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विधानसभा चुनाव 2027: BJP का सेवा संकल्प अभियान और Gen-Z पर नजर

भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन, विनोद तावड़े और अनिल बलूनी ( ANI )

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (BJP) आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए युवा मतदाताओं, खासकर Gen-Z को जोड़ने के लिए बड़े कार्यक्रम चला रही है. सितंबर के मध्य से शुरू हो रहे एक महीने के 'सेवा संकल्प अभियान' का मुख्य फोकस युवाओं पर है. 2027 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं. भाजपा का मानना है कि युवा वोटर चुनाव के नतीजे तय कर सकते हैं. उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में Gen-Z मतदाताओं की संख्या काफी है, इसीलिए भाजपा युवा मोर्चा के जरिये कॉलेज, कोचिंग सेंटर, हॉस्टल और युवा क्लबों में सीधे संवाद कर रही है. बिहार में भी Gen-Z आउटरीच की तैयारी चल रही है, जहां युवा समिति बनाई जा रही है. 'सेवा संकल्प अभियान' और यात्राएं चुनावी राज्यों में विशेष तौर पर सितंबर मध्य से अक्टूबर मध्य तक चलाई जाएंगी. इस अभियान में युवाओं तक सरकार की योजनाओं और नवाचार को पहुंचाने की योजना है. भाजपा युवा मोर्चा दो बड़ी यात्राएं निकालेगा — एक वडनगर (गुजरात) से वाराणसी और दूसरी वाराणसी से वडनगर. ये यात्राएं 10 राज्यों से गुजरेंगी और युवा टीमों के नेतृत्व में रोज कई कार्यक्रम होंगे. बाइक यात्रा, मैराथन, साइक्लिंग और हैकथॉन भी शामिल हैं. साथ ही 'सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज' के तहत कॉलेजों और स्टार्टअप नेटवर्क में नवाचार प्रतियोगिताएं होंगी. इसके अलावा 'कहानी भारत की' नाम से सोशल मीडिया पर लाखों प्रेरक कहानियां और रील्स साझा की जाएंगी.