्रीन के साथ फायरसाइड चैट और छात्रों तथा शिक्षकों से बातचीत में उन्होंने कहा कि "भारत एक आर्थिक आपदा पर बैठा है. यही हकीकत है. मीडिया इसे नकार सकती है, लेकिन भारत में भारी बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था में गंभीर समस्या है."
उन्होंने मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं पर सवाल उठाए और कहा कि ये रोजगार पैदा करने में नाकाम रही हैं. उन्होंने दावा किया कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ छोटे और मध्यम उद्योग तथा कृषि टूट चुकी है और वृद्धि कुछ बड़े कारोबारी समूहों तक सीमित है.
राहुल ने अडानी और अंबानी का भी जिक्र किया. यही नहीं विदेश की धरती से अपने देश की बुराई में राहुल यहीं नहीं रुके. उन्होंने वोट चोरी का मुद्दा भी उस मंच से उठाया. एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान भारी खर्च, 13 से 14 करोड़ मतदाताओं के नाम हटने और बड़े जीत मार्जिन पर भी सवाल उठाए.
उन्होंने कहा कि चुनाव में 20 से 50 गुना ज्यादा पैसा झोंका गया और बिना चुनावी व्यवस्था बहाल किए कुछ नहीं होगा. राहुल ने उत्तर प्रदेश चुनावों में वोट चोरी को बड़ा सवाल बताया. बाद में शिकागो विश्वविद्यालय में भी उन्होंने बातचीत की.
भाजपा इस पर पलटवार कर रही है और राहुल के विदेशी मंच पर अपने देश को बदनाम करने के आरोप लगा रही है. भाजपा नेता नरेश बंसल ने कहा कि राहुल गांधी का एकमात्र मकसद भारत की प्रगति और अंतरराष्ट्रीय छवि को कमजोर करना है. उन्होंने राहुल को अपरिपक्व, भारत विरोधी तक कहा.
बंसल ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी भारत की मजबूत लोकतंत्र और अर्थव्यवस्था को अस्थिर करना चाहते हैं. विश्व बैंक और आईएमएफ जैसे संस्थान और मूडी जैसी रैंकिंग में भी भारत को सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बताया गया हैं. नरेश बंसल ने कहा कि भारत 7.1 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है. मगर राहुल गांधी हताशा में देश को बदनाम कर रहे हैं.
पार्टी नेता नरेश बंसल ने कहा कि सरकार ने गरीबी घटने, युवा सशक्तिकरण और वैश्विक मान्यता इन 12 साल के कामकाज में हासिल किया है. कई भाजपा नेताओं ने तो राहुल के बार-बार विदेशी दौरों पर भी सवाल उठाए है.
भाजपा नेता नरेश बंसल ने राहुल के बयान पर कहा कि बर्कले, ब्रसेल्स, बोस्टन, कोलंबिया... राहुल गांधी जब-जब विदेशी धरती पर जाते हैं, भारत के लोकतंत्र और अस्मिता के खिलाफ जहर ही उगलते हैं. यह चुनाव हारने का फ्रस्ट्रेशन नहीं, सीधी-सीधी देश के साथ गद्दारी है. बंसल ने कहा कि यदि वोट चोरी के आरोप राहुल लगा रहे तो फिर वो सबूत क्यों नहीं दे रहे हैं.
उन्होंने एसआईआर का बचाव करते हुए कहा कि घुसपैठियों को वोट का अधिकार नहीं मिलना चाहिए. कुल मिलकर भाजपा का कहना है कि राहुल गांधी हार की हताशा में देश को विदेश में बदनाम कर रहे हैं. वहीं कांग्रेस के नेता इसे सच्चाई बता रहे हैं.
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