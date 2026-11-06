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'अराजकता वाली मानसिकता', इरफान अंसारी की बांग्लादेश से भी बदतर हालात बनाने वाली धमकी पर घिरी कांग्रेस

बीजेपी प्रवक्ता केके शर्मा और झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी (डिजाइन इमेज) ( ETV Bharat and ANI )

नई दिल्ली: झारखंड मंत्री इरफान अंसारी के विवादित बयान पर सियासी तूफान मच गया है. इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रवक्ता केके शर्मा ने इस बयान के बहाने अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है.

साथ ही यह भी कहा है कि यदि राहुल गांधी और उनकी पार्टी ये कोशिश करेगी कि ऐसे बयानों के बहाने वो युवाओं को भड़का देंगे तो ऐसा संभव नहीं है. युवा उनके भरोसे में आने वाले नहीं.

झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस नेता डॉ. इरफान अंसारी के एक बयान ने राजनीतिक हलचल मचा दी है. अंसारी ने दावा किया कि देशभर में करीब 40 लाख युवा सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं और वे राहुल गांधी के एक इशारे का इंतजार कर रहे हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सचेत नहीं हुए तो भारत की स्थिति बांग्लादेश और नेपाल से भी बदतर हो सकती है. अंसारी ने कहा था कि युवा, किसान, अल्पसंख्यक और अन्य वर्ग केंद्र सरकार से परेशान हैं. उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी ने अभी तक इन युवाओं को रोक रखा है, वरना स्थिति और बिगड़ सकती है. इस बयान ने एकबार फिर सियासी हलचल मचा दी है. इस बयान को भाजपा बांग्लादेश और नेपाल में हालिया राजनीतिक घटनाओं से जोड़कर देख रही है. बीजेपी प्रवक्ता केके शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस नेता अंसारी के बयान को अराजकता फैलाने की खुली अपील और राष्ट्रविरोधी बताती है. के के शर्मा ने कहा कि कांग्रेस चुनावी हार के बाद युवाओं को भड़काकर देश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि यह राहुल गांधी और कांग्रेस की सुनियोजित रणनीति का हिस्सा है, जो लोकतंत्र के बजाय सड़क पर अराजकता का सहारा ले रही है. शर्मा ने कहा कि, "एक मंत्री का यह बयान बेहद गंभीर है. युवाओं को सेना से भिड़ने या बांग्लादेश-नेपाल जैसे हालात बनाने की बात कहना लोकतंत्र पर हमला है.