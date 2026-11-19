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'अपरिपक्व और राष्ट्रविरोधी', अमेरिका में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दावों पर भड़की बीजेपी

न्यूयॉर्क में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ( ANI )

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हालिया अमेरिकी दौरे के दौरान दिए बयानों पर भाजपा ने जोरदार प्रतिक्रिया दी है. कोलंबिया विश्वविद्यालय में दिए भाषण में राहुल गांधी ने भारत की अर्थव्यवस्था को आर्थिक आपदा बताया और वोट चोरी के आरोप दोहराए.

भाजपा ने इन्हें एक बार फिर विदेशी धरती पर भारत की छवि खराब करने वाला भारत विरोधी प्रचार करार दिया. आपको बता दें कि राहुल गांधी 16 से 19 नवंबर के पास अमेरिका में थे. कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क में न्यूयॉर्क टाइम्स की पत्रकार लिडिया पोलग्रीन के साथ फायरसाइड चैट और छात्रों तथा शिक्षकों से बातचीत में उन्होंने कहा कि "भारत एक आर्थिक आपदा पर बैठा है. यही हकीकत है. मीडिया इसे नकार सकती है, लेकिन भारत में भारी बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था में गंभीर समस्या है."

राहुल गांधी के कोलंबिया यूनिवर्सिटी भाषण से भारत में सियासी बवाल, बीजेपी के नरेश बंसल ने कांग्रेस नेता पर साधा निशाना (ETV Bharat) उन्होंने मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं पर सवाल उठाए और कहा कि ये रोजगार पैदा करने में नाकाम रही हैं. उन्होंने दावा किया कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ छोटे और मध्यम उद्योग तथा कृषि टूट चुकी है और वृद्धि कुछ बड़े कारोबारी समूहों तक सीमित है. राहुल ने अडानी और अंबानी का भी जिक्र किया. यही नहीं विदेश की धरती से अपने देश की बुराई में राहुल यहीं नहीं रुके. उन्होंने वोट चोरी का मुद्दा भी उस मंच से उठाया. एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान भारी खर्च, 13 से 14 करोड़ मतदाताओं के नाम हटने और बड़े जीत मार्जिन पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि चुनाव में 20 से 50 गुना ज्यादा पैसा झोंका गया और बिना चुनावी व्यवस्था बहाल किए कुछ नहीं होगा. राहुल ने उत्तर प्रदेश चुनावों में वोट चोरी को बड़ा सवाल बताया. बाद में शिकागो विश्वविद्यालय में भी उन्होंने बातचीत की. भाजपा इस पर पलटवार कर रही है और राहुल के विदेशी मंच पर अपने देश को बदनाम करने के आरोप लगा रही है. भाजपा नेता नरेश बंसल ने कहा कि राहुल गांधी का एकमात्र मकसद भारत की प्रगति और अंतरराष्ट्रीय छवि को कमजोर करना है. उन्होंने राहुल को अपरिपक्व, भारत विरोधी तक कहा.