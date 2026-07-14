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ताहिर हुसैन की दोषसिद्धि के बाद BJP ने AAP के खिलाफ मोर्चा खोला, पंजाब में घेरने की तैयारी

नई दिल्ली: दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत द्वारा 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों में इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में पूर्व AAP पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी ठहराए जाने के बाद BJP ने AAP के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. BJP अब इस फैसले को पंजाब विधानसभा चुनावों, जिसकी संभावना इस साल नवंबर या अगले साल के फरवरी में होने की संभावना है, उसमें AAP के खिलाफ प्रमुख मुद्दा बनाने जा रही है. पार्टी ने इसकी शुरुआत कड़कड़डूमा कोर्ट का फैसला आने के बाद ही दी है. इस पर ना सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि कांग्रेस के नेताओं से भी सवाल कर रही है.

दिल्ली की अदालत ने सोमवार (13 जुलाई) को ताहिर हुसैन और चार अन्य आरोपियों को अंकित शर्मा की हत्या, दंगा, अपहरण, सांप्रदायिक दुश्मनी फैलाने और गैरकानूनी सभा के आरोपों में दोषी करार दिया. हालांकि, अदालत ने छह अन्य आरोपियों को बरी कर दिया है.

भाजपा इस मुद्दे को दिल्ली में अब जोर शोर से उठा रही है और पंजाब चुनाव तक इस मुद्दे को AAP के खिलाफ ले जाने वाली है. पार्टी सूत्रों की मानें तो भाजपा, पंजाब सरकार के खिलाफ कानून-व्यवस्था का मुद्दा पहले से बना रही है. अब पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के समय हुए दिल्ली दंगों में पूर्ववर्ती सरकार के हिंदुत्व के खिलाफ रवैया को भी जोर शोर से उठाएगी.

BJP ने इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत मंगलवार से ही कर दी है. पार्टी के कई प्रवक्ताओं ने इस मामले पर विस्तृत बयान दिए हैं और AAP पर सवाल उठाए हैं. अपने बयानों में BJP नेताओं ने ताहिर हुसैन को AAP का "पूर्व चेहरा" बताते हुए कहा कि यह फैसला दिल्ली दंगों में AAP की "नाकामी और संलिप्तता" को उजागर करता है.

BJP सूत्रों के अनुसार, आगे भी दिल्ली में इस मुद्दे के खिलाफ पार्टी मोर्चा खोलती रहेगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल से सवाल करेगी, जिसके तहत दिल्ली दंगों में ताहिर हुसैन की दोषसिद्धि और AAP की "कथित संलिप्तता" को प्रमुखता दी जाएगी.

पार्टी सूत्रों की मानें तो ये कार्यक्रम पंजाब में भी BJP की चुनावी रणनीति को मजबूत करने के लिए डिजाइन किए जा रहे हैं, जहां AAP सत्ता में है और 2022 में भगवंत मान के नेतृत्व में भारी जीत हासिल की थी. BJP नेता दिल्ली दंगों को "AAP सरकार की नाकामी" और "सांप्रदायिक हिंसा" के रूप में पेश करेंगे. पार्टी का कहना है कि अंकित शर्मा जैसी घटनाएं AAP की "असुरक्षा और सांप्रदायिक एजेंडे" को उजागर करती हैं, जो पंजाब के मतदाताओं को प्रभावित करेगी. BJP पंजाब में AAP सरकार पर भ्रष्टाचार, कानून-व्यवस्था की विफलता और केंद्र-राज्य टकराव जैसे मुद्दों के साथ इस कार्ड को भी जोड़ने की तैयारी में है.