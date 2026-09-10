विधानसभा चुनाव 2027: BJP का सेवा संकल्प अभियान और Gen-Z पर नजर
भाजपा का 'सेवा संकल्प अभियान' और यात्राएं चुनावी राज्यों में सितंबर मध्य से अक्टूबर मध्य तक चलाई जाएंगी. वरिष्ठ संवादाता अनामिका रत्ना की रिपोर्ट.
Published : September 10, 2026 at 8:00 PM IST
नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (BJP) आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए युवा मतदाताओं, खासकर Gen-Z को जोड़ने के लिए बड़े कार्यक्रम चला रही है. सितंबर के मध्य से शुरू हो रहे एक महीने के 'सेवा संकल्प अभियान' का मुख्य फोकस युवाओं पर है.
2027 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं. भाजपा का मानना है कि युवा वोटर चुनाव के नतीजे तय कर सकते हैं. उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में Gen-Z मतदाताओं की संख्या काफी है, इसीलिए भाजपा युवा मोर्चा के जरिये कॉलेज, कोचिंग सेंटर, हॉस्टल और युवा क्लबों में सीधे संवाद कर रही है.
बिहार में भी Gen-Z आउटरीच की तैयारी चल रही है, जहां युवा समिति बनाई जा रही है.
'सेवा संकल्प अभियान' और यात्राएं चुनावी राज्यों में विशेष तौर पर सितंबर मध्य से अक्टूबर मध्य तक चलाई जाएंगी. इस अभियान में युवाओं तक सरकार की योजनाओं और नवाचार को पहुंचाने की योजना है.
भाजपा युवा मोर्चा दो बड़ी यात्राएं निकालेगा — एक वडनगर (गुजरात) से वाराणसी और दूसरी वाराणसी से वडनगर. ये यात्राएं 10 राज्यों से गुजरेंगी और युवा टीमों के नेतृत्व में रोज कई कार्यक्रम होंगे. बाइक यात्रा, मैराथन, साइक्लिंग और हैकथॉन भी शामिल हैं. साथ ही 'सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज' के तहत कॉलेजों और स्टार्टअप नेटवर्क में नवाचार प्रतियोगिताएं होंगी. इसके अलावा 'कहानी भारत की' नाम से सोशल मीडिया पर लाखों प्रेरक कहानियां और रील्स साझा की जाएंगी.
पार्टी की तरफ से मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में हर दिन 10 रील्स बनाने का लक्ष्य दिया गया है. संगठन में बदलाव और युवा चेहरे को शामिल करने का सिलसिला अभी भी जारी है.
गुरुवार को भाजपा ने मोर्चों के प्रभारियों का ऐलान किया. हालांकि ये प्रभारी स्थाई तौर पर नहीं बनाए गएं हैं जिनमें उत्तर प्रदेश से सांसद हरीश द्विवेदी को राष्ट्रीय युवा मोर्चा का प्रभारी बनाया गया है. पार्टी हर राज्य में 2-3 वरिष्ठ नेताओं को युवा संवाद की जिम्मेदारी दे रही है.
उत्तर प्रदेश में हर विधानसभा सीट पर 10 युवाओं की टीम बनाने की योजना है, जो स्कूल-कॉलेज जाकर रोजगार, कौशल विकास और शिक्षा पर बात करेंगे. पार्टी स्टार्टअप इंडिया, पीएम इंटर्नशिप स्कीम, MY भारत और NSS जैसी योजनाओं को युवा एजेंडे का हिस्सा बना रही है.
कुछ राज्यों में युवा सलाहकार समितियां भी बनाने की बात है, ताकि युवाओं की बात सीधे सरकार तक पहुंचाई जा सके. भाजपा का यह अभियान युवा मतदाताओं से सीधे जुड़ने के लिए ही रफ्तार दिया जा रहा है. पार्टी का लक्ष्य युवाओं की आकांक्षाओं जिनमें मुख्य तौर पर रोजगार, नवाचार और सुशासन को प्रमुखता देना है और इनसे जुड़ना और 2027 के चुनावों के साथ-साथ 2029 लोकसभा चुनाव की तैयारी करना है. इन यात्राओं और कार्यक्रमों को पार्टी जल्द शुरू होने करने जा रही है.
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