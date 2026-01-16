ETV Bharat / bharat

भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान 20 को, 19 जनवरी को होगा नामांकन

भाजपा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष 20 जनवरी को घोषित किया जाएगा.

नितिन नबीन (ANI)
नई दिल्ली : भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान 20 जनवरी को किया जाएगा, जबकि नामांकन 19 जनवरी को दाखिल किया जाएगा.

भारतीय जनता पार्टी के 'संगठन पर्व' के अंतर्गत राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी डॉ. के. लक्ष्मण द्वारा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है.

(अपडेट)

