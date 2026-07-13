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बीजेपी ने उमर अब्दुल्ला को 100 करोड़ रुपये का कानूनी नोटिस भेजा, मुख्यमंत्री ने इसे 'लव लेटर' बताया

नोटिस में भाजपा ने उमर अब्दुल्ला को 100 करोड़ रुपये का कानूनी नोटिस भेजा है.

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उमर अब्दुल्ला, सीएम जम्मू कश्मीर (फाइल फोटो) (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 13, 2026 at 3:39 PM IST

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श्रीनगर: भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई ने सोमवार को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को एक कानूनी नोटिस भेजा है. नोटिस में कहा गया है कि या तो वे अपने इस आरोप को साबित करने के लिए सबूत पेश करें कि भाजपा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व वाली जम्मू कश्मीर सरकार को गिराने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को 20 से 30 करोड़ रुपये की पेशकश की थी.

भाजपा ने कहा कि, अगर उमर अब्दुल्ला आरोप साबित नहीं कर पाते हैं तो, सात दिनों के अंदर सबके सामने उन्हें सार्वजनिक तौर पर माफी मांगना होगा. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मजाक में कहा कि भाजपा ने उन्हें जो 'लव लेटर' भेजा है, उससे वह सम्मानित महसूस कर रहे हैं.

13 जुलाई 1931 के शहीदों की याद में यहां एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा, "मैं इसे बहुत सम्मान मानता हूं क्योंकि मैं जम्मू-कश्मीर का अकेला राजनेता हूं जिसे भाजपा से इस तरह का लव लेटर मिला है." मुख्यमंत्री ने कहा, "यह भाजपा के लड़ने के तरीके का सिंबल है. उन्होंने कहा कि, वे (भाजपा) राजनीतिक लड़ाई लड़ते हैं और कोर्ट के पीछे छिप जाते हैं.

नोटिस में अब्दुल्ला के आरोपों को झूठा, बेबुनियाद और बदनाम करने वाला बताया गया है और भाजपा की छवि को हुए कथित नुकसान के लिए 100 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा गया है. साथ ही, चेतावनी दी गई है कि ऐसा न करने पर भाजपा मानहानि के मुकदमे सहित सिविल और आपराधिक कार्रवाई शुरू करने के लिए आजाद होगी.

भाजपा जम्मू और कश्मीर के अध्यक्ष सत शर्मा की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि ये आरोप मानहानि के हैं और मुख्यमंत्री से बिना शर्त सार्वजनिक रूप से माफी मांगने और सात दिनों के अंदर बयान वापस लेने के लिए कहा गया है.पार्टी ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री अपने दावे को साबित नहीं कर पाए या अपनी बात वापस नहीं ले पाए तो वह 100 करोड़ रुपये का मानहानि का केस करेगी.

भाजपा की यह प्रतिक्रिया अब्दुल्ला के हाल ही में श्रीनगर में पार्टी कार्यकर्ताओं को दिए गए भाषण के बाद आया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि भाजपा नेताओं ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को 20-30 करोड़ रुपये का ऑफर देकर 'खरीदने' की कोशिश की थी.

भाजपा प्रवक्ता मंजूर भट ने एक बयान में कहा कि पार्टी ने मुख्यमंत्री को कानूनी नोटिस भेजा है. भट ने कहा, "अगर वह (उमर अब्दुल्ला) सात दिनों के अंदर बिना शर्त सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांगते हैं, तो उनके पास मानहानि का केस करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा. उन्होंने कहा कि इतना गंभीर आरोप बिना भरोसेमंद सबूत के नहीं लगाया जा सकता.

उन्होंने कहा, "अगर उनके (उमर अब्दुल्ला) पास सबूत हैं, तो उन्हें इसे जनता और सही अधिकारियों के सामने रखना चाहिए. अगर वह अपने दावे को साबित नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें अपना बयान वापस लेना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए." भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि सरकार के चुने हुए मुखिया के तौर पर अब्दुल्ला से उम्मीद थी कि वे जिम्मेदारी से काम करेंगे और तथ्यों के आधार पर बयान देंगे.

उन्होंने कहा, "सार्वजनिक बातचीत सच्चाई, जवाबदेही और संवैधानिक मर्यादा से तय होनी चाहिए. हम उमर अब्दुल्ला से अपील करते हैं कि वे अपने झूठे बयान वापस लें और जम्मू-कश्मीर के लोगों को गुमराह करने के बजाय माफी मांगें."

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