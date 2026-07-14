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ताहिर हुसैन की दोषसिद्धि के बाद BJP ने AAP के खिलाफ मोर्चा खोला, पंजाब में घेरने की तैयारी

आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्या मामले में ताहिर हुसैन की दोषसिद्धि के बाद BJP अरविंद केजरिवाल और AAP पर हमलावर है. अनामिका रत्ना की रिपोर्ट.

BJP slams AAP And Arvind Kejriwal after Tahir Hussain conviction in IB Officer Ankit Sharma Murder
बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन (File/ ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 14, 2026 at 7:42 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत द्वारा 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों में इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में पूर्व AAP पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी ठहराए जाने के बाद BJP ने AAP के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. BJP अब इस फैसले को पंजाब विधानसभा चुनावों, जिसकी संभावना इस साल नवंबर या अगले साल के फरवरी में होने की संभावना है, उसमें AAP के खिलाफ प्रमुख मुद्दा बनाने जा रही है. पार्टी ने इसकी शुरुआत कड़कड़डूमा कोर्ट का फैसला आने के बाद ही दी है. इस पर ना सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि कांग्रेस के नेताओं से भी सवाल कर रही है.

दिल्ली की अदालत ने सोमवार (13 जुलाई) को ताहिर हुसैन और चार अन्य आरोपियों को अंकित शर्मा की हत्या, दंगा, अपहरण, सांप्रदायिक दुश्मनी फैलाने और गैरकानूनी सभा के आरोपों में दोषी करार दिया. हालांकि, अदालत ने छह अन्य आरोपियों को बरी कर दिया है.

भाजपा इस मुद्दे को दिल्ली में अब जोर शोर से उठा रही है और पंजाब चुनाव तक इस मुद्दे को AAP के खिलाफ ले जाने वाली है. पार्टी सूत्रों की मानें तो भाजपा, पंजाब सरकार के खिलाफ कानून-व्यवस्था का मुद्दा पहले से बना रही है. अब पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के समय हुए दिल्ली दंगों में पूर्ववर्ती सरकार के हिंदुत्व के खिलाफ रवैया को भी जोर शोर से उठाएगी.

BJP ने इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत मंगलवार से ही कर दी है. पार्टी के कई प्रवक्ताओं ने इस मामले पर विस्तृत बयान दिए हैं और AAP पर सवाल उठाए हैं. अपने बयानों में BJP नेताओं ने ताहिर हुसैन को AAP का "पूर्व चेहरा" बताते हुए कहा कि यह फैसला दिल्ली दंगों में AAP की "नाकामी और संलिप्तता" को उजागर करता है.

BJP सूत्रों के अनुसार, आगे भी दिल्ली में इस मुद्दे के खिलाफ पार्टी मोर्चा खोलती रहेगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल से सवाल करेगी, जिसके तहत दिल्ली दंगों में ताहिर हुसैन की दोषसिद्धि और AAP की "कथित संलिप्तता" को प्रमुखता दी जाएगी.

पार्टी सूत्रों की मानें तो ये कार्यक्रम पंजाब में भी BJP की चुनावी रणनीति को मजबूत करने के लिए डिजाइन किए जा रहे हैं, जहां AAP सत्ता में है और 2022 में भगवंत मान के नेतृत्व में भारी जीत हासिल की थी. BJP नेता दिल्ली दंगों को "AAP सरकार की नाकामी" और "सांप्रदायिक हिंसा" के रूप में पेश करेंगे. पार्टी का कहना है कि अंकित शर्मा जैसी घटनाएं AAP की "असुरक्षा और सांप्रदायिक एजेंडे" को उजागर करती हैं, जो पंजाब के मतदाताओं को प्रभावित करेगी. BJP पंजाब में AAP सरकार पर भ्रष्टाचार, कानून-व्यवस्था की विफलता और केंद्र-राज्य टकराव जैसे मुद्दों के साथ इस कार्ड को भी जोड़ने की तैयारी में है.

वहीं, AAP ने BJP के हमले को "राजनीतिक साजिश" बताया है. पार्टी का कहना है कि अदालती फैसला व्यक्तिगत मामले पर आधारित है और इसे पूरे दल से जोड़ना गलत है. AAP के नेताओं का कहना है कि AAP पंजाब में अपने विकास कार्यों, स्वास्थ्य-शिक्षा सुधारों और किसान-मजदूर कल्याण योजनाओं पर फोकस करते हुए जवाब देगी.

पंजाब चुनाव की तैयारी जोरों पर है. AAP के मुख्यमंत्री भगवंत मान दोबारा सत्ता में लौटने का दावा कर रहे हैं, जबकि BJP अपने दम पर सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है. दिल्ली दंगों का मुद्दा एक बार फिर से चुनावी बहस का केंद्र बन गया है.

2020 के दिल्ली दंगों में 50 से अधिक लोग मारे गए थे, जिनमें अंकित शर्मा भी शामिल थे. उनके पिता ने FIR दर्ज कराई थी. छह साल बाद आया यह फैसला BJP के लिए राजनीतिक हथियार बन गया है, खासकर तब जब पंजाब में BJP सत्तारूढ़ AAP को कड़ी चुनौती देने की तैयारी में जुट गई है.

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता आर.पी. सिंह का कहना है कि इस मामले से साफ है कि एक खास समुदाय को टारगेट कर दंगा करवाने की कोशिश की गई थी और तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या पर एक भी बयान नहीं दिया था. जबकि इसमें उनके नेता संलिप्त थे, बल्कि आप की मशीनरी ताहिर हुसैन को बचाने में लग गई थी. क्या आज उन्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए.

क्या ये मुद्दा पंजाब में भी उठेगा? इस सवाल पर उन्होंने कहा कि ये मुद्दा कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, मगर पंजाब की कानून व्यवस्था और भगवंत मान की सरकार पूरी तरह फेल है, और वहां भाजपा कानून व्यवस्था की बात जरूर उठाएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी चाहे किसी भी राज्य में हो वो तुष्टीकरण की राजनीति ही करती है.

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