'अराजकता वाली मानसिकता', इरफान अंसारी की बांग्लादेश से भी बदतर हालात बनाने वाली धमकी पर घिरी कांग्रेस
झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी के विवादित बयान को लेकर सियासी बवाल मच गया है. अनामिका रत्ना की रिपोर्ट.
Published : November 6, 2026 at 6:37 PM IST
नई दिल्ली: झारखंड मंत्री इरफान अंसारी के विवादित बयान पर सियासी तूफान मच गया है. इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रवक्ता केके शर्मा ने इस बयान के बहाने अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है.
साथ ही यह भी कहा है कि यदि राहुल गांधी और उनकी पार्टी ये कोशिश करेगी कि ऐसे बयानों के बहाने वो युवाओं को भड़का देंगे तो ऐसा संभव नहीं है. युवा उनके भरोसे में आने वाले नहीं.
झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस नेता डॉ. इरफान अंसारी के एक बयान ने राजनीतिक हलचल मचा दी है. अंसारी ने दावा किया कि देशभर में करीब 40 लाख युवा सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं और वे राहुल गांधी के एक इशारे का इंतजार कर रहे हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सचेत नहीं हुए तो भारत की स्थिति बांग्लादेश और नेपाल से भी बदतर हो सकती है.
अंसारी ने कहा था कि युवा, किसान, अल्पसंख्यक और अन्य वर्ग केंद्र सरकार से परेशान हैं. उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी ने अभी तक इन युवाओं को रोक रखा है, वरना स्थिति और बिगड़ सकती है. इस बयान ने एकबार फिर सियासी हलचल मचा दी है.
इस बयान को भाजपा बांग्लादेश और नेपाल में हालिया राजनीतिक घटनाओं से जोड़कर देख रही है. बीजेपी प्रवक्ता केके शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस नेता अंसारी के बयान को अराजकता फैलाने की खुली अपील और राष्ट्रविरोधी बताती है.
के के शर्मा ने कहा कि कांग्रेस चुनावी हार के बाद युवाओं को भड़काकर देश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि यह राहुल गांधी और कांग्रेस की सुनियोजित रणनीति का हिस्सा है, जो लोकतंत्र के बजाय सड़क पर अराजकता का सहारा ले रही है. शर्मा ने कहा कि, "एक मंत्री का यह बयान बेहद गंभीर है. युवाओं को सेना से भिड़ने या बांग्लादेश-नेपाल जैसे हालात बनाने की बात कहना लोकतंत्र पर हमला है.
भाजपा ने कहा कि कांग्रेस बार-बार चुनाव हारने के बाद अब GenZ और युवाओं की ऊर्जा को हिंसा और अराजकता की ओर मोड़ने की कोशिश कर रही है. लेकिन युवा उनकी बातों में बिल्कुल नहीं आने वाले है. उन्होंने कहा कि ऐसे देशविरोधी और ऐसे मंत्री पर कार्रवाई होनी चाहिए.
इस सवाल पर की भाजपा सहित GenZ पर सभी राजनीतिक दलों का फोकस है. इस पर बोलते हुए भाजपा प्रवक्ता के के शर्मा ने कहा कि इस विवाद के पीछे युवाओं और GenZ को लक्षित करने की बड़ी राजनीति भी है. हाल के महीनों में पेपर लीक, बेरोजगारी और मतदाता सूची संबंधी मुद्दों पर युवा आंदोलन तेज हुए हैं. विपक्षी दल इन्हें अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सत्ता पक्ष युवाओं को 'अराजक ताकतों' के हाथों न फंसने की अपील कर रहा है.
वैसे देखा जाए तो सभी प्रमुख राजनीतिक दल अब GenZ को अपना मुख्य प्रचार लक्ष्य बना रहे हैं. सोशल मीडिया, कैंपस अभियानों और डिजिटल प्रचार के जरिए युवा मतदाताओं को प्रभावित करने की होड़ मची है. बीजेपी युवा मोर्चा और संबद्ध संगठनों के माध्यम से जागरूकता अभियान चला रही है, जबकि विपक्ष युवा असंतोष को मुद्दा बनाकर प्रचार कर रहा है.
बीजेपी का स्पष्ट स्टैंड है कि ऐसे बयान लोकतंत्र को कमजोर करते हैं और युवाओं की ऊर्जा को गलत दिशा में मोड़ने की कोशिश है. पार्टी का कहना है कि भारत एक मजबूत लोकतंत्र है जहां बदलाव चुनावों के जरिए होता है, न कि बाहरी मॉडल या सड़क पर अराजकता फैलाने से होता है.
केके शर्मा ने इस बात पर जोर दिया कि देश के युवा देशभक्त हैं और वे अराजकता फैलाने वाली ताकतों के बहकावे में नहीं आएंगे. अंसारी के इस बयान ने एक बार फिर युवा राजनीति और सियासी बयानबाजी को सुर्खियों में ला दिया है. दोनों पक्ष अब युवा मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की होड़ में लगे नजर आ रहे हैं.
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