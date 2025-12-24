ETV Bharat / bharat

बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार: BJP ने राहुल गांधी की चुप्पी पर उठाए सवाल, ममता पर निशाना साधा

नई दिल्ली: भाजपा ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे कथित अत्याचारों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज करने के लिए पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है. नई दिल्ली में पार्टी हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस इस मानवीय मुद्दे पर एकजुट होने के बजाय तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है.

बांग्लादेश की स्थिति पर कांग्रेस नेताओं के बयानों पर भंडारी ने कहा, "दिग्विजय सिंह जैसे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एक हिंदू की लिंचिंग को 'क्रिया-प्रतिक्रिया' कहकर सही ठहराते हैं. ऐसे समय में जब पूरे विपक्ष को सरकार के साथ एकजुट होना चाहिए, क्योंकि यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि इंसानियत का मामला है, तुष्टीकरण की राजनीति को प्राथमिकता दी जाती है."

विपक्षी नेताओं पर निशाना साधते हुए, भाजपा प्रवक्ता ने उनकी चुप्पी पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा, "ममता बनर्जी ने हिंदुओं पर लाठीचार्ज चुना, दिग्विजय सिंह ने हिंदू युवाओं की लिंचिंग को सही ठहराया, और जर्मनी में बैठे राहुल गांधी ने चुप्पी साध ली. इससे पता चलता है कि विपक्ष के बड़े नेताओं ने अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए तुष्टीकरण की राजनीति के कारण बांग्लादेश में हिंदू युवाओं की मॉब लिंचिंग को चुपचाप स्वीकार कर लिया."

भंडारी ने दावा किया कि अगर विपक्षी नेताओं ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का सच में विरोध किया होता, तो उनका जवाब अलग होता. उन्होंने कहा, "अगर उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को चुपचाप स्वीकार नहीं किया होता, तो राहुल गांधी या अखिलेश यादव या ममता बनर्जी भी कुछ कहते; ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में विरोध कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज नहीं करतीं."