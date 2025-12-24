बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार: BJP ने राहुल गांधी की चुप्पी पर उठाए सवाल, ममता पर निशाना साधा
भाजपा ने कोलकाता में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज की कड़ी आलोचना की, जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचारों का विरोध कर रहे थे.
Published : December 24, 2025 at 4:49 PM IST
नई दिल्ली: भाजपा ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे कथित अत्याचारों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज करने के लिए पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है. नई दिल्ली में पार्टी हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस इस मानवीय मुद्दे पर एकजुट होने के बजाय तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है.
बांग्लादेश की स्थिति पर कांग्रेस नेताओं के बयानों पर भंडारी ने कहा, "दिग्विजय सिंह जैसे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एक हिंदू की लिंचिंग को 'क्रिया-प्रतिक्रिया' कहकर सही ठहराते हैं. ऐसे समय में जब पूरे विपक्ष को सरकार के साथ एकजुट होना चाहिए, क्योंकि यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि इंसानियत का मामला है, तुष्टीकरण की राजनीति को प्राथमिकता दी जाती है."
विपक्षी नेताओं पर निशाना साधते हुए, भाजपा प्रवक्ता ने उनकी चुप्पी पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा, "ममता बनर्जी ने हिंदुओं पर लाठीचार्ज चुना, दिग्विजय सिंह ने हिंदू युवाओं की लिंचिंग को सही ठहराया, और जर्मनी में बैठे राहुल गांधी ने चुप्पी साध ली. इससे पता चलता है कि विपक्ष के बड़े नेताओं ने अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए तुष्टीकरण की राजनीति के कारण बांग्लादेश में हिंदू युवाओं की मॉब लिंचिंग को चुपचाप स्वीकार कर लिया."
भंडारी ने दावा किया कि अगर विपक्षी नेताओं ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का सच में विरोध किया होता, तो उनका जवाब अलग होता. उन्होंने कहा, "अगर उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को चुपचाप स्वीकार नहीं किया होता, तो राहुल गांधी या अखिलेश यादव या ममता बनर्जी भी कुछ कहते; ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में विरोध कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज नहीं करतीं."
भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कोलकाता में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भी कड़ी आलोचना की. भंडारी ने कहा, "लोग और संत हाथ जोड़कर अधिकारियों से कह रहे थे कि उन पर लाठीचार्ज न करें और उन्हें शांति से विरोध करने दें, लेकिन पुलिस नहीं मानी. ममता सरकार को हिंदुओं को शांति से विरोध करने का लोकतांत्रिक अधिकार देना चाहिए और उन पर लाठी चलाना बंद करना चाहिए."
बांग्लादेश में एक हिंदू युवक की निर्ममतापूर्व हत्या के विरोध में मंगलवार को कोलकाता में हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान पुलिस ने बेकबागान इलाके में बांग्लादेश डिप्टी हाई कमीशन की ओर मार्च करने की कोशिश कर रहे प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया था.
लाठीचार्ज की तस्वीरों का जिक्र करते हुए भाजपा प्रवक्ता ने आरोप लगाया, "इससे पता चलता है कि पश्चिम बंगाल में, पुलिस बाबरी मस्जिद की तर्ज पर नई मस्जिद की नींव रखने जैसे कामों का समर्थन करती है, वहीं हिंदुओं के समर्थन में प्रदर्शन करने वालों पर लाठीचार्ज किया जाता है."
भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि पार्टी विरोध करने वालों के साथ खड़ी रहेगी. उन्होंने कहा, "अगर यह अन्याय जारी रहा, तो भाजपा पश्चिम बंगाल में हर बंगाली हिंदू के साथ मजबूती से खड़ी रहेगी. बांग्लादेश में हिंदुओं की बेरहमी से हत्या से पूरे देश में गुस्सा है."
